FPT Shop ưu đãi giảm giá mùa Tết đến 6,8 triệu đồng cho Apple chính hãng

Trước thềm Tết Quý Mão, FPT Shop "mạnh tay" tung hàng loạt ưu đãi cho nhóm sản phẩm Apple chính hãng, gồm iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods,…với mức giảm đến 6,8 triệu đồng cũng nhiều ưu đãi thiết thực như trả góp 0% lãi suất, mua phụ kiện chính hãng với ưu đãi đến 30% và có thêm chính sách bảo hành lên đến 2 năm giúp khách an tâm trải nghiệm dòng sản phẩm cao cấp này.

Từ nay đến 31/1, chọn mua các sản phẩm Apple chính hãng tại FPT Shop, khách hàng được lì xì đến 10,5 triệu đồng (Ảnh: FPT).

Dịp này, người dùng sẽ được sở hữu các dòng điện thoại iPhone chính hãng đẳng cấp tại FPT Shop với ưu đãi đến 6,8 triệu đồng. Theo đó, mẫu iPhone 14 Pro Max được đông đảo người dùng "săn lùng" trong thời gian gần đây được giảm đến 3 triệu đồng. Khách chọn lên đời iPhone tại FPT Shop sẽ được trợ giá đến 3 triệu đồng và nhận lì xì đến 30% khi mua các sản phẩm khác thuộc hệ sinh thái Apple như iPad, Apple Watch và phụ kiện chính hãng Apple.

Người hâm mộ Apple cũng không nên bỏ qua ưu đãi từ các sản phẩm Apple Watch, AirPods và các dòng phụ kiện chính hãng tại FPT Shop. Điển hình như Apple Watch SE giảm đến 4,1 triệu đồng; Apple Watch Series 8 giảm đến 3 triệu đồng; tai nghe AirPods giảm đến 1,1 triệu đồng, và iPad Gen 9 giảm đến 4,5 triệu đồng. Như vậy, chỉ từ 7,49 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu cho riêng mình siêu phẩm iPad chính hãng.

Chọn mua Apple chính hãng tại FPT Shop, khách hàng nhận được bảo hành đến 2 năm (Ảnh: FPT).

Từ ngày 12/1 đến 15/1, FPT Shop triển khai chương trình "Tiễn Táo về trời - Ngàn deal hời" với ưu đãi lên đến 10,5 triệu đồng dành cho các sản phẩm Apple. Cụ thể, MacBook Pro 14" 2021 M1 Pro 512GB và MacBook Pro 16" 2021 M1 Max 1TB được giảm lần lượt 7 triệu đồng và 10,5 triệu đồng. MacBook Air 13" 2020 M1 256GB giảm đến 4,5 triệu đồng, chỉ còn từ 22,49 triệu đồng. Thêm nữa, khi mua bất kỳ dòng MacBook nào tại FPT Shop, khách hàng sẽ nhận ngay một chiếc balo. Ngoài ra, FPT Shop còn tặng ưu đãi đặc quyền thêm 1 năm bảo hành, nâng tổng số thời gian bảo hành lên đến 2 năm dành cho khách hàng là học sinh sinh viên.

Như một thông lệ hằng năm mỗi dịp Tết đến Xuân về, với mong muốn tạo ra niềm vui bất ngờ cho khách hàng, FPT Shop đã triển khai chương trình ưu đãi "Trao ngay 68 Gian bếp Như Ý" với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,29 tỷ đồng.

Sau hơn một tháng khởi động chương trình tri ân đặc biệt, FPT Shop đã tìm ra được 26 chủ nhân may mắn nhận được phiếu mua hàng gia dụng trị giá 19 triệu đồng. Theo đại diện công ty, những ưu đãi này sẽ thay cho lời cảm ơn chân thành cũng là lời chúc năm mới nhiều may mắn và an vui mà FPT Shop gửi đến tất cả khách hàng đã đồng hành cùng hệ thống trong suốt thời gian qua.

Để chọn mua sản phẩm, khách hàng có thể đặt hàng online trên website FPT Shop, thông qua fanpage hoặc gọi hotline miễn phí cước 1800 6601 để được tư vấn, hoặc đến trực tiếp hệ thống hơn 800 cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc.