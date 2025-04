Gia đình ông Trump đổ bộ crypto: Tham vọng tỷ USD hay "canh bạc" quyền lực?

Trong một động thái gây chấn động giới tài chính và công nghệ, gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện một cuộc "đổ bộ" quy mô lớn vào hầu hết lĩnh vực của thế giới tiền mã hóa.

Từ những bộ sưu tập NFT hào nhoáng, các dự án tài chính phi tập trung (DeFi) đầy tham vọng, kế hoạch phát hành stablecoin riêng, cơn sốt memecoin gây tranh cãi, cho đến việc bắt tay khai thác bitcoin quy mô lớn - gia đình ông Trump dường như đang muốn ghi dấu ấn sâu đậm lên mảnh đất kỹ thuật số màu mỡ nhưng cũng đầy biến động này.

Ước tính dựa trên dữ liệu công khai của Bloomberg cho thấy, tổng giá trị trên giấy của các dự án này đang tiến sát cột mốc 1 tỷ USD, một con số đáng kinh ngạc bất chấp những cơn sóng điều chỉnh khắc nghiệt của thị trường gần đây. Điều gì đang thúc đẩy gia đình quyền lực này dấn thân mạnh mẽ đến vậy vào một lĩnh vực mà chính ông Trump từng gọi là "lừa đảo"?

Từ chỉ trích gay gắt đến "cái ôm nồng nhiệt"

Không ai có thể quên những ngày đầu ông Donald Trump, vị tổng thống được xem là giàu có nhất lịch sử nước Mỹ, lên tiếng chỉ trích gay gắt bitcoin và thế giới tiền mã hóa.

Ông từng gọi bitcoin là "lừa đảo", một "thứ cạnh tranh với đồng USD" và lớn tiếng yêu cầu phải siết chặt quản lý "rất, rất mạnh". Đó là một lập trường cứng rắn, phản ánh sự hoài nghi của giới chính trị truyền thống đối với một loại tài sản mới nổi, phi tập trung và khó kiểm soát.

Tuy nhiên, bức tranh đã thay đổi một cách ngoạn mục trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là kể từ chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ 2. Đối mặt với một cuộc đua khốc liệt và nhận thấy sức ảnh hưởng ngày càng tăng của cộng đồng crypto, ông Trump đã có những động thái "quay xe" ấn tượng. Ông bắt đầu công khai chấp nhận các khoản quyên góp bằng tiền mã hóa cho chiến dịch của mình, tham dự các sự kiện của ngành và nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ nhiều nhà lãnh đạo có tiếng nói trong lĩnh vực này.

Khi trở lại vũ đài chính trị, những lời hứa hẹn về một nước Mỹ thân thiện với crypto càng trở nên rõ ràng hơn. Các nguồn tin cho biết ông đã ký, hoặc cam kết sẽ ký, các sắc lệnh hành pháp với mục tiêu biến Mỹ thành trung tâm tiền mã hóa toàn cầu. Việc bổ nhiệm những nhân vật có quan điểm cởi mở với ngành như nhà đầu tư mạo hiểm David Sacks hay chính trị gia Bo Hines làm đại diện hoặc cố vấn tiềm năng càng củng cố thêm thông điệp này.

Giáo sư Eswar Prasad từ Đại học Cornell, một chuyên gia về chính sách thương mại và kinh tế toàn cầu, đưa ra một nhận định sâu sắc: "Gia đình ông Trump dường như đang nỗ lực thiết lập một chỗ đứng rộng lớn và vững chắc trong ngành công nghiệp tiền mã hóa trước khi các quy định mới, có khả năng rõ ràng và chặt chẽ hơn, được ban hành. Động thái này có thể đẩy giá trị tài sản tiền mã hóa tăng mạnh".

Đây có thể là một canh bạc kép: vừa tận dụng cơ hội kinh doanh béo bở, vừa củng cố hình ảnh một nhà lãnh đạo thức thời, ủng hộ đổi mới công nghệ trong mắt một bộ phận cử tri và giới đầu tư năng động.

