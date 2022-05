Giá vàng còn giảm trong tuần này?

Cập nhật lúc 9h sáng nay (16/5), các doanh nghiệp lớn ở Hà Nội giao dịch vàng miếng SJC tại 68,5 - 69,52 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên giá so với phiên 15/5. Tại TPHCM, giá thu mua tương đương Hà Nội nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng. Chênh lệch mua bán dao động 1 - 1,02 triệu đồng/lượng. Những ngày trước đó, chênh lệch giữa giá mua, bán chỉ khoảng 700.000 đồng/lượng.

Lúc 7h sáng nay (16/5), giá vàng giao ngay trên Kitco là 1.812 USD/ounce (tương đương 50,11 triệu đồng/lượng), giảm 11 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tự do chưa thuế phí, vàng thế giới đang rẻ hơn trong nước 19,41 triệu đồng/lượng.

Một số chuyên gia cho rằng vàng có thể tiếp tục bị bán tháo trong tuần này khi đồng USD tăng cao (Ảnh: Tiến Tuấn).

Hiện tại, đồng USD giao dịch ở mức cao nhất trong 20 năm đang tạo ra sức ép lớn đối với vàng. Giá kim loại quý đã rời khỏi mốc kháng cự 1.830 USD/ounce vào giữa tuần trước và liên tục giảm giá vào những ngày sau đó.

Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex - dự báo vàng sẽ tiếp tục bị bán tháo trong tuần này. Về ngắn hạn, vàng không có nhiều dư địa để phát triển và giá có thể giảm xuống 1.780 USD/ounce.

Theo khảo sát của Kitco, 17 nhà phân tích đến từ phố Wall đều không lạc quan về giá vàng trong tuần này. Cụ thể, 70% tin rằng giá kim loại quý sẽ giảm mạnh, 12% dự báo giá tăng và 18% nhận định đi ngang.

Trong khi đó, kết quả cuộc thăm dò trực tuyến Main Street thu hút 932 nhà đầu tư cá nhân tham gia với đa số lạc quan về giá vàng. Cụ thể, 51% nghĩ rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này 31% nhận định giá giảm và 18% dự báo vàng đi ngang.

Cùng với đà tăng của đồng USD, Chris Vecchio - nhà phân tích thị trường tại DailyFX.com cho rằng lợi suất trái phiếu tăng cũng gây áp lực lên vàng. Theo dự báo, xu hướng tăng này chỉ mới bắt đầu.

Tuần trước, Bộ Lao động Mỹ cho biết, CPI của nước này trong tháng 4 đã tăng 8,3% so với một năm trước, cao hơn so với ước tính 8,1% của các chuyên gia. Dù giảm nhẹ so với mức đỉnh hồi tháng 3 là 8,5% nhưng lạm phát Mỹ vẫn ở gần mức cao nhất trong vòng 40 năm.

Lạm phát là mối đe dọa lớn nhất đối với sự phục hồi của kinh tế Mỹ sau dịch Covid-19. Ngoài giá thực phẩm, nhiên liệu tăng cao, lạm phát còn lan sang các lĩnh vực như nhà ở, ô tô và một loạt lĩnh vực khác.

"Lạm phát vẫn ở mức cao trong năm nay. Do đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất, đây là tin xấu đối với vàng. Giá vàng có thể giảm xuống dưới 1.700 USD/ounce vào cuối năm", ông Chris Vecchio dự báo.