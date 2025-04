Gần 20 tấn gà đông lạnh có dấu hiệu bị hư hỏng bị thu giữ ở Hà Nội

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội cho biết ngày 21/4, Đội QLTT số 17, thuộc Chi cục QLTT TP Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và thương mại thực phẩm Xuân Thắng (huyện Thường Tín, TP Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện 14.196 con gà đông lạnh (hơn 18,4 tấn) và 0,56 tấn nội tạng gà đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Cơ quan chức năng cho biết các sản phẩm này không có thông tin về nguồn gốc xuất xứ cũng như chứng nhận chất lượng, vi phạm các quy định pháp lý về an toàn thực phẩm và quản lý nguồn gốc hàng hóa. Giá trị ước tính của lô hàng là hơn 710 triệu đồng.

Toàn bộ lô hàng đã bị tạm giữ và niêm phong theo quy định. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi vi phạm, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Thái Nguyên, ngày 27/4, Đội QLTT số 1 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Thái Nguyên cũng vừa tiến hành kiểm tra một hộ kinh doanh tại huyện Đại Từ do ông T.V.T làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán 2.400 gói chân gà, 2.000 gói xúc xích que, 7.000 gói xúc xích, 5.750 gói cánh gà, 350 gói ớt bột, có tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Sản phẩm chân gà, cánh gà, xúc xích không rõ nguồn gốc bị phát hiện (Ảnh: DMS).

Toàn bộ số hàng hóa là thực phẩm trên vỏ gói có thể hiện dòng chữ bằng tiếng Anh "Made in China" không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có hóa đơn chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa, chưa được cấp phép lưu thông trên thị trường...

Ông T.V.T cũng không xuất trình được bất kỳ hóa đơn chứng từ gì liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa trên. Đoàn kiểm tra đã trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh này với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, phạt tiền 16 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Thời gian gần đây, hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn như gà đông lạnh, xúc xích, chân gà, cánh gà… đã được lực lượng quản lý thị trường ở nhiều địa phương phát hiện.

Trong thời gian tới, cơ quan quản lý thị trường cho biết sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.