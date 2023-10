Giá vàng tăng không ngừng, vượt mức kháng cự quan trọng

Vàng tăng phi mã

Kết thúc ngày 11/10, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng lớn tại Hà Nội được niêm yết ở 69,2-69,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 150.000 đồng mỗi chiều so với thời điểm mở cửa phiên.

Vàng miếng đã tăng 500.000 đồng/lượng từ đầu tuần. Chênh lệch 2 chiều mua - bán duy trì ở mức 700.000 đồng. Giá vàng miếng trong nước đang ở xu hướng tăng 3 tháng trở lại đây và hiện ở mức cao nhất từ đầu năm.

Vàng nhẫn cũng tăng theo. Cụ thể, giá vàng kết phiên hôm qua được giao dịch tại 56,4-57,4 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng mỗi lượng so với thời điểm mở cửa phiên. Chênh lệch 2 chiều là 1 triệu đồng. Vàng miếng đang đắt hơn vàng nhẫn 12,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trên Kitco News tiếp tục được duy trì ở mức cao nhất từ đầu tháng, hiện đạt 1.875 USD/ounce, có thêm 15 USD so với hôm qua. Vàng trong nước và thế giới hiện chênh nhau tới hơn 14 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng tăng mạnh từ đầu tuần (Ảnh: Tiến Tuấn).

Thị trường vàng biến động mạnh từ đầu tuần đến nay do xung đột quân sự giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas bùng phát cuối tuần trước.

Tina Fordham - chiến lược gia địa chính trị cho biết: "Thông thường, các tài sản nhạy cảm nhất với địa chính trị là các thị trường mới nổi, thị trường hàng hóa và tiền tệ. Đúng là những lĩnh vực này đang chịu tác động lớn nhất. Xung đột quân sự sẽ kéo theo lạm phát". Khu vực Trung Đông vốn là nơi được quan tâm bởi có các nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới.

Xung đột cũng diễn ra đúng thời điểm các thị trường tài chính đang biến động và lợi suất trái phiếu toàn cầu ở mức cao nhất nhiều năm trở lại đây. Số liệu về lợi suất này thường được dùng làm tham chiếu cho lãi suất cho vay trên khắp thế giới. Nhà đầu tư toàn cầu đang chờ số liệu lạm phát Mỹ, dự kiến công bố tuần này để có cái nhìn rõ nét hơn về diễn biến lãi suất trong thời gian tới.

USD tự do "nổi sóng"

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của USD với rổ tiền tệ lớn trên thế giới - có xu hướng giảm điểm trong hơn một tuần trở lại đây, hiện giao dịch quanh mức 105,7 điểm, giảm khoảng 1,3 % so với đầu tháng 10.

Tỷ giá trung tâm kết phiên hôm qua được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.056 đồng/USD, giảm thêm 7 đồng so với trước đó. Với biên độ 5%, giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động từ 22.852 đồng đến 25.259 đồng.

Các nhà băng giảm giá mua bán USD từ 15-25 đồng trong phiên hôm qua. Ngân hàng lớn giao dịch USD tại 24.200-24.570 đồng. Tại ngân hàng cổ phần, giá USD là 24.170-24.560 đồng.

Giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh ở cả 2 chiều mua - bán. Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do nâng mạnh giá USD lên 24.630-24.720 đồng, mức cao nhất 9 tháng qua. Tỷ giá trên thị trường ngân hàng đang niêm yết mức mua thấp hơn khoảng 400 đồng, còn bán ra thấp hơn 130 đồng một USD so với các điểm thu đổi ngoại tệ.