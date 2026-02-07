FTSE Russell nêu 1 điểm giúp chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng

Chiều ngày 5/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có buổi làm việc với FTSE Russell nhằm trao đổi về tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại buổi làm việc, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN, cho biết cơ quan quản lý đang phối hợp với Bộ Tài chính, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để tháo gỡ các vướng mắc của thị trường, tập trung vào hoàn thiện khung pháp lý, cải thiện hạ tầng giao dịch - thanh toán, phát triển sản phẩm mới và tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường.

Theo Chủ tịch UBCKNN, các giải pháp đang được triển khai không chỉ nhằm đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của FTSE Russell, mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng vận hành và tính bền vững của thị trường vốn Việt Nam trong trung và dài hạn.

Bà Fiona Bassett, Tổng giám đốc FTSE Russell phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: UBCKNN cung cấp).

Về phía FTSE Russell, bà Fiona Bassett, Giám đốc điều hành, đánh giá cao nỗ lực cải cách của Việt Nam trong thời gian qua. Bà đặc biệt cho biết, việc ban hành Thông tư 08/2026/TT-BTC, trong đó cho phép nhà đầu tư nước ngoài thực hiện giao dịch thông qua các nhà môi giới toàn cầu, là một trong những nội dung quan trọng phục vụ kỳ đánh giá thị trường của FTSE Russell vào tháng 3, với kết quả dự kiến công bố vào tháng 4 cùng năm.

Bên cạnh nội dung nâng hạng, hai bên cũng trao đổi về khả năng tăng cường hợp tác kỹ thuật, bao gồm việc phối hợp xây dựng các bộ chỉ số mới và nghiên cứu mở rộng các sản phẩm gắn với chỉ số, qua đó góp phần nâng cao chiều sâu và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với nhà đầu tư quốc tế.