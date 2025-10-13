Giá vàng miếng vượt 143 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 13/10 giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 141,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng mỗi chiều so với giá đóng cửa tuần trước. Như vậy, giá vàng miếng tiếp tục lập kỷ lục mới.

Trong khi đó, vàng nhẫn sáng nay được niêm yết ở mức 137,4-140,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10 - phiên cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 140,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tuần qua, vàng miếng SJC "khởi động" ở mức 136,6-138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, mặt hàng này tăng 4,2 triệu đồng mỗi chiều sau một tuần và thiết lập mức đỉnh kỷ lục mới.

Vàng miếng SJC đã tăng hơn 70% so với mốc giá 82,2-84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) hồi đầu năm.

Trong khi đó, vàng nhẫn kết thúc tuần vừa rồi được niêm yết tại 136,8-139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước cùng chiều với diễn biến giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tuần qua chưa thể duy trì ổn định trên mốc 4.000 USD/ounce, nhưng vẫn hướng tới tuần tăng thứ 8 liên tiếp. Cụ thể, giá vàng giao ngay chốt ở mức 3.980,7 USD/ounce, tăng hơn 2% so với tuần trước. Tính riêng tuần này, giá vàng thế giới đã tăng 125 USD/ounce, tương đương 3,2%.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Khảo sát của Kitco News cho thấy, trong 17 nhà phân tích Phố Wall, có 47% dự đoán giá vàng tiếp tục tăng, 12% cho rằng giảm, còn 41% dự báo đi ngang.

Ở phía nhà đầu tư cá nhân, trong 295 phiếu khảo sát trực tuyến, có 202 người (69%) kỳ vọng vàng tăng, 52 người (18%) dự đoán giảm và 41 người (14%) cho rằng giá sẽ ổn định.

Tuần này, thị trường sẽ chú ý đến các dữ liệu sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) New York và Philadelphia, cũng như phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hiệp hội Kinh tế Doanh nghiệp Quốc gia. Đồng thời, các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và World Bank (WB) tại Washington cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Đánh giá về triển vọng ngắn hạn của vàng, ông Lukman Otunuga, Giám đốc phân tích tại sàn giao dịch trực tuyến FXTM, cho rằng nếu giá phá vỡ dưới vùng hỗ trợ 3.950 USD/ounce, vàng có thể bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

“Tuy nhiên, các yếu tố chính trị của Mỹ, đặc biệt là khả năng chính phủ tiếp tục đóng cửa và phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, có thể khiến vàng nhanh chóng phục hồi trên 4.000 USD/ounce”, ông nói.

Tương tự, ông Adam Button, Trưởng chiến lược gia tiền tệ tại đơn vị chuyên về giao dịch trực tuyến Forexlive.com, cho rằng đợt tăng giá này của vàng mang tính chu kỳ dài hạn, có thể kéo dài cả thập kỷ. Động lực chính đến từ quá trình phi USD hóa và sự mất giá tiền tệ toàn cầu.

Cùng quan điểm, ông Alex Kuptsikevich của sàn giao dịch FxPro nhận thấy tỷ trọng vàng trong dự trữ ngân hàng trung ương đang tăng nhanh và thậm chí đã vượt đồng euro. Theo ước tính của Eurizon Capital, nếu tỷ trọng vàng ngang bằng đồng USD, giá có thể lên tới 8.500 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, ông Sean Lusk, Giám đốc tại đơn vị chuyên về giao dịch Walsh Trading, cho rằng thị trường vàng “đang trong cơn hưng phấn” khi nhiều nhà đầu tư bán lẻ đổ xô mua vào dù giá đã tăng hơn 50% từ đầu năm. Tuy nhiên, ông Lusk cho rằng không có gì tăng mãi, vấn đề chỉ là khi nào thị trường điều chỉnh.

Các động lực chính khiến kim loại quý tăng giá từ đầu năm là căng thẳng địa chính trị, lực mua của các ngân hàng trung ương và quỹ ETF, kỳ vọng Fed hạ lãi suất và bất ổn kinh tế quanh chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ.