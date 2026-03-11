Giá dầu thế giới lao dốc 12% khi G7 ra tay cứu thị trường

Theo dữ liệu từ Dow Jones Market Data và MarketWatch, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 4 đã giảm gần 12%, chốt phiên ở mức 83,45 USD/thùng trên sàn NYMEX. Tương tự, dầu Brent giao tháng 5 trên sàn ICE Futures Europe cũng sụt 11,2%, lui về mức 87,80 USD/thùng.

Thậm chí theo Bloomberg, trong những thời điểm biến động mạnh nhất của phiên, giá dầu WTI đã có lúc lao dốc tới 15% rớt xuống quanh mốc 80 USD/thùng trước khi thu hẹp đà giảm.

Mức giảm khủng khiếp này hoàn toàn trái ngược với sức nóng phỏng tay của phiên thứ hai, khi giá cả 2 loại dầu chuẩn từng vọt lên gần 120 USD/thùng và tăng tới 29% trong ngày. Dù vừa trải qua cú rơi lịch sử, giá vàng đen hiện tại vẫn đắt hơn 40% so với thời điểm đầu năm.

Đà bán tháo ồ ạt kích hoạt ngay sau khi có thông tin các cường quốc đang lên phương án can thiệp. Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ông Fatih Birol, tuyên bố đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để đánh giá an ninh nguồn cung. Động thái này bám sát yêu cầu từ nhóm G7 về việc chuẩn bị các kịch bản giải phóng kho dự trữ dầu khẩn cấp.

Trưởng bộ phận tình báo thị trường Mỹ tại J.P. Morgan, ông Andrew Tyler, tiết lộ nhóm G7 đang cân nhắc bơm thẳng ra thị trường từ 300-400 triệu thùng dầu. Sự quyết liệt này lập tức dội một gáo nước lạnh vào đà đầu cơ giá lên.

Các nhà phân tích tại Commerzbank còn cho biết thêm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét nhiều "vũ khí" khác, bao gồm tạm dừng thuế xăng liên bang hay thậm chí để Bộ Tài chính can thiệp trực tiếp vào thị trường hợp đồng tương lai.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ ba, giá dầu thế giới giảm 11-12%, mức giảm sâu nhất kể từ tháng 3/2022 (Ảnh: CPG).

"Ma trận" thông tin bủa vây eo biển Hormuz

Việc eo biển Hormuz - huyết mạch xử lý 1/5 tổng lượng dầu giao dịch toàn cầu - gần như bị tê liệt do cuộc xung đột kéo dài 11 ngày với Iran chính là ngòi nổ cho đợt tăng giá điên rồ vừa qua. Thế nhưng, sự sụp đổ của giá dầu trong phiên thứ ba lại bị chi phối bởi một "ma trận" thông tin vô cùng nhiễu loạn về chính tuyến hàng hải này.

Theo Bloomberg, giới giao dịch đã rơi vào trạng thái hoang mang cực độ trước những tuyên bố mâu thuẫn từ Washington. Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright khẳng định Mỹ sẽ hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz - thông tin vốn được đích thân ông Trump đề cập trước đó.

Tuy nhiên, bài đăng này sau đó đã bị xóa, và Nhà Trắng lập tức đính chính rằng quân đội Mỹ không tiến hành bất kỳ cuộc hộ tống nào. Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cũng xác nhận không có bóng dáng quân sự Mỹ bảo vệ các tàu dầu.

Nhà nghiên cứu Will Todman từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cảnh báo, sự bất nhất này có thể "tiếp tay" cho Iran giữ nguyên thái độ cứng rắn, đồng thời gieo rắc sự hoài nghi cho các nước xuất khẩu dầu vùng Vịnh về cam kết của Washington.

Sự nhiễu loạn thông tin đã khiến chỉ số đo lường biến động lịch sử 60 ngày của WTI vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2022.

Đồng biên tập Tyler Richey tại Sevens Report Research thừa nhận với MarketWatch: "Biến động giá trên thị trường dầu tương lai đang ở mức cực kỳ cao trong lịch sử. Thị trường hiện gần như bị chi phối hoàn toàn bởi các dòng tít trên mặt báo".

Kịch bản giật gân phía trước

Tâm lý thị trường hiện đang bị giằng xé giữa thực tế đứt gãy nguồn cung và kỳ vọng hòa bình. Đài CBS đưa tin Tổng thống Trump ám chỉ cuộc chiến có thể kết thúc "rất sớm", dù thời điểm cụ thể vẫn là một ẩn số.

Dự báo về bức tranh giá cả thời gian tới, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đưa ra kịch bản giá dầu Brent sẽ tiếp tục neo trên 95 USD/thùng trong 2 tháng tới, trước khi hạ nhiệt xuống dưới 80 USD/thùng vào quý III và rớt về 70 USD/thùng vào cuối năm nay.

Dẫu vậy, cơ quan này vẫn phải nâng dự báo giá Brent trung bình của năm 2026 lên mức 78,84 USD/thùng, cao hơn 37% so với đánh giá hồi tháng 2.

Nhìn về tương lai ngắn hạn, Jim Reid, Giám đốc chiến lược vĩ mô tại Deutsche Bank, nhấn mạnh giới đầu tư sẽ phải "dán mắt" vào hai biến số: dòng chảy dầu vật lý qua eo biển Hormuz có thể phục hồi hay không, và kế hoạch xả kho dự trữ của G7 có thực sự được kích hoạt. Nhất là khi Saudi Arabia, UAE và Kuwait vừa bắt tay cắt giảm sản lượng vào hôm thứ hai.

Thị trường năng lượng toàn cầu vẫn đang căng như dây đàn. "Cũng giống như đà tăng sốc trước đó, thị trường chắc chắn sẽ còn chứng kiến những nhịp giảm sâu tương tự, bất kể nó có hợp lý hay không, cho đến khi giới giao dịch tận mắt thấy những chuyến tàu dầu khổng lồ thực sự an toàn vượt qua eo biển", bà Rebecca Babin, nhà giao dịch năng lượng cấp cao tại CIBC chia sẻ.