NFT: Cánh cửa đầu tiên bước vào thế giới crypto

Cuối năm 2022 đánh dấu bước chân chính thức đầu tiên của ông Donald Trump vào vũ trụ crypto, không phải bằng một dự án tài chính phức tạp, mà bằng một nước đi đậm chất cá nhân và marketing: bộ sưu tập "Trump Trading Cards". Đây là những token không thể thay thế (NFT) - các vật phẩm kỹ thuật số độc nhất - mô tả hình ảnh ông trong những bộ trang phục và tạo hình đa dạng, từ siêu anh hùng, phi hành gia đến cao bồi viễn Tây.

Ý tưởng độc đáo trên được cho là xuất phát từ Bill Zanker, một người bạn lâu năm của ông Trump và là nhà sáng lập The Learning Annex, một công ty nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục và hội thảo. Bộ sưu tập NFT đó nhanh chóng gây sốt, không chỉ vì tính mới lạ mà còn vì sức hút từ cái tên Donald Trump. Tính đến nay, đã có 4 bộ sưu tập được tung ra, và theo các tài liệu công bố tài chính cá nhân của ông Trump, chúng đã mang về hàng triệu USD doanh thu.

Không dừng lại ở việc bán các thẻ bài kỹ thuật số, ông Trump còn tổ chức những bữa tiệc tối sang trọng dành riêng cho những người đã mua NFT của mình với số lượng lớn hoặc các phiên bản đặc biệt. Động thái này cho thấy sự khôn khéo trong việc xây dựng cộng đồng, biến những người mua NFT không chỉ thành nhà sưu tập mà còn thành những người ủng hộ trung thành, tạo ra một hệ sinh thái nhỏ xoay quanh thương hiệu cá nhân.

Việc khởi đầu bằng NFT có thể xem là một phép thử thông minh, ít rủi ro về mặt pháp lý và tài chính hơn so với các dự án DeFi hay stablecoin, đồng thời giúp gia đình ông Trump làm quen với cơ chế vận hành và tâm lý của thị trường crypto.

Thẻ giao dịch kỹ thuật số Trump dưới dạng NFT (Minh họa: collecttrumpcards.com).

DeFi và stablecoin: Xây dựng nền móng cho đế chế tài chính số

Nếu NFT là bước dạo đầu, thì việc công bố dự án World Liberty Financial vào tháng 9/2024 cho thấy tham vọng lớn hơn nhiều của gia đình ông Trump trong việc kiến tạo một hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số riêng. World Liberty Financial tuyên bố mục tiêu phát triển các dịch vụ tài chính phi tập trung (DeFi) - một lĩnh vực nóng bỏng cho phép thực hiện các giao dịch tài chính như cho vay, đi vay, giao dịch mà không cần qua trung gian ngân hàng truyền thống.

Mặc dù các dịch vụ cốt lõi như cho vay crypto vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động, dự án này đã thể hiện tiềm lực tài chính đáng nể. Theo báo cáo, World Liberty Financial đã chi hàng triệu USD để tích lũy các đồng tiền mã hóa nền tảng quan trọng như Ether (ETH) và Tron (TRX) - những blockchain phổ biến cho việc xây dựng ứng dụng DeFi.

Cấu trúc sở hữu và lợi nhuận của dự án cũng rất đáng chú ý. Donald Trump được cho là nắm giữ 60% cổ phần thông qua một công ty riêng có tên DT Marks DeFi LLC. Quan trọng hơn, thỏa thuận nêu rõ ông sẽ nhận được tới 75% lợi nhuận ròng từ hoạt động bán token của dự án.

Tính đến cuối tháng 3 năm nay, World Liberty đã huy động được một con số khổng lồ: 550 triệu USD qua 2i đợt bán token riêng lẻ (private sale). Con số này cho thấy sức hút mạnh mẽ của dự án, dù phần lớn có thể đến từ uy tín và tên tuổi của gia đình Trump hơn là từ bản thân công nghệ hay sản phẩm ở giai đoạn đầu.

