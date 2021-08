Giá vàng tăng, USD thể hiện sức mạnh

Dân trí Giá vàng thế giới tăng nhưng vẫn chưa thể vượt ngưỡng 1.800 USD/ounce do USD thể hiện sức mạnh trên thị trường ngoại hối.

Lúc 7h15 sáng nay 20/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay qua niêm yết của Kitco.com tăng nhẹ 0,2 USD, được giao dịch ở 1.780,6 USD/ounce.

Giá vàng SJC tại Hà Nội hiện được giao dịch ở mức 56,25 - 57,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tại TPHCM, giá niêm yết tại 56,55 - 57,25 triệu đồng/lượng (mua - bán)

Biến động giá vàng trong 24 giờ qua (Ảnh: Kitco.com).

Giá vàng thế giới tăng do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm sâu. Tuy nhiên, giá vàng vẫn chưa thể vượt ngưỡng 1.800 USD/ounce do USD thể hiện sức mạnh trên thị trường ngoại hối. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 93,35 điểm.

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có cuộc họp vào ngày 21-22/9. Cho tới thời điểm này, các thành viên vẫn chưa thống nhất về thời điểm hoặc mức độ giảm mua tài sản. Tuy nhiên, hầu hết đều đồng tình nên cắt giảm trái phiếu Chính phủ Mỹ và chứng khoán đảm bảo bằng khoản thế chấp (MBS) ở cùng tỷ lệ.

Ngoài ra, vàng tăng giá trong bối cảnh bất ổn leo thang ở khu vực Trung Đông và nhu cầu đối với vàng tăng mạnh ở khu vực châu Á.

Theo báo cáo, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã tăng cường mua vàng. Trong nửa đầu năm nay, RBI mua 29 tấn và lần đầu tiên vượt ngưỡng 700 tấn vàng dự trữ.

Với hơn 705 tấn, Ấn Độ đứng thứ 10 trong số các ngân hàng trung ương nắm giữ vàng như một phần dự trữ ngoại hối của họ.

Vài năm qua, sau gần một thập kỷ, RBI đã bắt đầu mua vàng để dự trữ ngoại hối như một sự đa dạng hóa danh mục đầu tư khiêm tốn, phù hợp với nhiều ngân hàng trung ương khác.

An Hạ