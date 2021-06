Giá vàng đảo chiều tăng từ vùng đáy hơn 4 tuần

Dân trí Lúc gần 7h30 ngày 17/6, giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng 3,5 USD, được giao dịch ở trên 1.815 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng SJC tại Hà Nội chốt phiên ngày 16/6 ở mức 56,65 - 57,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tại TPHCM, giá vàng SJC chốt phiên ở mức 56,65 - 57,25 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, lúc gần 7h30 hôm nay (17/6), giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng 3,5 USD, giao dịch ở mức trên 1.815 USD/ounce.

Dù điều chỉnh tăng, giá vàng đang ở vùng đáy của hơn 4 tuần.

Mặt hàng vàng đang dần lấy lại niềm tin của giới đầu tư (Ảnh minh họa).

Giá vàng biến động trước những thông tin kinh tế Mỹ tốt xấu đan xen. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 5 tăng 0,8% so với tháng 4 và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải thắt chặt chính sách tiền tệ sớm hơn.

Trong khi đó, báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ cho hay, tháng 5 yếu hơn một chút so với dự kiến, giảm 1,3% so với dự báo và giảm 0,6% so với tháng 4.

Chuyên gia của DailyFX cho rằng, vàng có thể theo xu hướng giảm xuống mức thấp hơn là 1.800 USD/ounce sau cuộc họp của Fed.

Về dài hạn, vàng vẫn là lựa chọn để chống lại lạm phát. Nhưng về ngắn hạn, đồng USD hồi phục sẽ tác động tiêu cực tới vàng.

Các nhà đầu tư đang chờ tín hiệu chính sách tiền tệ từ cuộc họp của Fed. Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu Fed một lần nữa không quá bận tâm tới lạm phát thì sức hấp dẫn của nhiều loại hàng hóa, trong đó có vàng và tiền điện tử sẽ tăng lên.

An Hạ