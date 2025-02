Giá vàng bất ngờ tăng cả triệu đồng, vượt mốc 91 triệu đồng chiều bán

Giá vàng tăng cả triệu đồng/lượng

Tại phiên giao dịch chiều ngày 10/2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với lúc mở phiên, niêm yết tại 88,3-91,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng. Giá vàng nhẫn tròn trơn được niêm yết tại 87,9-90,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng ở cả 2 chiều so với giá mở phiên.

Như vậy, so với kết phiên ngày 7/2 (ngày vía Thần Tài), mỗi lượng vàng miếng tăng 1,5 triệu đồng ở chiều thu mua và 1 triệu đồng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn cũng tăng 1,1 triệu đồng ở chiều thu mua và 800.000 đồng ở chiều bán ra.

Trước đó, mở phiên, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 87,3-90,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng ở chiều mua và không đổi ở chiều bán ra so với kết phiên tuần qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 3 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với trước đó. Tuy nhiên, mức này vẫn cao so với khoảng chênh lệch 2 triệu đồng được duy trì nhiều tháng liên tục.

Giá vàng trong nước tăng trong bối cảnh giá thế giới lập đỉnh kỷ lục mới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý giao dịch quanh 2.867 USD/ounce, tăng 4 USD so với phiên liền trước. Có thời điểm vàng thế giới đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2.886 USD.

Trước ngày vía Thần Tài, khảo sát của phóng viên báo Dân trí tại các cửa hàng lớn đều hết hàng vàng nhẫn trơn và không bán vàng miếng SJC. Tuy nhiên, đến sát và trong ngày vía Thần Tài, các đơn vị đều có vàng trở lại, thậm chí nhiều đơn vị không còn giới hạn số lượng bán, khách mua bao nhiêu cũng có.

Các chuyên gia cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đã "găm" hàng để đẩy giá lên trước dịp vía Thần Tài, nhằm tạo cơ hội bán ra với lợi nhuận tốt nhất.

Tuần qua, giá vàng thế giới tăng hơn 2%, đánh dấu tuần thứ 6 liên tiếp kim loại quý đi lên, do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang, khiến nhà đầu tư đổ xô mua vàng trú ẩn.

Theo khảo sát của Kitco News, các chuyên gia trong ngành và các nhà giao dịch bán lẻ đều lạc quan về kim loại màu vàng. 17 nhà phân tích đã tham gia khảo sát, trong đó 15 chuyên gia (88%) kỳ vọng giá vàng sẽ lập mức cao kỷ lục mới, trong khi 2 nhà phân tích (tương đương 12%) cho rằng giá vàng sẽ ổn định. Không ai dự đoán giá kim loại quý này sẽ giảm.

Vàng nhẫn lập đỉnh kỷ lục tại vùng giá 90,5 triệu đồng/lượng (Ảnh: Nhật Quang).

Tuần này, thị trường sẽ theo sát cuộc điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trước Thượng viện và Hạ viện Mỹ.

Các nhà giao dịch vàng sẽ chú ý đến báo cáo CPI tháng 1 của Mỹ, công bố vào thứ 4, chỉ số PPI của Mỹ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần công bố vào thứ 5, báo cáo doanh số bán lẻ tháng 1 công bố vào thứ 6 để có thêm cái nhìn rõ nét về hướng đi của vàng.

Tỷ giá trung tâm tăng

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.487 đồng, tăng 25 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá 23.262-25.711 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.170-25.560 đồng (mua - bán). Ngân hàng cổ phần giao dịch USD tại vùng giá 25.190-25.650 đồng.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.580-25.680 đồng (mua - bán), giảm 30 đồng ở cả hai chiều so với trước đó.