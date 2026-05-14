Giá vàng liên tục biến động, chênh lệch mua bán lên 3 triệu đồng/lượng

Chốt phiên 13/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng mỗi chiều so với phiên giao dịch trước. Vàng nhẫn cũng được niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng (mua vào) và 165 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng mỗi chiều so với phiên giao dịch trước.

Chênh lệch mua vào - bán ra vàng đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.699 USD/ounce, tăng 29 USD so với mức thấp nhất trong phiên là 4.670 USD/ounce. Tuy nhiên, so với chốt phiên cũ, giá đang giảm 21 USD/ounce.

Giá vàng được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang và tiến trình ngoại giao ngừng bắn rơi vào bế tắc.

Chiều ngược lại, đà tăng của kim loại quý này có phần bị kìm hãm khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4 của Mỹ tăng mạnh 1,4% so với tháng trước, cao hơn mức tăng 0,7% của tháng 3. Dữ liệu PPI được công bố ngay sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giới phân tích, xung đột tại Trung Đông tạo ra tác động kép. Một mặt, nhu cầu trú ẩn an toàn và phòng ngừa rủi ro địa chính trị được thúc đẩy. Mặt khác, cú sốc giá năng lượng làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, đẩy lãi suất trái phiếu và đồng USD lên cao, từ đó tác động đến xu hướng của giá vàng.

Vàng đang chịu tác động trái chiều. Ông Ole Hansen - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank - nhận định lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cùng đồng USD mạnh lên đang hạn chế đà đi lên của vàng trong ngắn hạn. Trong khi đó, nhiều nhà phân tích vẫn cho rằng rủi ro địa chính trị và áp lực lạm phát dai dẳng sẽ tiếp tục hỗ trợ kim loại quý ở vùng giá cao.

Về kỹ thuật, giới phân tích đánh giá vùng 4.660-4.680 USD/ounce hiện đóng vai trò hỗ trợ quan trọng đối với vàng. Nếu giữ được mốc này, giá vàng có thể quay lại thử thách vùng 4.757 USD/ounce và xa hơn là khu vực 4.860-4.880 USD/ounce trong thời gian tới.

Đồng USD duy trì đà tăng

Đồng USD tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ tư nhờ số liệu lạm phát của Mỹ tiếp tục mạnh hơn dự kiến. Trong khi đó, giới đầu tư cũng dõi theo cuộc hội đàm tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,16%, hiện ở mức 98,45.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.123 đồng.