Không chỉ ông Trump, 3 người con trai của ông là Donald Jr., Eric và Barron Trump cũng tham gia tích cực vào dự án với vai trò được ghi danh là "cố vấn Web3". Họ thường xuyên sử dụng các nền tảng mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi của mình để quảng bá cho World Liberty Financial, góp phần không nhỏ vào việc thu hút sự chú ý và nguồn vốn.

Chưa dừng lại ở DeFi, vào ngày 25/3, World Liberty Financial tiếp tục gây bất ngờ khi tiết lộ kế hoạch phát hành USD1 - một đồng stablecoin được neo giá trị 1:1 với đồng đôla Mỹ. Theo kế hoạch, USD1 sẽ hoạt động trên các blockchain phổ biến như Ethereum và Binance Smart Chain, và được bảo chứng bằng các tài sản có tính thanh khoản cao và an toàn như trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn, tiền gửi ngân hàng và các loại tiền tệ fiat khác.

Động thái này diễn ra gần như đồng thời với thời điểm Hạ viện Mỹ thông qua một dự luật mang tính lịch sử về quản lý stablecoin, nhận được sự ủng hộ hiếm hoi từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, bao gồm cả sự tán thành từ chính ông Trump. Sự trùng hợp đó làm dấy lên suy đoán về một sự tính toán chiến lược, đón đầu xu hướng pháp lý và tạo dựng lợi thế đi đầu trong lĩnh vực stablecoin - vốn được xem là xương sống cho nhiều hoạt động trong thế giới crypto.

Memecoin: Cơn sốt đầu cơ và bài học đắt giá

Bên cạnh những dự án có vẻ nền tảng và dài hạn hơn, gia đình ông Trump cũng không bỏ qua mảnh đất màu mỡ nhưng đầy rủi ro của memecoin - loại tiền mã hóa thường được tạo ra như một trò đùa, lấy cảm hứng từ các hiện tượng mạng, và giá trị chủ yếu dựa trên sự cường điệu của cộng đồng thay vì nền tảng công nghệ hay ứng dụng thực tế.

Ngay trước thềm lễ nhậm chức vào tháng 1, ông Trump và phu nhân Melania đã cùng lúc hoặc liên tiếp ra mắt 2 đồng memecoin mang tên mình. Sự xuất hiện của những đồng coin gắn liền với tên tuổi của cặp đôi quyền lực nhất nước Mỹ đã ngay lập tức tạo ra một cơn sốt trên thị trường. Giá của chúng tăng vọt một cách chóng mặt trong thời gian ngắn, thu hút sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư nhỏ lẻ và giới truyền thông.

Sức nóng này đã giúp các công ty có liên quan đến gia đình ông Trump thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Chỉ tính riêng trong tháng 1, ước tính có ít nhất 11,4 triệu USD phí giao dịch đã được tạo ra từ hoạt động mua bán các memecoin này. Tuy nhiên, đúng với bản chất đầu cơ và biến động cực mạnh của memecoin, "bữa tiệc" không kéo dài lâu. Đồng memecoin mang tên bà Melania đã chứng kiến một cú sụp đổ ngoạn mục, mất tới 90% giá trị so với mức đỉnh.

Điều đáng nói là, theo các báo cáo, 2 công ty có liên hệ mật thiết với gia đình ông Trump, CIC Digital và Fight Fight Fight LLC, đang nắm giữ tới 80% tổng nguồn cung của các memecoin này. Số token khổng lồ này được cho là sẽ được "mở khóa" và có thể bán ra thị trường một cách từ từ trong vòng ba năm tới.

Việc nắm giữ phần lớn nguồn cung và có lịch trình mở khóa dài hạn cho thấy, dù mang danh nghĩa memecoin, đây có thể vẫn là một phần trong chiến lược tài chính có tính toán, nhằm tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng thay vì chỉ là một cuộc chơi nhất thời. Tuy nhiên, sự sụp đổ của memecoin Melania cũng là lời cảnh báo đanh thép về rủi ro cực lớn khi đầu tư vào các tài sản chỉ dựa trên sự cường điệu.

Hai đồng tiền mã hóa do Donald Trump và phu nhân Melania phát hành ngay trước lễ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 2 nhanh chóng mất giá sau thời gian ngắn tăng phi mã (Minh họa: Getty).

