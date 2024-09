Giá vàng nhẫn tăng chưa từng thấy

Vàng nhẫn xô đổ kỷ lục

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần (16/9), các doanh nghiệp lớn niêm yết giá vàng miếng SJC tại 78,5-80,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so sau 11 phiên liên tiếp do Ngân hàng Nhà nước chưa thay đổi giá bán can thiệp.

Trong khi đó, vàng nhẫn xác lập mốc kỷ lục mới tại vùng giá 79,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, kết thúc phiên hôm qua được giao dịch quanh mốc 77,9-79,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Nếu so với đầu năm, mỗi lượng nhẫn trơn đắt hơn 16,25 triệu đồng, tương đương 26%.

Vàng nhẫn loại 0,3-0,5 chỉ được bán ra với giá 79,3 triệu đồng/lượng, cũng là mức kỷ lục của mặt hàng này.

Trên thế giới, giá vàng hôm nay đạt 2.581 USD/ounce, tăng 3 USD so với phiên hôm qua. Trước đó, có thời điểm giá vàng đạt tới 2.586 USD, lập kỷ lục mọi thời đại. Với mức giá này, vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới khoảng 3,4 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn khoảng 2,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng được kỳ vọng tiếp tục phá đỉnh trong bối cảnh giới đầu tư dự đoán Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất cơ bản lần đầu tiên vào 18/9, có thể ở mức 25 hoặc 50 điểm cơ bản (tức 0,25% hoặc 0,5%).

Marc Chandler, CEO Bannockburn Global Forex, nói có những đồn đoán về việc Fed giảm 50 điểm cơ bản. "Vàng đang đạt mức cao kỷ lục mới, dường như được hỗ trợ bởi khả năng hạ lãi suất và USD", ông cho biết. Chandler nói vàng đang trong vùng khám phá giá mới và sức kháng cự không đáng kể. "Về mặt tâm lý, mức 2600 USD/ounce là hấp dẫn", ông nói thêm.

Giá vàng nhẫn neo cao (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngoài quyết định về lãi suất của Fed, một số diễn biến khác trong tuần sau cũng có thể tác động đến kim loại quý, gồm các công bố về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh và Ngân hàng Nhật Bản vào 19/9.

Về dài hạn, giới phân tích cho rằng nhiều yếu tố tác động tới giá vàng. Theo Pavilonis, yếu tố quan trọng khác thúc đẩy kim loại quý tăng gần đây là cuộc bầu cử tại Mỹ và khả năng xảy ra bất ổn chính trị. "Tôi nghĩ động lực lớn nhất thúc đẩy giá vàng tăng mạnh là địa chính trị", ông cho biết.

Giá USD giảm khi vàng tăng giá

Trên thị trường quốc tế, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 100,72 điểm, giảm 0,4% so với phiên liền trước. So với một năm trước, chỉ số này đã giảm 4.26%.

Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.137 đồng, giảm 35 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua - bán USD trong vùng giá từ 22.930-25.343 đồng.

Ngân hàng lớn mua - bán USD tại 24.350-24.720 đồng, giảm 10 đồng so với trước đó. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 24.390-24.730 đồng.

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do giao dịch quanh 24.930-25.030 đồng/USD (mua - bán), giảm 210 đồng so với kết phiên tuần trước.