Giá dầu giảm mạnh, tụt mốc 80 USD/thùng

Chốt phiên, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4,26 USD, tương đương giảm 5,2%, xuống 77,84 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng giảm 4,09 USD xuống 72,84 USD/thùng, tương đương giảm 5,3%.

Trước đó, trong phiên giao dịch đầu năm mới, cả hai hợp đồng dầu cũng giảm hơn 4%.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày giao dịch đầu năm 2023, giá dầu Brent đã giảm khoảng 9,4%, mức giảm trong 2 phiên mạnh nhất kể từ tháng 1/1991, theo dữ liệu của Refinitiv Eikon.

Chỉ trong 2 ngày giao dịch đầu năm 2023, cả hai hợp đồng dầu đã giảm hơn 9%, mức giảm trong 2 phiên mạnh nhất kể từ năm 1991 (Ảnh: Reuters).

Bob Yawger, Giám đốc năng lượng tại Mizuho ở New York, cho rằng giá dầu giảm mạnh là do lo ngại về các ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng ở Trung Quốc cũng như suy thoái kinh tế toàn cầu do Fed gây ra.

Tình trạng của nền kinh tế toàn cầu và các đợt tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương cũng đang ảnh hưởng đến giá dầu. "Những lo ngại về tình trạng kinh tế toàn cầu luôn là tâm điểm của các nhà giao dịch và điều này sẽ còn tồn tại trong tương lai gần", nhà phân tích Stephen Brennock của PVM Oil nói.

Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) cho biết, hoạt động sản xuất của Mỹ tiếp tục giảm trong tháng 12, tháng giảm thứ hai liên tiếp, từ 49,0 điểm của tháng 11 xuống 48,4 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy cơ hội việc làm giảm ít hơn dự kiến. Điều này dấy lên lo ngại Fed sẽ lấy cớ thị trường lao động vẫn mạnh để giữ lãi suất cao hơn trong thời gian nữa.

Giá dầu giảm mạnh cũng do lo ngại nhu cầu yếu đi. Mới đây, chính phủ Trung Quốc đã tăng hạn ngạch xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế trong đợt đầu tiên cho năm 2023, báo hiệu kỳ vọng về nhu cầu của quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ 2 thế giới sẽ ít hơn.

Ngược lại ở phía cung, tình trạng dư cung tiếp tục bao phủ thị trường khiến Saudi Arabia dự kiến giảm giá dầu thô Arab Light xuất sang châu Á trong tháng 2 tới, dù loại dầu này đang ở mức giá thấp nhất trong 10 tháng.

Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy, sản lượng dầu của OPEC đã tăng trong tháng 12/2022, bất chấp thỏa thuận của liên minh OPEC + là cắt giảm mục tiêu sản lượng để hỗ trợ thị trường.

Cuộc khảo sát cho thấy, trong tháng trước, OPEC đã bơm 29 triệu thùng/ngày, tăng 120.000 thùng/ngày so với tháng 11/2022. Trong khi dự trữ dầu thô của Mỹ có khả năng tăng 1,2 triệu thùng trong tuần trước, song dự trữ sản phẩm chưng cất dự kiến sẽ giảm.

Tuy nhiên, theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ, con số trên có vẻ tăng nhiều hơn. Theo đó, dự trữ dầu thô của Mỹ có thể tăng 3,3 triệu thùng trong tuần trước, trong khi dự trữ xăng tăng 1,2 triệu thùng.