ETF và khai thác bitcoin: Hoàn thiện bức tranh đa dạng hóa

Tham vọng của gia đình ông Trump không chỉ dừng lại ở việc tạo ra token hay nền tảng riêng. Họ còn muốn tham gia vào các sản phẩm đầu tư mang tính chính thống hơn và cả lĩnh vực hạ tầng cốt lõi của ngành.

Tháng 2, Trump Media & Technology Group (TMTG) - công ty mẹ của mạng xã hội Truth Social - đã công bố việc đăng ký thương hiệu cho một loạt sản phẩm đầu tư gắn liền với tên tuổi Donald Trump.

Đáng chú ý nhất trong số đó là kế hoạch ra mắt quỹ ETF bitcoin có tên Truth.Fi. Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin giao ngay cho phép các nhà đầu tư tiếp cận Bitcoin một cách dễ dàng thông qua thị trường chứng khoán truyền thống, được xem là một bước tiến lớn trong việc đưa tiền mã hóa đến gần hơn với công chúng.

TMTG dự kiến sẽ hợp tác với Crypto.com, một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn và có độ nhận diện cao trên toàn cầu, để triển khai quỹ ETF này. Đáng chú ý, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) trước đó từng gửi thông báo Wells (ý định khởi kiện) cho Crypto.com liên quan đến cáo buộc giao dịch chứng khoán chưa đăng ký. Tuy nhiên, SEC đã đóng cuộc điều tra này vào tháng 3, dọn đường cho sự hợp tác tiềm năng với TMTG.

Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm tài chính, gia đình ông Trump còn lấn sân sang lĩnh vực khai thác Bitcoin - hoạt động sử dụng năng lực tính toán khổng lồ để xác thực giao dịch và tạo ra Bitcoin mới, nền tảng bảo mật cho mạng lưới. Cuối tháng 3, thông tin về việc gia đình ông hợp tác với Hut 8 Corp., một trong những công ty khai thác bitcoin lớn và lâu đời ở Bắc Mỹ, để thành lập một công ty liên doanh chuyên về khai thác mang tên American Bitcoin Corp., đã được công bố.

Động thái này diễn ra sau khi ông Trump tổ chức một cuộc gặp gỡ riêng với lãnh đạo các công ty khai thác Bitcoin hàng đầu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào tháng 6/2024. Tại đây, ông được cho là đã cam kết sẽ bảo vệ và ủng hộ ngành khai thác bitcoin tại Mỹ nếu tái đắc cử tổng thống. Việc thành lập American Bitcoin Corp. có thể xem là hành động cụ thể hóa cam kết đó, đồng thời thể hiện mong muốn kiểm soát một phần hạ tầng quan trọng của thế giới crypto ngay trên đất Mỹ.

Hai con trai ông Trump, Eric Trump và Donald Trump Jr., đang "tất tay" với lĩnh vực tiền mã hóa bằng việc ra mắt một dự án khai thác bitcoin mới mang tên American Bitcoin. Hai anh em nhà Trump, vốn đã nổi danh trong giới đầu tư bất động sản, đang sáp nhập công ty của họ là American Data Centers với tập đoàn khai thác tiền mã hóa hàng đầu Hut 8 Mining Corp. để thành lập thực thể mới.

Gia đình Trump sẽ nắm giữ 20% cổ phần trong công ty, trong khi 80% còn lại do Hut 8 kiểm soát. Theo The Wall Street Journal, phía Hut 8 sẽ đóng góp khoảng 61.000 máy đào từ hệ thống trung tâm dữ liệu khổng lồ của mình vào thỏa thuận này.

Dù nhiều đồng coin khác như ethereum, tether hay dogecoin cũng đang được chú ý, bitcoin vẫn là "chuẩn vàng" của thế giới tiền mã hóa - đồng coin lâu đời nhất và có giá trị vốn hóa lớn nhất, được khai thác thông qua quá trình tính toán tiêu tốn nhiều năng lượng để giải mã và tạo ra token mới.

