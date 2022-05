FLC lỗ ròng gần 500 tỷ đồng sau 3 tháng

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) vừa công bố báo cáo tài chính quý đầu năm với các số liệu kinh doanh kém khả quan.

Doanh thu thuần 3 tháng đầu năm của FLC giảm hơn 50% so với cùng kỳ 2021 còn 1.085 tỷ đồng, mức thấp nhất trong một quý của tập đoàn từ năm 2016 đến nay. Doanh thu thấp hơn giá vốn, FLC lỗ gộp 14 tỷ đồng trong quý I.

Theo giải trình của lãnh đạo FLC, doanh thu giảm mạnh do tập đoàn thu hẹp mảng kinh doanh thương mại, hơn nữa hoạt động kinh doanh bất động sản cũng suy giảm do dịch Covid-19 trên cả nước khiến số lượng công nhân thi công trực tiếp tại các công trình để bàn giao giảm, hoạt động kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng cũng sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong khi đó, chi phí tài chính của FLC còn tăng gần 200% lên 162 tỷ đồng, do phải trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào cổ phiếu HAI của Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I.

Sau khi trừ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, FLC lỗ ròng 465 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp có lãi 43 tỷ đồng.

Biểu đồ: Việt Đức.

Tại thời điểm kết thúc quý I, tổng tài sản của FLC đạt hơn 35.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp hơn 9.000 tỷ đồng.

Trong hơn 26.000 tỷ đồng nợ phải trả, FLC đang vay nợ hơn 7.300 tỷ đồng, tăng thêm gần 1.200 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong 3 tháng đầu năm, FLC đã phát hành 850 tỷ đồng trái phiếu, khiến dư nợ của tập đoàn tăng thêm.

Hiện tại, một số ngân hàng đang cấp tín dụng cho FLC hàng nghìn tỷ đồng như Sacombank, OCB đã thông báo sẽ sớm thu hồi các khoản cho vay với tập đoàn này sau sự kiện ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố. Lãnh đạo hai nhà băng này cũng cho biết phía FLC cũng hợp tác thiện chí để thanh lý sớm các khoản vay.

Hiện tại, HĐQT FLC chỉ còn lại 3 thành viên gồm ông Đặng Tất Thắng, người vừa được bầu làm Chủ tịch HĐQT vào ngày 31/3 và bà Bùi Hải Huyền, ông Lã Quý Hiển sau khi ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung bị khởi tố. Trong đó, bà Huyền và ông Hiển lần lượt kiêm nhiệm Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc tập đoàn.

Trên báo cáo tài chính quý I, ban lãnh đạo FLC cho biết vụ việc liên quan ông Quyết bà Dung đang được Bộ Công an điều tra, chưa có kết luận chính thức. Vấn đề của hai nguyên chủ tịch và phó chủ tịch FLC được ban lãnh đạo tập đoàn đánh giá mang tính cá nhân. HĐQT và ban điều hành sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc, đánh giá rủi ro một cách thận trọng để có các quyết định phù hợp đối với hoạt động kinh doanh của FLC trong thời gian tới.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu FLC đóng cửa ở mức 8.820 đồng trước kỳ nghỉ lễ. Sau thời gian liên tục giảm mạnh về mức 6.190 đồng, cổ phiếu FLC vừa có chuỗi 6 phiên tăng điểm liên tục, trong đó có đến 4 phiên tăng trần.