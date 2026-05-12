Ghế massage Toshiko nhận giải thưởng “Sản phẩm dịch vụ chất lượng Việt Nam” 2026

Ông Hà Thế Nhân - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Nhân Hòa nhận giải tại chương trình Vietnam Leading Brands 2026 (Ảnh: BTC).

Thị trường ghế massage tăng trưởng do nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà gia tăng

Những năm gần đây, thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam đang có sự tăng trưởng đáng kể. Sau đại dịch, người tiêu dùng có xu hướng đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe lâu dài, đặc biệt là các sản phẩm có thể sử dụng ngay tại nhà.

Ghế massage không còn là sản phẩm xa xỉ mà dần trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình. Từ nhu cầu giảm đau lưng, đau vai gáy cho dân văn phòng, đến hỗ trợ tuần hoàn máu cho người trung niên và cao tuổi, sản phẩm có tệp khách hàng mở rộng rõ rệt.

Sự phát triển của thị trường cũng kéo theo sự cạnh tranh giữa các thương hiệu. Người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn, không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn chú trọng đến công nghệ, độ bền và dịch vụ hậu mãi.

Khách hàng ngày càng chú trọng hơn vào yếu tố chất lượng thay vì giá thành khi chọn mua ghế massage (Ảnh: Toshiko).

Toshiko được vinh danh nhờ chất lượng sản phẩm và dịch vụ

Việc Toshiko được xướng tên tại giải thưởng "Sản phẩm - Dịch vụ Chất lượng Việt Nam" được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Giải thưởng được trao dựa trên nhiều tiêu chí như chất lượng sản phẩm, mức độ hài lòng của khách hàng, khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như dịch vụ chăm sóc sau bán. Việc vượt qua nhiều thương hiệu trong cùng lĩnh vực cho thấy Toshiko đã tạo được dấu ấn nhất định với người tiêu dùng.

Ông Hà Thế Nhân - Giám đốc doanh nghiệp cho rằng, một trong những vấn đề lớn của thị trường hiện nay là sự cạnh tranh thiếu bền vững. “Thị trường đang có quá nhiều sản phẩm giá rẻ, nhưng không phải sản phẩm nào cũng mang lại trải nghiệm đúng như kỳ vọng. Nếu doanh nghiệp chỉ tập trung vào giảm giá mà bỏ qua chất lượng, thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là khách hàng.

Chúng tôi tin rằng, thị trường sẽ sớm phân hóa và những thương hiệu làm thật sẽ ở lại với người tiêu dùng”, ông nói.

Toshiko được vinh danh tại giải thưởng "Sản phẩm - Dịch vụ Chất lượng Việt Nam" 2026 (Ảnh: Toshiko).

Những yếu tố giúp Toshiko tạo được niềm tin trên thị trường

Một trong những lý do giúp Toshiko được người tiêu dùng lựa chọn đến từ việc thương hiệu đổi mới, cập nhật công nghệ hiện đại trên các dòng sản phẩm. Nhiều mẫu ghế massage của hãng được trang bị con lăn 4D, khả năng dò quét cơ thể và tự động điều chỉnh bài massage phù hợp với từng thể trạng người dùng.

Ghế massage của Toshiko được cải tiến liên tục nhằm đem tới cho khách hàng những trải nghiệm sử dụng tốt nhất có thể (Ảnh: Toshiko).

Bên cạnh đó, trải nghiệm sử dụng cũng được tối ưu theo hướng thân thiện. Người lớn tuổi - nhóm khách hàng phổ biến của sản phẩm - có thể dễ dàng thao tác nhờ bảng điều khiển đơn giản và các chương trình massage được thiết lập sẵn.

Ở góc độ thị trường, Toshiko lựa chọn chiến lược phát triển đa phân khúc, giúp sản phẩm tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng hơn. Từ các dòng ghế massage phổ thông đến cao cấp, người tiêu dùng có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính.

Ngoài ra, chính sách bán hàng như hỗ trợ trả góp 0%, giao hàng tận nơi và bảo hành dài hạn cũng là yếu tố giúp thương hiệu này gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Không chỉ dừng lại ở thông số kỹ thuật, trải nghiệm thực tế của người dùng cũng là yếu tố quan trọng trong việc quyết định lựa chọn sản phẩm. Anh Minh (35 tuổi, Hà Nội) - một nhân viên văn phòng - chia sẻ rằng sau thời gian dài làm việc với cường độ cao, tình trạng đau lưng và mỏi vai gáy khiến anh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Sau khi sử dụng ghế massage tại nhà, tình trạng này đã được cải thiện đáng kể.

Trong khi đó, chị Lan (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết việc đầu tư một chiếc ghế massage cho gia đình giúp bố mẹ chị có thêm phương pháp thư giãn mỗi ngày mà không cần di chuyển xa.

Ghế massage Toshiko được tin chọn bởi nhiều gia đình Việt (Ảnh: Toshiko).

Hướng tới phát triển bền vững trong ngành chăm sóc sức khỏe

Đại diện Toshiko cho biết, trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối, đồng thời đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng Việt.

Song song với đó, xu hướng kết hợp công nghệ và chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa cũng được dự đoán sẽ trở thành trọng tâm của ngành trong những năm tới. Đây được xem là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp trong việc duy trì chất lượng và sự khác biệt.

Việc được vinh danh tại giải thưởng "Sản phẩm - Dịch vụ Chất lượng Việt Nam" không chỉ là sự ghi nhận cho Toshiko mà còn phản ánh xu hướng chung của thị trường - nơi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những sản phẩm mang lại giá trị thực cho sức khỏe.

Người tiêu dùng có thể tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm và trải nghiệm thực tế tại hệ thống showroom trên toàn quốc hoặc thông qua website của thương hiệu.

Hotline: 0981 580 000

Website: https://toshiko.vn/

Hệ thống hơn 200 cửa hàng - đại lý trên toàn quốc: https://toshiko.vn/cua-hang