Eric Trump, hiện giữ vai trò Giám đốc Chiến lược tại American Bitcoin, coi đây là một "hàng rào phòng thủ" trước rủi ro từ danh mục đầu tư bất động sản của gia đình. Ông thậm chí còn gợi ý rằng công ty có thể lập một "quỹ dự trữ bitcoin" và niêm yết công khai trong tương lai.

Donald Trump Jr. gọi đây là một "cơ hội lớn" trong thông cáo báo chí, nhấn mạnh niềm tin mạnh mẽ của gia đình vào bitcoin và tiềm năng lợi nhuận nếu hoạt động khai thác được triển khai hiệu quả.

Hai con trai ông Trump, Eric Trump và Donald Trump Jr., đang "tất tay" với lĩnh vực tiền mã hóa bằng việc ra mắt một dự án khai thác bitcoin mới mang tên American Bitcoin (Ảnh: Getty).

Một đế chế crypto đang hình thành?

Giáo sư tài chính Campbell Harvey từ Đại học Duke đã tóm gọn sự hiện diện sâu rộng của gia đình ông Trump: "Khi bạn nghĩ về việc đầu tư vào crypto, giờ đây nó không còn đơn thuần là nắm giữ bitcoin nữa. Ông Trump và gia đình đang có mặt ở khắp mọi nơi, từ cho vay phi tập trung, stablecoin, các loại tài sản mã hóa khác nhau, cho đến cả việc khai thác bitcoin".

Sự tham gia đa dạng và quy mô lớn này vẽ nên một bức tranh phức tạp. Một mặt, nó cho thấy tầm nhìn chiến lược và khả năng nắm bắt xu hướng nhanh nhạy của gia đình trên, đặt cược vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của ngành công nghiệp tiền mã hóa. Mặt khác, nó cũng làm dấy lên những câu hỏi về động cơ thực sự: Liệu đây có phải là một nỗ lực thuần túy về kinh doanh, hay còn ẩn chứa những tính toán chính trị, tận dụng sự ủng hộ của cộng đồng crypto và định hình chính sách tương lai theo hướng có lợi?

Con số lợi nhuận trên giấy gần 1 tỷ USD là rất ấn tượng, nhưng bản chất biến động của thị trường crypto có nghĩa là giá trị này có thể thay đổi chóng mặt. Hơn nữa, những rủi ro về pháp lý, quy định và cả sự thành bại của từng dự án cụ thể vẫn còn ở phía trước.

Động thái này của nhà ông Trump thu hút sự chú ý lớn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường crypto đang trải qua biến động mạnh do các thay đổi chính sách và quy định. Việc một gia đình quyền lực đầu tư mạnh mẽ vào bitcoin mining có thể là cú hích cho sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức - những bên nắm vai trò then chốt trong việc xác thực giao dịch và đảm bảo an ninh cho hệ thống blockchain.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, sự kiện này có thể mang đến nhiều thay đổi. Việc ra mắt một dự án khai thác quy mô lớn như American Bitcoin có thể ảnh hưởng nguồn cung và biến động giá bitcoin, đặc biệt vì tâm lý thị trường ngắn hạn thường bị tác động bởi yếu tố truyền thông.

Từ góc độ quản lý, khi khai thác bitcoin ngày càng nổi bật, các quy định mới về môi trường và tiêu thụ năng lượng có thể được đề xuất. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã thông báo sẽ rà soát ảnh hưởng khí hậu của hoạt động đào coin. Về cơ hội đầu tư, dự án này có thể mở ra các sản phẩm tài chính mới liên quan đến khai thác bitcoin, giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục.

Cuộc "đổ bộ" của gia đình ông Trump vào thế giới tiền mã hóa chắc chắn sẽ còn tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới tài chính, công nghệ và chính trị. Liệu họ có xây dựng thành công một đế chế crypto bền vững, hay đây chỉ là một canh bạc tỷ đô đầy rủi ro trong một kỷ nguyên kỹ thuật số đầy biến động? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời câu hỏi này, nhưng rõ ràng, gia đình ông Trump đã đặt một dấu ấn không thể phai mờ lên bản đồ tiền mã hóa toàn cầu.