Giá vàng miếng SJC giảm gần 2 triệu đồng/lượng sau nửa ngày

Đầu phiên chiều 31/5, giá vàng miếng SJC niêm yết tại 84-87,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng ở chiều mua vào và 1,8 triệu đồng ở chiều bán ra so với mở phiên sáng nay. Từ đó, chênh lệch giữa chiều mua và bán tăng thêm 500.000 đồng lên 3,5 triệu đồng.

Kể từ lúc mở phiên, các "nhà vàng" đã có 5 lần điều chỉnh giảm giá vàng, biên độ mỗi lần điều chỉnh dao động từ 200.000 đến 400.000 đồng/lượng. Giá vàng trong nước hiện đang cao hơn giá thế giới 15 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với sáng nay.

Vàng nhẫn vẫn được duy trì tại mức 74,6-76,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với giá mở phiên.

Giá vàng nhẫn duy trì ổn định tại mốc 74,5-76,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 150.000 đồng so với giá mở phiên.

Tại thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 2.343 USD/ounce, tăng 5 USD so với trước đó nhưng giảm 20 USD so với đỉnh trong tuần. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, vàng trong nước đắt hơn thế giới 16-17 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn chênh 4 triệu đồng, tùy thời điểm.

Vàng trong nước giảm trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước công bố sẽ bán vàng miếng với giá chỉ định cho Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank để họ phân phối cho người dân, thay vì đấu thầu như trước.

Theo Ngân hàng Nhà nước, cả 4 nhà băng đều sở hữu mạng lưới rộng khắp, đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để bán vàng trực tiếp cho người dân từ ngày 3/6 tới đây.

Giá vàng thế giới đảo chiều tăng sau khi Mỹ công bố dữ liệu mới nhất về tăng trưởng kinh tế, cho thấy kinh tế có dấu hiệu chậm lại kể từ đầu năm đến nay.

Theo dữ liệu sơ bộ về GDP quý I do Cục Phân tích Kinh tế Mỹ công bố vào ngày 30/5, nền kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng 1,3% trong 3 tháng đầu năm, thấp hơn so với dự báo trước đó là 1,6% và giảm so với mức 3,4% của quý IV/2023.

Lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD giảm khi các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay tăng cao sau báo cáo.

Giá vàng miếng SJC tăng, giảm với biên độ lớn trong 2 phiên giao dịch gần đây (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá USD tăng nhẹ

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 104,7 điểm, tăng 0,02% so với phiên giao dịch trước đó và tăng 3,3% từ đầu năm.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.261 đồng, tăng 8 đồng so với phiên liền trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.047-25.474 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.224-25.474 đồng, giá bán ra chạm trần mức cơ quan quản lý tiền tệ cho phép. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.265-25.474 đồng.

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.775-25.865 đồng/USD (mua - bán), tăng 15 đồng ở chiều mua và tăng 25 đồng ở chiều bán ra