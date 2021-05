Giá vàng sụt giảm, ồ ạt bán ra

Dân trí Lúc 7h sáng nay 13/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com giao dịch ở mức 1.817 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD/ounce so với sáng qua.

Phiên sáng nay 13/5, tại Hà Nội, giá vàng SJC niêm yết tại 55,6 - 56 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm tiếp mỗi chiều 120.000 đồng/lượng so với chốt phiên 12/5.

Tương tự, tại TPHCM, doanh nghiệp mua - bán vàng tại 55,78 - 56,13 triệu đồng/lượng, giữ nguyên chiều mua còn chiều bán ra tăng 10.000 đồng/lượng.

Lúc 8h30 sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại châu Á ở mức trên 1.821 USD/ounce, với biên độ tăng gần 6 USD.

Giá vàng biến động mạnh, giới đầu tư tăng cường xả hàng chốt lời (Ảnh: Hoàng Dung).

Trước đó, chốt phiên ngày 12/5, giá vàng SJC tại Hà Nội qua niêm yết của doanh nghiệp chốt phiên ở mức 55,72 - 56,12 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và bán buôn.

Mức giá này giảm mỗi chiều 80.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng cùng ngày.

Tại TPHCM, giá vàng SJC được doanh nghiệp chốt ở mức 55,78 - 56,12 triệu đồng/lượng, giảm mỗi chiều 20.000 - 30.000 đồng/lượng.

Giá vàng biến động mạnh trong bối cảnh lực cầu bán mạnh khi giới đầu tư chờ đợi những tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về tương lai chính sách tiền tệ của nước Mỹ.

Hôm qua, giá vàng tăng vọt vào đầu phiên trên thị trường Mỹ sau đó quay đầu giảm nhanh, do nỗi lo về khả năng Fed sẽ thay đổi chính sách tiền tệ, nâng lãi suất lên. Cùng với đó là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang giữa Israel và Palestine.

Tuy nhiên, việc Mỹ vừa công bố số liệu lạm phát cao hơn so với kỳ vọng đã kéo giá vàng sụt giảm mạnh. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 4 tại Mỹ tăng 0,8% so với tháng 3 và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là những con số cao nhất tại Mỹ kể từ 2008. Trước đó, các dự báo cho rằng CPI tháng 4 chỉ tăng 0,2% so với tháng 3 và tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Đề cập tới xu hướng chốt lời của giới đầu tư khiến giá vàng đảo chiều trong phiên hôm qua, giới chuyên gia cho hay, đây là hoạt động chốt lời thường xuyên từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn sau khi các mức tăng tốt gần đây của giá vàng.

Trong xu hướng dài hạn, giới chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn tăng cao. Trên Kitco.com, giá vàng được dự báo có thể lên tới 1.900 USD/ounce khi những biến động khó lường trên thị trường tài chính trong thời gian tới có thể kích hoạt một động thái trú ẩn an toàn lớn.

Ông Christopher Vecchio, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại DailFX.com, nói: "Vàng đã cuộn lại như lò xo trong vài tháng qua. Nó đang lưu trữ tất cả năng lượng tiềm năng này".

Qua đó, vị chuyên gia này dự đoán mục tiêu cuối năm 2021 của giá vàng là 2.100 USD/ounce.

