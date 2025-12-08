FrieslandCampina Việt Nam đạt giải thưởng doanh nghiệp phát triển bền vững CSI 2025

Đây là chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức, với sự phối hợp của nhiều bộ ngành. Năm nay, chương trình ghi nhận sự tham gia đông đảo doanh nghiệp trên cả nước, cho thấy sức hút và mức độ cạnh tranh ngày càng cao của bộ chỉ số CSI.

Việc được vinh danh 9 năm liên tiếp phản ánh nỗ lực bền bỉ của FrieslandCampina Việt Nam trong suốt 30 năm hoạt động, kiên định theo sứ mệnh “Nuôi dưỡng thế hệ tương lai Việt Nam” trong sản phẩm, chuỗi cung ứng và các hoạt động vì cộng đồng.

FrieslandCampina Việt Nam được vinh danh tại CSI 2025, ghi nhận những nỗ lực phát triển bền vững bền bỉ nhiều năm qua (Ảnh: FrieslandCampina Việt Nam).

Hệ thống CSI 2025 được nâng cấp với các yêu cầu cao hơn về quản trị minh bạch, giảm phát thải, quản lý tài nguyên và trách nhiệm xã hội, tạo thành thang đo toàn diện theo bốn trụ cột kinh tế - môi trường - xã hội - quản trị. Điều này đặt ra tiêu chuẩn khắt khe hơn cho các doanh nghiệp theo đuổi phát triển bền vững.

Đổi mới dinh dưỡng phù hợp nhu cầu trẻ em Việt Nam

Trong bối cảnh ngành sữa tại Việt Nam chuyển dịch mạnh sang dinh dưỡng khoa học và phát triển bền vững, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định định hướng này thông qua danh mục sản phẩm cải tiến dựa trên nhu cầu thực tế của trẻ em Việt Nam.

Để nối tiếp hành trình 30 năm đồng hành cùng gia đình Việt, năm 2025, thương hiệu sữa Dutch Lady ra mắt sản phẩm mới với thông điệp “Cho con mạnh mẽ lớn khôn mỗi ngày”. Theo Chiến lược Dinh dưỡng Quốc gia 2020-2030, việc đảm bảo mọi trẻ em tiếp cận đủ dưỡng chất là mục tiêu trọng tâm.

Tuy nhiên, khảo sát SEANUTS II do FrieslandCampina phối hợp Viện Dinh dưỡng Quốc gia thực hiện cho thấy kém dinh dưỡng vẫn là thách thức ở trẻ em Việt Nam.

Từ đó, sản phẩm Dutch Lady cải tiến được phát triển nhằm cung cấp nhiều hơn các vi chất thiết yếu như protein, canxi, vitamin D và vitamin C, góp phần xây dựng cơ thể khỏe mạnh, tăng cường đề kháng, đồng thời có hương vị và bao bì được chăm chút theo nhu cầu của trẻ nhỏ và phụ huynh.

Dutch Lady cải tiến dinh dưỡng theo nhu cầu trẻ Việt, đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững để nuôi dưỡng thế hệ tương lai (Ảnh: FrieslandCampina Việt Nam).

Nằm trong cùng danh mục cải tiến, Dutch Lady cho ra mắt dòng sữa tăng cường nền tảng phát triển trí não và thể chất cho trẻ nhờ DHA, Omega 3–6, Choline và các vitamin thiết yếu. Yomost mới bổ sung vitamin nhóm B nhằm thúc đẩy quá trình tạo năng lượng, khuyến khích trẻ vận động và khám phá mỗi ngày. Các đổi mới này góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dinh dưỡng mà FrieslandCampina Việt Nam xây dựng trong nhiều năm qua.

Song song với Dutch Lady, Friso Pro tiếp tục là đại diện tiêu biểu cho khoa học dinh dưỡng nhi khoa của FrieslandCampina. Dựa trên 150 năm nghiên cứu của Hà Lan và triết lý “Mỗi giọt sữa Friso mang nguồn dưỡng chất quý giá Friso Life-Force đến trẻ em”, Friso Pro ứng dụng Milk Lipid Complex (MLC) - bước tiến mới trong nghiên cứu chất béo sữa.

MLC giúp nuôi dưỡng hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng và hạn chế các vấn đề tiêu hóa thường gặp. Sản phẩm còn bổ sung HMO (2’-FL), chất xơ GOS™, lợi khuẩn Bifidobacterium lactis HN019 và các vi khoáng như selen, choline, vitamin D. Nguồn sữa Novas từ đàn bò Holstein-Friesian tại Hà Lan cùng công nghệ LockNutri giúp giữ trọn cấu trúc protein tự nhiên, giúp sữa dễ tiêu hóa và hấp thu, tạo nền tảng vững vàng từ bên trong cho trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.

Tăng cường sản xuất xanh trong toàn bộ chuỗi cung ứng

Không chỉ tập trung vào dinh dưỡng, FrieslandCampina Việt Nam còn đưa phát triển bền vững trở thành trọng tâm trong mọi hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng. Các nhà máy vận hành bằng năng lượng xanh, kết hợp điện mặt trời và 100% năng lượng sinh khối, giúp giảm 98% lượng phát thải khí nhà kính trong giai đoạn 2015-2025.

Nguồn nước - tài nguyên quan trọng trong sản xuất - cũng được tiết giảm đáng kể, với mức giảm 25% lượng nước tiêu thụ trên mỗi tấn sản phẩm từ năm 2018 đến nay.

Bên cạnh đó, quản lý chất thải cũng là ưu tiên lớn. Doanh nghiệp đã nói không với rác chôn lấp từ năm 2019, và áp dụng vật liệu tái sử dụng đến 5 năm thay cho màng nhựa quấn pallet, giảm đáng kể rác thải nhựa. Là đồng sáng lập Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO VN), doanh nghiệp hiện đạt tỷ lệ 91% bao bì được thiết kế để có thể tái chế, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực tái chế trong nước.

Hệ thống năng lượng mặt trời được triển khai tại nhà máy của FrieslandCampina Việt Nam, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và tối ưu vận hành theo hướng bền vững (Ảnh: FrieslandCampina Việt Nam).

Những kết quả này cho thấy phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu, mà đã trở thành phương thức vận hành của FrieslandCampina Việt Nam. Việc tiếp tục được vinh danh Doanh nghiệp phát triển bền vững 2025, vì vậy, là sự ghi nhận cho chiến lược dài hạn kết hợp dinh dưỡng khoa học, sản xuất xanh và cam kết nuôi dưỡng thế hệ tương lai.

Với di sản 150 năm toàn cầu và 30 năm tại Việt Nam, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của trẻ em, gia đình và cộng đồng, đồng thời thúc đẩy mô hình sản xuất xanh nhằm tạo ra những giá trị bền vững cho các thế hệ sau.