Giá vàng thế giới giảm, trong nước ngấp nghé 58 triệu đồng/lượng

Dân trí Sáng nay (11/10), giá vàng giao ngay tại châu Á giảm xuống 1.754,6 USD/ounce, còn trong nước giữ ở mức cao, ngấp nghé mốc 58 triệu đồng/lượng.

Lúc gần 7h sáng nay 11/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com giảm 2,5 USD về 1.754,6 USD/ounce. Tại thị trường New York, giá vàng giao ngay chốt phiên tăng 1,7 USD lên 1.757,1 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng SJC tại Hà Nội chốt phiên 10/10 ở 56,95 - 57,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá tại TPHCM là 57,25 - 57,95 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm nhẹ (Ảnh: Kitco.com).

Giá vàng thế giới sáng nay giảm nhẹ trong bối cảnh USD suy yếu khi dữ liệu việc làm tháng 9 của Mỹ được công bố thấp hơn so với dự báo.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,6%, xuống 94,13.

Số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy, nền kinh tế hàng đầu thế giới chỉ ghi nhận thêm 194.000 việc làm mới trong tháng 9, thấp hơn đáng kể so với dự báo của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của tờ The Wall Street Journal là 500.000 việc làm.

Trong 30 ngày qua, giá vàng đã giảm 1,8%, tương đương mỗi ounce mất khoảng 32,2 USD.

Dự báo về giá vàng tuần này, Kitco cho biết trong 14 chuyên gia trên phố Wall tham gia khảo sát có 8 dự báo vàng tăng giá, 5 người nhận định giá vàng sẽ giảm, 1 ý kiến cho rằng vàng sẽ đi ngang.

Đối với khảo sát trực tuyến, với 841 người tham gia, 53% trong số đó tin rằng giá vàng sẽ tăng, 32% cho rằng giá vàng giảm và 16% có quan điểm giá vàng sẽ ít thay đổi.

