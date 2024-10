Giá bán vàng nhẫn đứng yên ở mốc kỷ lục 88,5 triệu đồng/lượng

Kết thúc phiên giao dịch tuần qua (26/10), giá vàng miếng SJC được doanh nghiệp lớn niêm yết tại mức 87-89 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 2 triệu đồng.

Đầu tuần trước, vàng miếng có giá 84-86 triệu đồng/lượng (mua - bán), sau 2 lần điều chỉnh, vàng miếng được niêm yết ở mức hiện tại, tương đương mức tăng 3 triệu đồng/lượng.

So với đầu năm, mỗi lượng vàng miếng tăng 15 triệu đồng, tương đương mức tăng 19%. Giá vàng miếng vẫn kém so với mức đỉnh hơn 92 triệu đồng/lượng thiết lập trước thời điểm Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp ra thị trường hồi tháng 6.

Vàng nhẫn trơn được niêm yết tại 87-88,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại nhiều doanh nghiệp, giá vàng nhẫn được niêm yết sát 89 triệu đồng/lượng. Trước đó, vàng nhẫn trơn giữ nhịp tăng liên tục trong 10 ngày. So với đầu năm, vàng nhẫn tăng 25 triệu đồng/lượng, tương đương hiệu suất sinh lời hơn 40%.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 87-89 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng nhẫn là 87,88-88,98 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thế giới, giá vàng tiếp tục neo ở vùng giá cao đạt 2.748 USD/ounce, tăng 13 USD so với trước đó. Tính chung tuần qua, kim loại quý đã tăng hơn 2%.

Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 84,3 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng trong nước chênh lệch 4-5 triệu đồng so với giá thế giới.

Giá kim loại quý duy trì ổn định vào đầu tuần, trước khi bứt phá và xô đổ kỷ lục nhờ được thúc đẩy bởi lo ngại căng thẳng địa chính trị, bất ổn xung quanh cuộc bầu cử tại Mỹ gia tăng kết hợp triển vọng các ngân hàng trung ương sẽ mạnh tay điều chỉnh lãi suất. Phiên ngày 23/10, kim loại quý đạt đỉnh mới tại 2.758 USD/ounce.

Một số sản phẩm vàng của doanh nghiệp (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Nhìn vào diễn biến trên thị trường trong thời gian gần đây, giới chuyên gia cho rằng, phần đông nhà đầu tư đang ngày càng tin vào xu hướng tăng dài hạn của vàng. Điều này đã thúc đẩy giới đầu tư đổ xô mua vào khi giá giảm.

Theo khảo sát giá vàng hàng tuần của Kitco, tâm lý lạc quan của các chuyên gia đã suy giảm. Tuần trước, phần lớn những chuyên gia được hỏi đều kỳ vọng kim loại quý tăng giá, nhưng tỷ lệ cho rằng giá vàng có triển vọng tuần này chỉ còn hơn 50%. Số còn lại chia đều cho hai dự báo thị trường đi ngang và giảm giá.

Giá USD tự do bất ngờ giảm mạnh

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 104,3 điểm, tăng 0,25% so với trước đó.

Hết phiên ngày 26/10, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.255 đồng, giảm 5 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.042-25.467 đồng.

Các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm giá USD theo điều chỉnh của cơ quan điều hành song giá bán vẫn ở mức kịch trần. Ngân hàng lớn niêm yết giá USD tại 25.167-25.467 đồng (mua - bán). Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.170-25.467 đồng (mua - bán).

Sau nhiều phiên đi lên liên tiếp, giá USD ngân hàng đã tăng khoảng 800 đồng, tương đương 3% so với đầu tháng. Còn so với đầu năm, mỗi USD ngân hàng tăng hơn 1.020 đồng, tương đương tăng 4,6%.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.400-25.500 đồng (mua - bán), giảm 300 đồng mỗi chiều.