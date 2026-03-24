Khi giá vàng lên xuống như tàu lượn, nhà đầu tư nên làm gì?

Theo dữ liệu từ hãng tin AA, giá vàng thế giới đã chính thức rơi xuống dưới mốc 4.200 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày đầu tuần. Lần đầu tiên kể từ tháng 12/2025, kim loại quý này lùi về vùng giá thấp đến vậy. Tính chung tuần qua, vàng đã giảm hơn 10% giá trị. Sau đó, giá bật tăng lên vùng 4.500 USD, nhưng cú sập vẫn gây ám ảnh.

Mức giảm này chính thức đánh dấu tuần giao dịch tồi tệ nhất của thị trường vàng kể từ năm 1983. Nếu so sánh với mức đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce được thiết lập hồi tháng 1, giá vàng hiện tại đã lao dốc khoảng 26%. Sự sụt giảm chóng mặt và đột ngột này khiến không ít nhà đầu tư trên thị trường ngỡ ngàng.

Theo Yahoo Finance, ông Greg Shearer, Trưởng bộ phận chiến lược kim loại cơ bản và kim loại quý tại JPMorgan đã gọi đây là một "cú xả cực kỳ tàn khốc". Chuyên gia này nhận định vàng đang bị cuốn vào làn sóng bán tháo lan rộng theo kiểu "bán mọi thứ" trên thị trường tài chính toàn cầu.

Giá vàng đã rơi xuống dưới mức 4.200 USD/ounce, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2025 (Ảnh: Deriv).

Vàng mất sức hút

Nguyên nhân sâu xa của đợt lao dốc này bắt nguồn từ những căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Tình hình phức tạp đã đẩy giá dầu tăng vọt, kéo theo nỗi lo lạm phát toàn cầu bùng phát trở lại. Điều này làm dấy lên rủi ro Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác sẽ không hạ lãi suất trong năm nay.

Thậm chí, tại khu vực châu Âu, kịch bản tăng lãi suất đã bắt đầu được giới chuyên môn nhắc tới. Lãi suất neo cao cùng sự lên giá mạnh mẽ của đồng USD đã giáng một đòn nặng nề vào vàng. Theo giới phân tích, khi lợi suất trái phiếu tăng, một tài sản không sinh lãi như vàng tự nhiên trở nên kém hấp dẫn.

Bà Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa tại ING đánh giá, trong ngắn hạn, tính thanh khoản cao của vàng khiến nó biến thành nguồn huy động vốn khẩn cấp trong các giai đoạn thị trường căng thẳng.

Tương tự, ông Ole Hansen từ Saxo Bank chia sẻ với The Wall Street Journal rằng, đang có những đồn đoán về việc nhiều nền kinh tế phải bán vàng để tăng cường thanh khoản.

Một yếu tố quan trọng khác đang đè nặng lên tâm lý thị trường là động thái của các ngân hàng trung ương. Sau khi tăng trưởng tới 65% trong năm 2025, vàng đã bước vào năm 2026 với đà tăng cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, giới đầu tư hiện ngày càng lo ngại rằng lực đỡ mang tính cấu trúc này đang dần suy yếu.

Áp lực thanh khoản toàn cầu có thể khiến các ngân hàng trung ương không còn duy trì được nhịp độ mua vào như trước. Ông Shearer từ JPMorgan cho biết, thị trường đang lo ngại sự kết hợp giữa áp lực kinh tế, năng lượng và tỷ giá có thể dẫn đến một sự thay đổi lớn. Dòng chảy và hành vi mua vàng của các tổ chức này có thể đảo chiều bất cứ lúc nào.

Việc vàng không thể tăng giá bất chấp những căng thẳng địa chính trị vẫn đang hiện hữu là một tín hiệu đáng chú ý. Theo ông Hansen, điều này cho thấy các yếu tố vĩ mô khác như lợi suất thực cao hơn và đồng USD mạnh đang hoàn toàn chi phối thị trường, lấn át vai trò trú ẩn truyền thống của vàng.

Bà Priyanka Sachdeva, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Phillip Nova đánh giá, nhịp rơi này cung cấp cơ hội tuyệt vời để mua tích lũy từng phần. Báo cáo cũng lưu ý, việc giá vàng xuyên thủng mốc 4.400 USD/ounce đã mở đường lùi về đường trung bình động 200 ngày ở mức 4.154 USD/ounce. Đây được xem là mục tiêu giảm tiềm năng trước khi giá tìm lại điểm cân bằng.

Các chuyên gia của JPMorgan vẫn giữ thái độ lạc quan trong dài hạn. Họ phân tích rằng nếu gián đoạn năng lượng kéo dài và kìm hãm tăng trưởng kinh tế, Fed sẽ buộc phải nới lỏng chính sách tiền tệ để ưu tiên mục tiêu việc làm. Khi đó, bối cảnh cho vàng sẽ nhanh chóng đảo chiều sang trạng thái tích cực mạnh mẽ.

Các nhà phân tích cho rằng dù vàng giảm mạnh, mức giá hiện tại có thể là cơ hội mua chọn lọc cho nhà đầu tư dài hạn, trong khi biến động ngắn hạn vẫn còn tiếp diễn (Ảnh: ET).

Không chỉ riêng vàng, toàn bộ thị trường kim loại quý phiên 23/3 cũng đang chìm trong sắc đỏ do lo ngại nhu cầu suy yếu khi kinh tế chịu sức ép. Bạc và đồng đồng loạt lao dốc mạnh mẽ dưới áp lực của lạm phát và chi phí năng lượng đắt đỏ.

Cập nhật nóng đến 14h45 phút chiều 23/3 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang ở quanh mức 4.210 USD/ounce. Mức giá này ghi nhận đà giảm 6,6% so với phiên liền trước và bốc hơi hơn 16% chỉ trong vòng một tuần giao dịch.

Trong khi đó, giá bạc cũng lùi sâu về mốc 63,6 USD/ounce, giảm hơn 6% so với ngày hôm qua.

Dù biến động ngắn hạn vẫn còn rất khó lường và đầy rủi ro nhưng với những nhà đầu tư có tầm nhìn xa và chiến lược phân bổ vốn hợp lý, cú sập hầm lịch sử này hoàn toàn có thể là khởi đầu cho một chu kỳ sinh lời mới.