Giá vàng miếng về vùng 70 triệu đồng/lượng, vẫn bỏ xa giá thế giới

Cập nhật lúc 9h sáng nay (12/5), các doanh nghiệp lớn ở Hà Nội giao dịch vàng miếng SJC tại 69,65 - 70,27 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua, tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều bán so với phiên 11/5. Tại TPHCM, giá thu mua tương đương Hà Nội nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng. Chênh lệch mua bán dao động 600.000 - 620.000 đồng/lượng.

Còn trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên Kitco lúc 9h (giờ Việt Nam) là 1.857 USD/ounce, tương đương 51,67 triệu đồng/lượng. Quy đổi theo tỷ giá USD tự do chưa thuế phí, vàng thế giới đang rẻ hơn trong nước 18,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hiện đắt hơn giá vàng thế giới 18,61 triệu đồng/lượng (Ảnh: Hữu Khoa).

Giá vàng thế giới tăng nhẹ khi giá dầu thô tăng và lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm sụt giảm. Ngoài ra, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của nền kinh tế số 1 thế giới vẫn "nóng" là một động lực khiến kim loại quý trở lại đường đua tăng giá.

Theo dữ liệu mà Mỹ vừa công bố hôm qua, CPI của nước này trong tháng 4 đã tăng 8,3% so với một năm trước, cao hơn so với ước tính 8,1% của giới phân tích. Dù giảm nhẹ so với mức đỉnh hồi tháng 3 là 8,5% nhưng lạm phát Mỹ vẫn ở gần mức cao nhất trong vòng 40 năm.

Lạm phát là mối đe dọa lớn nhất đối với sự phục hồi của kinh tế Mỹ sau dịch Covid-19. Ngoài giá thực phẩm, nhiên liệu tăng cao, lạm phát còn lan sang các lĩnh vực như nhà ở, ô tô và một loạt lĩnh vực khác.

Để kìm chế lạm phát, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phản ứng lại bằng cách tăng lãi suất. Mới đây, Fed nâng lãi suất thêm 0,5% và dự kiến duy trì con số này vào kỳ điều chỉnh tháng 6. Việc tăng lãi suất thêm 0,5% khiến lãi suất quỹ liên bang lên khoảng 0,75% - 1%.

Giới chuyên gia lo ngại việc Fed liên tục tăng lãi suất có thể khiến chi phí đi vay tăng và nền kinh tế rơi vào suy thoái. Phản bác về quan điểm trên, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng, nền kinh tế số 1 thế giới sẽ không ngừng tăng trưởng và đủ sức chống chịu với mức lãi suất cao hơn.

Bà Nicky Shiels, chiến lược gia tại MKS PAMP, cho biết các quyết sách của Fed đang phụ thuộc vào kết quả mà ngân hàng trung ương Mỹ muốn đạt được: "Fed hiện có 2 lựa chọn là giảm lạm phát với chu kỳ tăng lãi suất chậm hoặc chặn đứng lạm phát với tốc độ nhanh", bà nhấn mạnh. Về ngắn hạn, vàng sẽ gặp nhiều khó khăn khi giới đầu tư cơ cấu lại danh mục và "nằm im" nghe động tĩnh từ Fed.