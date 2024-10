Giá xăng ngày 10/10 sẽ tăng mạnh?

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (10/10).

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu phía Nam cho biết sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô tăng mạnh ngay sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel.

Ngày 7/10, giá xăng dầu nhập khẩu trên thị trường Singapore lên mức 88,88 USD/thùng với xăng RON 95, tăng hơn 3 USD/thùng so với kỳ điều hành trước (ngày 24/9); xăng RON 92 ở mức 82,46 USD/thùng, tăng hơn 2 USD/thùng. Vì vậy, nhiều khả năng giá xăng trong nước sẽ tăng mạnh trong kỳ điều hành này.

Cụ thể, giá xăng dự kiến tăng khoảng 900-1.200 đồng/lít còn dầu diesel có thể tăng khoảng 800-1.000 đồng/lít. Trường hợp liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng ít hơn.

Tương tự, chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cũng dự báo giá xăng và dầu sẽ cùng tăng trong kỳ điều hành ngày mai. Chiết khấu xăng dầu ngày 9/10 ở nhiều kho đang về mức rất thấp khoảng 100-300 đồng/lít, thậm chí có nơi về 0 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ bật tăng trở lại chỉ sau một phiên giảm, giá nhiên liệu này đang ở mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua, tương đương thời điểm tháng 5/2021. Từ đầu năm đến nay, giá xăng tăng 19 lần, giảm 21 lần; dầu diesel có 17 lần tăng và 21 lần giảm.

Hiện, dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây không sử dụng quỹ. Số dư quỹ tính đến cuối quý II là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý liền trước và là quý giảm thứ 5 liên tục. So với cuối năm 2023, số dư quỹ này giảm gần 600 tỷ đồng.

Trong đó, số dư quỹ tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - doanh nghiệp nắm một nửa thị phần bán lẻ xăng dầu trong nước - chiếm hơn một nửa, ở mức gần 3.079 tỷ đồng.

Ở kỳ điều hành gần nhất ngày 3/10, cơ quan điều hành quyết định giảm 770 đồng/lít với xăng E5 RON 92 về 18.850 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 710 đồng/lít, còn 19.800 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel giảm 100 đồng/lít, còn 17.400 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 220 đồng/lít, về mức 17.650 đồng/lít; dầu mazut giảm còn 15.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, căng thẳng leo thang ở Trung Đông, nguồn cung dầu tại Iran và Trung Đông bị đe dọa đã kéo giá dầu tăng. Theo dữ liệu của Trading Economics, 0h ngày 9/10, giá dầu WTI giao dịch ở mức 74,12 USD/thùng, tăng 7,86% so với tháng trước; tương tự, dầu Brent cũng ở mức 77,8 USD/thùng, tăng 8,24%.

Các nhà phân tích thị trường cho rằng, cuộc tấn công trước đó của Israel vào Lebanon có thể là ngòi nổ dẫn tới một cuộc chiến quy mô lớn ở khu vực này và ảnh hưởng nhiều tới tương lai của giá dầu.