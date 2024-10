Dự báo bất ngờ về giá vàng sau tuần bật tăng mạnh

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 21/10 đến 26/10, giá vàng miếng SJC được doanh nghiệp lớn niêm yết tại mức 87-89 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đầu tuần, vàng miếng có giá 84-86 triệu đồng/lượng (mua - bán) song sau đó bật tăng. Sau 2 lần điều chỉnh, vàng miếng được niêm yết ở mức hiện tại.

So với đầu năm, mỗi lượng vàng miếng tăng 15 triệu đồng, tương đương mức tăng 19%. Hiện giá vàng miếng vẫn kém so với mức đỉnh 92 triệu đồng/lượng thiết lập trước thời điểm Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp ra thị trường hồi tháng 6.

Vàng nhẫn trơn được niêm yết tại 87-88,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại nhiều doanh nghiệp, giá vàng nhẫn được niêm yết sát 89 triệu đồng/lượng. Trước đó, vàng nhẫn trơn giữ nhịp tăng liên tục trong 10 ngày. So với đầu năm, vàng nhẫn tăng 25 triệu đồng/lượng, tương đương hiệu suất 40%.

Giá vàng trong nước tăng, thúc đẩy nhu cầu của người dân song không dễ mua. Các thương hiệu lớn thường xuyên trong tình trạng khan hàng, không có hàng hoặc bán giới hạn. Nắm bắt thực tế này, không ít người đã lên chợ mạng rao bán vàng với giá cao hơn thị trường 1-3 triệu đồng/lượng. Mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm trao đổi vàng, có nhóm lên đến hơn 65.000 thành viên.

Hiện cả nước có 22 ngân hàng và 16 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh vàng miếng. Các doanh nghiệp vàng trang sức mỹ nghệ không được cấp phép nhưng vẫn giao dịch vàng miếng với người dân, hoặc người dân tự mua bán với nhau là trái quy định.

Thị trường vàng được dự báo tiếp tục khởi sắc (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá vàng trong nước tuần qua "nóng" theo thị trường quốc tế. Trên thế giới, giá vàng hôm nay đạt 2.747,7 USD/ounce, cũng là mức chốt tuần này. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 84 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng trong nước chênh lệch khoảng 4-5 triệu đồng so với giá thế giới.

Giá kim loại quý duy trì ổn định vào đầu tuần, trước khi bứt phá và xô đổ kỷ lục nhờ được thúc đẩy bởi lo ngại căng thẳng địa chính trị, bất ổn xung quanh cuộc bầu cử tại Mỹ gia tăng kết hợp triển vọng các ngân hàng trung ương sẽ mạnh tay điều chỉnh lãi suất. Phiên ngày 23/10, kim loại quý đạt đỉnh mới tại 2.758 USD/ounce.

Nhìn vào diễn biến trên thị trường trong thời gian gần đây, giới chuyên gia cho rằng, phần đông nhà đầu tư đang ngày càng tin vào xu hướng tăng dài hạn của vàng. Điều này đã thúc đẩy giới đầu tư đổ xô mua vào khi giá giảm.

Mặc dù đã kết thúc tuần thấp hơn mức cao kỷ lục đạt được vào ngày 23/10, nhưng kim loại quý này vẫn giữ được hỗ trợ vững chắc trên 2.700 USD/ounce. Điều này cho thấy sự tin tưởng của các nhà giao dịch với vàng.

Theo Trưởng phòng chiến lược hàng hóa Ole Hansen của Saxo Bank, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang ảnh hưởng đến động lực trên thị trường. Vị này lưu ý, vàng vẫn là lựa chọn hấp dẫn để phòng ngừa những rủi ro trước thềm cuộc bầu cử tại Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh, dù kết quả cuộc bầu cử thế nào, những lo ngại về khoản nợ của Mỹ sẽ tiếp tục tăng cũng sẽ cung cấp lực đẩy cho vàng.

Cùng quan điểm, chiến lược gia cấp cao James Stanley của Forex.com, cho rằng giá vàng sẽ chỉ giảm nhẹ trong thời gian tới bởi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang tập trung vào việc duy trì giá trị chứng khoán, thay vì điều chỉnh chính sách tiền tệ dựa trên các yếu tố cơ bản của nền kinh tế.

Ông cho rằng, nền kinh tế Mỹ hiện tại khá ổn định, không cần thiết phải có những biện pháp nới lỏng mạnh mẽ. Tuy nhiên, thị trường tài chính đang dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%) tại cuộc họp tháng tới và một lần cắt giảm nữa vào tháng 12, cũng như có thể cắt giảm tổng cộng hơn 100 điểm cơ bản (1%) đến hết năm 2025. Fed cũng để ngỏ khả năng giảm lãi suất mạnh mẽ ngay cả khi lạm phát liên tục ở mức cao.

Các nhà phân tích dự báo, kim loại quý này sẽ chứng kiến một số biến động trong tuần tới khi thị trường đón nhận nhiều dữ liệu quan trọng, trong đó có dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào thứ 6.

Theo chuyên gia kinh tế Jonas Goltermann của Capital Economics, dữ liệu thị trường lao động Mỹ có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi 2 cơn bão lớn đổ bộ vào Mỹ vừa qua, điều đó sẽ làm "nhiễu" tín hiệu từ báo cáo tháng 10. Ông kỳ vọng, sẽ có 100.000 việc làm được tạo ra trong tháng, mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Báo cáo quan trọng nhất trong tuần tới được giới đầu tư chờ đợi là dữ liệu chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE). Môi trường lý tưởng cho vàng trong tuần tới là thị trường lao động yếu cùng lạm phát cao dai dẳng. Kịch bản này sẽ làm dấy lên lo ngại, từ đó thúc đẩy nhu cầu trú ẩn mạnh mẽ vào vàng.