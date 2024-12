Gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm gây rúng động; bầu Đức bớt nợ

Vụ liên quan gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm được bán tại Bách Hóa Xanh

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra đột xuất 6 cơ sở sản xuất giá đỗ tại Đắk Lắk và phát hiện các đối tượng đã dùng chất tăng trưởng tế bào để ủ giá đỗ bán ra thị trường.

Kết quả điều tra làm rõ, trong năm nay, nhóm này đã bán ra thị trường khoảng 2.900 tấn giá đỗ có ngâm hóa chất 6-Benzylaminopurine, trung bình mỗi ngày khoảng 8-10 tấn. Riêng có một cơ sở sản xuất còn ký hợp đồng bán cho cửa hàng Bách Hóa Xanh 350-400kg giá đỗ/ngày.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng cho biết trên bao bì gói loại giá đỗ này, các đối tượng dán nhãn mác "vì sức khỏe của mọi người", "không hóa chất", "không chất kích thích", "không chất bảo quản" để lừa dối người tiêu dùng.

Sản phẩm nhiễm hóa chất cấm cung ứng cho chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh 350-400kg/ngày (Ảnh: Uy Nguyễn).

Liên quan đến thông tin này, đại diện Công ty cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh đã có văn bản gửi Sở Công Thương TPHCM và các hệ thống phân phối cho biết sản phẩm giá đỗ có chứa chất 6-Benzylaminopurine phân phối tại Buôn Mê Thuột do nhà cung cấp là Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo phân phối cho siêu thị.

Đơn vị này nêu đã ngưng nhập giá của nhà cung cấp trên, đồng thời tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên các sản phẩm giá của các nhà cung cấp khác để rà soát. Đơn vị này cũng cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên liên quan để đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, đại diện Bách Hóa Xanh cho biết, nhà cung cấp Lâm Đạo chỉ cung cấp cho khu vực Đắk Lắk với tỷ lệ 2% trên tổng sản lượng mặt hàng giá đỗ. Đơn vị nói luôn đề cao chất lượng vệ sinh, an toàn sản phẩm. Theo vị này, các sản phẩm được nhập tại chuỗi đều phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ pháp lý theo yêu cầu.

Danh tính nhà cung cấp 400kg giá đỗ ủ chất cấm mỗi ngày cho Bách Hóa Xanh

Theo thông tin từ Bách Hóa Xanh, cơ sở sản xuất ký hợp đồng bán sản phẩm giá đỗ nhiễm chất nguy hiểm cho chuỗi siêu thị mỗi ngày là Công ty TNHH thương mại Lâm Đạo . Đáng chú ý, công ty này vừa thành lập vào tháng một năm nay, trụ sở tại buôn Kô Tam, xã Ea Tu (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là sản xuất giá đỗ, do ông Lâm Văn Đạo (sinh năm 1990) làm chủ sở hữu kiêm chức vụ Giám đốc và người đại diện pháp luật. Công ty có vốn điều lệ 200 triệu đồng.

"Giá đậu xanh Lâm Đạo" là sản phẩm mà công ty này cung cấp cho chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh. Trên bao bì, dán nhãn mác "vì sức khỏe của mọi người", thậm chí còn có dòng chữ khẳng định "không hóa chất, không chất kích thích, không chất bảo quản".

Cơ quan chức năng cho biết ông Lâm Văn Đạo - chủ cơ sở cung ứng trên - cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam cùng 3 bị can khác để điều tra tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Công ty Triệu nụ cười bị công an khám xét khẩn cấp

Ngày 24/12, Công an TP Hà Nội khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười , nơi ở của Hồ Quốc Thân (giám đốc công ty) để điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào tiền ảo.

Khoảng giữa tháng 4, Hồ Quốc Thân bắt đầu chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN, là đồng tiền do Thân phát hành, không liên quan đến đồng tiền điện tử.

Điều kiện tham gia vào hoạt động của "hệ sinh thái" Triệu nụ cười là các cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ tiền "trợ duyên" để sở hữu đồng tiền lượng tử QFS TNCVN với mức giá 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp.

Để đánh bóng tên tuổi, Hồ Quốc Thân đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của người dân. Công ty đã mở chuỗi cửa hàng dân sinh tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Các cửa hàng này kinh doanh sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa.

Thời điểm cơ quan công an vào cuộc, có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Lực lượng chức năng khám xét Công ty Triệu nụ cười (Ảnh: ANTĐ).

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty cổ phần Triệu nụ cười được thành lập ngày 13/12/2023, trụ sở chính tại ngõ 95 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý.

