FWD khép lại năm 2021 thành công, mở ra năm 2022 đầy triển vọng

Tận dụng sức mạnh công nghệ để "vượt khó"

Ngay từ khi gia nhập thị trường Việt Nam cách đây 5 năm, FWD đã chú trọng xây dựng nền tảng công nghệ xuyên suốt và toàn diện trong quy trình vận hành của doanh nghiệp. FWD là một trong những công ty tiên phong phát hành 100% hợp đồng bảo hiểm điện tử và cũng là top những công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tổng đài dịch vụ khách hàng.

Khai thác hiệu quả các nền tảng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, tự động hóa quy trình… FWD đã xây dựng một hệ sinh thái "Bảo hiểm thông minh - Smart Insurance" tương thích với nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng, từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ các kênh phân phối hiệu quả.

FWD liên tục nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với những nỗ lực này, FWD liên tục là doanh nghiệp hàng đầu thị trường về trải nghiệm khách hàng. Cụ thể, theo báo cáo về "Trải nghiệm khách hàng xuất sắc toàn cầu 2021" của KPMG, FWD là thương hiệu số một về trải nghiệm khách hàng xét trên tất cả ngành nghề tại Việt Nam.

Mở rộng các kênh phân phối để người dân tiếp cận bảo hiểm

Kênh phân phối đa dạng và rộng khắp là một trong những yếu tố quan trọng làm nên mức tăng trưởng nhanh hàng đầu thị trường của FWD. Trong đó, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) của FWD được đánh giá có sự phát triển bứt phá trong năm 2021 khi doanh nghiệp này đã đạt được 2 hợp tác phân phối bảo hiểm qua ngân hàng quan trọng với Agribank và HDBank bên cạnh các đối tác ngân hàng trước đó là Vietcombank, NamA Bank và ABBank. Với những đối tác ngân hàng lớn hàng đầu thị trường, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng của FWD hứa hẹn sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2022.

Kênh Đại lý truyền thống của FWD tiếp tục phát triển cả về chất lượng lẫn số lượng với 293 tư vấn tài chính đạt danh hiệu MDRT và mạng lưới 21 văn phòng kinh doanh trên khắp cả nước. FWD tiếp tục dẫn đầu về kênh bán hàng trực tuyến với các nền tảng iFWD, Digibank và Lazada. Kênh Đại lý tổ chức cũng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với 12 đối tác trên khắp cả nước.

The Global Economics vinh danh FWD là "Công ty Bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam" trong năm 2021.

Với mạng lưới kênh phân phối rộng khắp cùng các sản phẩm bảo hiểm dễ hiểu, dễ mua, FWD luôn duy trì tốc độ tăng trưởng hàng đầu thị trường và được The Global Economics vinh danh là "Công ty Bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam" trong năm 2021.

Truyền thông bảo hiểm theo cách khác biệt

Với hàng loạt đột phá nhằm thay đổi hình ảnh của ngành bảo hiểm, FWD vừa được Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) vinh danh là "Thương hiệu truyền cảm hứng" của năm 2021 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây cũng là thương hiệu đã truyền cảm hứng tích cực đến người dân Việt Nam thông qua các chương trình như "3 plank thử thách", "FWD Music Tour", "Sớm bảo vệ, tự tin sống", "Kháng thể ngày mới", "Mạnh mẽ cùng FWD", "Cùng FWD chúc Sài Gòn bình an", "Nhìn tích cực", "Sàn đấu vũ đạo"… đã nhận được sự đồng cảm và tin yêu của cộng đồng.

Bên cạnh đó, chiến dịch "FWD bảo hiểm dễ hiểu" với cách làm đơn giản, thông minh và hiệu quả đã giúp FWD mang về cúp vàng tại giải thưởng Dragons of Asia cho hạng mục "Best Innovative Idea or Concept" (Ý tưởng sáng tạo nhất). FWD cũng là đại diện xuất sắc của Việt Nam đạt giải Đồng cho hạng mục "PR Team of the Year" (Team truyền thông tiếp thị xuất sắc nhất) tại giải thưởng Marketing - Interactive Asia trên quy mô châu Á - Thái Bình Dương.

Sát cánh cùng nhân viên vượt qua thách thức

Ngay khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại Việt Nam, FWD đã nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ tài chính và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên. Trong suốt thời gian làm việc tại nhà do giãn cách, nhân viên FWD vẫn được tham gia các buổi hội thảo chăm sóc sức khỏe tinh thần, rèn luyện thể chất và còn được tư vấn các vấn đề cảm xúc, tài chính, pháp lý… qua tổng đài dịch vụ tư vấn miễn phí.

FWD được vinh danh là "Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc" trong năm 2021.

Những chính sách trên đã góp phần lý giải tại sao một doanh nghiệp trẻ tuổi như FWD Việt Nam lại có đến 4 năm liên tiếp nằm trong "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" do Anphabe công bố và 2 năm liên tiếp được HR Asia vinh danh là một trong những công ty có "Môi trường làm việc tốt nhất châu Á". Bên cạnh đó, FWD còn được vinh danh là "Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc" trong năm 2021, ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp này trong việc tạo dựng một môi trường ngày càng tốt hơn cho cả khách hàng và nhân viên.

Những ảnh hưởng của dịch bệnh tuy sẽ còn tác động ít nhiều đến các hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2022, nhưng với tầm nhìn "thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm" và hệ sinh thái "Bảo hiểm thông minh - Smart Insurance" trên nền tảng công nghệ hiện đại, FWD dường như đã sẵn sàng để bước đến những đỉnh cao tiếp theo trong năm mới 2022.