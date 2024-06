Giá vàng duy trì dưới 77 triệu đồng/lượng sau nhiều phiên giảm liên tiếp

Kết phiên ngày 10/6, giá vàng miếng SJC tiếp tục được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 74,98-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với kết phiên tuần trước.

Giá vàng nhẫn 2 chiều mua - bán cũng ổn định ở mức 72,6-74,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với trước đó.

Giá mua - bán vàng miếng SJC hiện được giữ ổn định sau hàng chục phiên giảm. Ghi nhận phiên thứ 3 liên tiếp không có sự thay đổi về giá.

Vàng miếng có xu hướng giảm kể từ ngày 31/5, so với mức đỉnh thiết lập tháng trước là 92,4 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng SJC đã "bốc hơi" hơn 16 triệu đồng, tương đương gần 18%.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn hỏa tốc gửi Bộ Công an về việc phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng; đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường.

Nhà điều hành tiền tệ cho biết trên thị trường đang lan truyền thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước thiếu vàng để bán. Tại nhiều điểm bán vàng, có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế.

Song song đó, đơn vị này đề nghị đại diện ngành công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của 4 ngân hàng, Công ty SJC; hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự trị an.

Ngược chiều với giá vàng trong nước, giá vàng thế giới sáng nay tăng hơn 11 USD lên vùng giá 2.309 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, mỗi lượng vàng miếng SJC trong nước đang đắt hơn thế giới 3,8-4,5 triệu đồng, tùy thời điểm.

Trong khi kết phiên tuần trước, giá vàng thế giới xuống thấp nhất 2 tháng, mất mốc 2.300 USD/ounce. Trong tháng 5, có thời điểm giá thế giới chạm mốc 2.450 USD/ounce.

Mở phiên tuần này, giá vàng thế giới giữ ổn định trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp tới. Cuộc họp của Fed sẽ làm rõ thêm về đường hướng chính sách của Ngân hàng Trung ương Mỹ trong tương lai.

Chiến lược gia thị trường, Phillip Streible của Blue Line Futures cho rằng, thị trường vàng trong tuần này sẽ sôi động khi chờ đợi các sự kiện và dữ liệu quan trọng, trong đó có diễn biến cuộc họp chính sách tháng 6, phát biểu của Chủ tịch Fed và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng.

Giá vàng miếng SJC ghi nhận 3 phiên liên tiếp không có sự thay đổi về giá (Ảnh: Hải Long).

Các nhà đầu tư và thị trường nhận định Fed sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào tại cuộc họp chính sách tới đây. Tuy nhiên, phát biểu của Chủ tịch Fed, Jerome Powell và những thay đổi trong dự báo kinh tế từ các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ tác động đến hướng đi của giá vàng.

Dữ liệu lạm phát của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào 12/6, cũng là thông tin được thị trường chờ đợi.

Fed sẽ họp chính sách vào thứ 4 (giờ Mỹ) tuần này song Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, cho rằng ít khả năng Fed cắt giảm lãi suất. "Điều đó tạo thuận lợi cho USD và bất lợi cho vàng trong thời gian tới", ông nói.

18 chuyên gia tại Phố Wall đã tham gia cuộc khảo sát giá vàng tuần này. Chỉ có 2 chuyên gia (11%) kỳ vọng giá vàng tăng; 11 người (61%) dự đoán giá sẽ giảm và 5 chuyên gia (28%) nhận thấy vàng có xu hướng đi ngang.

Giá USD nhích tăng nhẹ

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 105,1 điểm, tăng 0,06% so với hôm qua và tăng 3,7% kể từ đầu năm.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.242 đồng, tăng 1 đồng so với trước đó. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.029-25.454 đồng.

Ngân hàng tăng giá USD thêm 1 đồng theo chuyển động từ nhà điều hành. Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.184-25.454 đồng (mua - bán). Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.220-25.454 đồng (mua - bán).

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.670-25.750 đồng/USD (mua - bán), tăng 20 đồng mỗi chiều.