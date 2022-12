Giá vàng vẫn đi ngược thế giới, USD giảm 300-400 đồng

Giá vàng trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Kết thúc ngày 2/12, các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội niêm yết giá vàng miếng SJC tại 66,2-67 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng so với giá mở cửa phiên. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 800.000 đồng/lượng, rút ngắn sau nhiều ngày duy trì ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng giao ngay qua Kitco lúc 7h sáng nay giao dịch ở mức 1.797,3 USD/ounce. Đây là vùng giá cao nhất trong 3,5 tháng trở lại đây.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank chưa thuế phí, vàng SJC hiện đắt hơn vàng thế giới khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng do USD yếu đi trước triển vọng Fed giảm tốc độ nâng lãi suất và lạm phát Mỹ chậm lại (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ông Jim Wyckoff - nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals - cho biết vàng thế giới đã có lực mua sau các bình luận mang tính nới lỏng của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Chỉ số USD-Index cũng yếu đi vì các bình luận đó.

Trong bài phát biểu gần đây, ông Jerome Powell cho biết đã đến lúc giảm tốc độ nâng lãi suất. Dù vậy, ông vẫn khẳng định việc kiểm soát lạm phát đòi hỏi duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt thêm một thời gian nữa.

Nhà đầu tư hiện đặt cược 91% Fed sẽ nâng lãi thêm 50 điểm cơ bản trong phiên họp ngày 14/12 tới. Số liệu mới nhất cũng cho thấy xu hướng lạm phát đã chậm lại trong tháng 10. Giá vàng rất nhạy cảm với lãi suất tại Mỹ, do lãi suất tăng khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng cao theo.

Giá USD giảm mạnh 300-400 đồng

Ngược chiều với vàng quốc tế, USD-Index - đo sức mạnh của đồng bạc xanh - tính đến 7h hôm nay đạt 104,4 điểm, giảm thêm 0,24% so với hôm qua.

Kết thúc tuần này, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm tại 23.660 đồng/USD, giảm 5 đồng so với hôm trước đó và giảm 35 đồng so với cuối tháng 10. Với biên độ 5%, các ngân hàng được phép giao dịch ở mức thấp nhất 24.477 đồng/USD và cao nhất 24.843 đồng/USD.

USD trên tất cả các kênh đều giảm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Các ngân hàng cũng tiếp tục giảm sâu giá USD và không còn niêm yết ở mức trần. Đóng cửa tuần, giá mỗi USD tại Vietcombank là 23.930-24.240 đồng (mua - bán), giảm 360 đồng mỗi chiều so với phiên sáng. Sacombank giảm 300 đồng hai chiều mua và bán xuống 24.020-24.320 đồng (mua - bán).

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do trong xu hướng giảm một tuần trở lại đây và ngày càng lùi xa mốc 25.000 đồng.

Sáng nay, giá USD trên thị trường tự do giảm hơn 230 đồng chiều mua và 130 đồng chiều bán so với hôm qua, về 24.570-24.730 đồng/USD (mua - bán). Như vậy, trong một tháng qua, mỗi USD trên thị trường tự do đã giảm hơn 700 đồng, tương đương gần 3%.