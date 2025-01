Giá hoa đào, chuối Tết tăng do bão Yagi, nguồn đào từ Nhật Tân không có

Bộ Tài chính mới đây có báo cáo nhanh về tình hình giá cả thị trường Tết Nguyên đán năm 2025 trong ngày 26 Tết Âm lịch (ngày 25/1).

Giá các mặt hàng thiết yếu tăng nhẹ tại chợ truyền thống nhưng ổn định tại các siêu thị, trung tâm thương mại. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng, nhiều mẫu mã đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Tại Hà Nội, khu vực chợ Ngọc Hà (quận Ba Đình), người dân đi mua sắm ngày 26 tháng Chạp tăng lên tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thực phẩm, trái cây, bánh chưng, bánh kẹo... Sức mua tăng lên nhưng nguồn cung dồi dào, vì vậy giá cả tương đối ổn định, không có hiện tượng khan hàng, sốt giá.

Tại chợ dân sinh truyền thống Thổ Quan khu vực Khâm Thiên (quận Đống Đa), nguồn cung lương thực, thực phẩm tương đối dồi dào và đa dạng. Giá các loại mặt hàng cơ bản không có biến động.

Tại khu vực chợ Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) nguồn cung hàng hóa phục vụ ngày tết đa dạng, phong phú (đầy đủ các mặt hàng lương thực, thực phẩm và cả các mặt hàng chỉ phục vụ riêng dịp tết như: cành đào, quất, mai, các loại hoa...) đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của người dân.

Giá hoa đào năm nay tăng do ảnh hưởng của cơn bão Yagi, nguồn đào từ Nhật Tân không có, chủ yếu đào tại địa phương. "Chợ Tết năm nay nguồn cung phong phú, nhu cầu tiêu dùng cũng tăng, song về cơ bản không xảy ra tình trạng sốt hàng, biến động bất thường về giá cả", Bộ Tài chính nêu.

Giá cả rau xanh ngày Tết ổn định (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Đối với mặt hàng rau xanh, do thời tiết trước tết ấm, thuận lợi cộng với nguồn cung dồi dào nên giá cả cũng ổn định, không có biến động bất thường. Cà chua có giá 10.000-15.000 đồng/kg; bắp cải 10.000-15.000 đồng/cái; súp lơ xanh 5.000-10.000 đồng/cái; súp lơ trắng 10.000-15.000 đồng/cái...

Đối với mặt hàng hoa, quả, mặt hàng chuối thắp hương tăng so với mọi năm, do nguồn cung không lớn, do ảnh hưởng của cơn bão Yagi, chuối bị đổ, hỏng, ngập, dẫn đến nguồn cung cho dịp tết bị hạn chế.

Các mặt hàng khác cơ bản tăng giá 5-15% so với ngày thường do ngày Tết, người dân mua sắm để bày mâm cỗ ngày tết nên nhu cầu người dân tăng như chuối 50.000 đồng/nải; thanh long 45.000-50.000 đồng/kg, cam sành 30.000-35.000 đồng/kg…

Giá các mặt hàng thiết yếu tăng nhẹ tại các chợ truyền thống nhưng ổn định tại các siêu thị, trung tâm thương mại (Ảnh: Thành Đông).

Tại TPHCM, tình hình sắm Tết diễn ra sôi động. Tại các chợ đầu mối như Hóc Môn, lượng hàng nhập chợ tăng đáng kể, đặc biệt là các mặt hàng rau củ quả và thịt heo, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong những ngày cận Tết.

Về giá cả, các mặt hàng trong chương trình bình ổn thị trường luôn duy trì mức giá thấp hơn tối thiểu 5% so với giá bình quân trên thị trường. Đồng thời, chương trình cam kết không điều chỉnh tăng giá trong vòng một tháng trước và sau Tết, giúp người dân yên tâm mua sắm.

Những ngày cận Tết, sức mua tại các siêu thị và chợ truyền thống tăng khoảng 20-30% so với ngày thường. Các mặt hàng như bánh kẹo, thực phẩm, nước ngọt được tiêu thụ mạnh, người dân tập trung mua sắm tại các chợ, siêu thị, chủ yếu là rau, củ, quả, trái cây, hoa tươi nên giá một số mặt hàng cũng dao động và tăng nhẹ, tuy nhiên giá các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm vẫn ổn định không có dấu hiệu tăng giá bất hợp lý.

Bộ Tài chính dự báo giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu ngày 27 Tết (ngày 26/1) cơ bản ổn định, giá hàng hóa tiêu dùng một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như gà ta, thủy hải sản, rau củ xanh có thể tăng nhẹ do nhu cầu mua để dự trữ trong những ngày Tết.