Cổ đông sáng lập gồm Bùi Thị Hồng góp 1,25 tỷ đồng (chiếm 5% vốn điều lệ), Hồ Quốc Thân góp 20 tỷ đồng (tương đương 80% vốn), Nguyễn Thăng Long góp 3,75 tỷ đồng (15% vốn). Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992) là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Trong đó, Bùi Thị Hồng và Hồ Quốc Thân có cùng địa chỉ liên lạc.

Ngoài Công ty cổ phần Triệu nụ cười, Hồ Quốc Thân còn là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Truyền hình Invest TV.

Doanh nghiệp bầu Đức trả bớt nợ trái phiếu cho BIDV

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) công bố trả 200 tỷ đồng trong lô trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành cuối năm 2016.

Lô trái phiếu này được phát hành cho BIDV, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản gồm hàng chục ngàn ha quyền thuê đất tại Lào, Campuchia…

Trước đó, hồi tháng 10, doanh nghiệp của bầu Đức công bố thông tin chậm thanh toán hơn 4.501 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu. Cụ thể, công ty chậm thanh toán số tiền lãi hơn 3.486 tỷ đồng và 1.015 tỷ đồng tiền gốc. Thời gian dự kiến thanh toán trong quý IV.

Lý do chậm thanh toán được đưa ra là chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (hiện đã thỏa thuận lộ trình trả nợ 3 bên) và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi.

Thêm một "đại gia phố núi" Gia Lai khó duy trì ánh hào quang

Cổ phiếu CTC của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên có khả năng bị hủy niêm yết do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cổ phiếu không giao dịch trong 12 tháng. Thông báo này được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa ra, kèm theo sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc với cổ phiếu CTC.

Hồi đầu năm nay, Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên bị Cục Thuế tỉnh Gia Lai gửi đề nghị lên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Lý do là Cục Thuế Gia Lai không áp dụng được các biện pháp cưỡng chế theo quy định và đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty nhưng vẫn không thu đủ tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Cục đã công khai thông tin nợ thuế của doanh nghiệp này trên trang thông tin điện tử ngành thuế ngày 15/12/2023 và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cổ phiếu CTC trên sàn HNX đang thuộc diện cảnh báo, kiểm soát và hạn chế giao dịch. Cổ phiếu ở diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 là số âm. Cổ phiếu bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế năm 2022 và 2023 là số âm, tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ.

Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch (chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quý III/2023).

Trong hơn 1 năm qua, cổ phiếu duy trì mức giá 1.300 đồng/đơn vị và không có giao dịch.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vắng mặt tại tòa

Ngày 26/12, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Minh Long).

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của nhiều bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Vụ án dự kiến được xét xử kéo dài trong nhiều ngày liên tục. Tuy nhiên, tại phần thủ tục, thư ký phiên tòa thông báo, bị cáo Trịnh Văn Quyết có đơn xin vắng mặt.

Đại diện trại tạm giam T16 thông báo, ngày 11/12, đơn vị nhận được lệnh trích xuất của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội về việc trích xuất 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC để xét xử phúc thẩm ngày 26/12, đến khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm.

Đến ngày 23/12, Trại tạm giam T16 có công văn về việc xác nhận tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Trịnh Văn Quyết đang điều trị tại khoa Lao, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an.

Ngày 24/12, Bệnh viện 19-8 có công văn trả lời trại tạm giam về tình trạng sức khỏe của Bệnh nhân Trịnh Văn Quyết. Theo đó, bệnh nhân Trịnh Văn Quyết đang điều trị nội trú tại khoa Lao với chẩn đoán bệnh hen phế quản, lao phổi, dị ứng thuốc lao, ho ra máu do lao, viêm gan, suy thận do thuốc lao, viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa do thuốc lao.

"Hiện tại tình trạng bệnh nhân còn khó thở, được truyền dẫn khí dung, thở ôxy. Tình trạng suy thận, viêm gan, dị ứng thuốc lao cần theo dõi sát, do đó bệnh nhân cần được điều trị và theo dõi tích cực tại bệnh viện. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân chưa đủ điều kiện để ra viện", đại diện Trại tạm giam T16 thông tin.

Mặc dù bị cáo Trịnh Văn Quyết vắng mặt nhưng nhiều bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa vẫn mong muốn phiên phúc thẩm diễn ra. Sau ít phút hội ý, HĐXX thông báo hoãn phiên phúc thẩm; chưa xác định thời gian mở lại.