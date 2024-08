Giá vàng chấm dứt 5 phiên giảm, lấy lại ngưỡng kháng cự quan trọng

Vàng thế giới dứt chuỗi giảm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/8, các doanh nghiệp lớn niêm yết giá vàng miếng SJC tại 76,5-78,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán là 2 triệu đồng.

Vàng nhẫn được giao dịch tại 76,15-77,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Hôm qua, giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng 200.000 đồng mỗi chiều. Hiện giá vàng nhẫn còn thấp hơn giá vàng miếng SJC một triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng nhẹ 3 USD, lên 2.428 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 73,84 triệu đồng/lượng.

"Vàng đang hưởng lợi khi ngày càng nhiều nhà đầu tư nhận ra công cụ này đem lại sự ổn định cao hơn. Họ đang chuyển từ tài sản rủi ro sang nơi trú ẩn an toàn hơn", Alex Ebkarianv, Giám đốc Tác nghiệp tại Allegiance Gold, cho biết.

Hôm 8/8 liền trước đó ghi nhận ngày giao dịch chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp của kim loại quý thế giới nhờ nhu cầu trú ẩn tăng. Giá vàng đã đánh mất mốc kháng cự 2.400 USD/ounce nhưng hiện đã quay lại và vượt mốc này.

Bên cạnh đó, lo ngại căng thẳng leo thang tại Trung Đông sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas cũng đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào kim loại quý, trong đó có vàng.

Thị trường vàng cũng phần nào được xoa dịu sau các báo cáo cho biết Ngân hàng Trung ương Trung Quốc một lần nữa ngừng mua vàng trong tháng thứ 3 liên tiếp. Thông tin vực dậy sự lạc quan của giới đầu tư là nhu cầu vàng trong quý II đã giảm so với quý I, nhưng đã tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, theo báo cáo Xu hướng Nhu cầu Vàng của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).

Vàng thế giới tăng giá (Ảnh: Hải Long).

Tuy nhiên, kim loại quý có thể ghi nhận nhiều biến động, tùy vào ảnh hưởng của chính sách giảm lãi. "Nếu Fed thực sự giảm lãi suất tới 50 điểm cơ bản (0,5%), giá sẽ tăng mạnh", ông Alex Ebkarianv dự báo.

Giá USD tự do giảm mạnh

Trên thị trường quốc tế, USD Index ghi nhận tại 103,14 điểm, giảm 0,07% so với phiên liền trước đó. Thậm chí, có thời điểm chỉ số đồng bạc xanh giảm xuống 102,2 điểm, thấp nhất 4 tháng. Sức mạnh của đồng bạc xanh đi xuống khi kinh tế Mỹ có dấu hiệu suy yếu, dấy lên lo ngại Fed đã phản ứng chậm trong việc giảm lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.260 đồng, giảm 2 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.047-25.473 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 24.940-25.310 đồng, giảm 10 đồng mỗi chiều. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 24.970-25.310 đồng.

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do giao dịch quanh 25.575-25.655 đồng/USD (mua - bán), giảm 115 đồng mỗi chiều. So với mức đỉnh gần 26.000 đồng cuối tháng 6, USD tự do đang giảm hơn 1,5%.