Fed tăng lãi suất, giá USD vọt đỉnh, vàng cũng thêm nhiệt

Vàng tăng sau tin "nóng"

Kết thúc ngày 21/9, các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội niêm yết giá vàng miếng SJC tại 65,95-66,75 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng so với lúc mở cửa phiên hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 800.000 đồng.

Tính đến 6h30 ngày 22/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở 1.669,2 USD/ounce, tăng 4,3 đồng so với mức mở cửa phiên. Quy đổi theo tỷ giá bán USD tại Vietcombank chưa thuế phí, vàng SJC đang đắt hơn quốc tế 18,85 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang cùng tăng với quốc tế (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá vàng trong phiên có thời điểm rơi xuống mức 1.665 USD/ounce, sau đó bật mạnh lên sát 1.690 USD/ounce, rồi mới giảm trở lại như mức hiện tại. Thời điểm giá vàng bật tăng được cho là chịu ảnh hưởng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát lệnh động viên triệu tập thêm 300.000 quân nhân phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Thông báo của ông Putin kéo giá các tài sản trú ẩn đi lên, trong đó có vàng. Trước đó, giá vàng vốn đang chịu sức ép trước việc Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau đó đã chính thức nâng lãi suất 0,75%, lần thứ 3 liên tiếp, trong cuộc họp ngày 21/9.

Chủ tịch Jerome Powell nói Fed có thể sẽ tăng thêm 125 điểm cơ bản trong năm nay, bao gồm mức tăng 75 điểm cơ bản vào tháng 11 và 50 điểm khác vào tháng 12. Tuy nhiên, các mức tăng lãi suất tiếp theo sẽ phụ thuộc vào dữ liệu lạm phát và việc làm được công bố trước các cuộc họp chính sách.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch cấp cao tại công ty cung ứng kim loại quý Heraeus Precious Metals, cho rằng triển vọng của vàng sẽ còn u ám nếu Fed chưa ngừng tăng lãi suất.

Giá USD tăng mạnh sau quyết định của Fed

Sau tín hiệu từ Fed, giá USD lại tiếp tục công phá mức đỉnh 20 năm từng thiết lập. Tính đến 6h30 ngày 22/9 (giờ Việt Nam), USD-Index giao dịch trên vùng 111,1 điểm, tăng 18,02% so với đầu năm.

Việc sức mạnh đồng USD tăng cao khiến tỷ giá quy đổi đồng bạc xanh so với hầu hết đồng tiền tệ khác trên thế giới đều tăng. Trong đó, đồng Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng.

Kết thúc phiên giao dịch 21/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với USD ở mức 23.301 đồng/USD, không thay đổi so với phiên liền trước nhưng đã cao hơn 44 đồng so với một tuần trước. Tuy nhiên, sau việc Fed tăng lãi suất, không loại trừ khả năng tỷ giá sẽ tiếp tục tăng.

Tại các Sở giao dịch của NHNN, nhà điều hành vẫn duy trì giá bán ngoại tệ này ở mức 23.700 đồng/USD và bỏ trống cột giá mua.

Tại các ngân hàng thương mại, sau phiên đầu tuần bứt phá lên trên mức 23.800 đồng/USD thì đến hiện tại giá đồng USD đã ổn định. Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 23.500-23.810 đồng/USD (mua - bán), tăng gần 3,9% so với đầu năm. Các ngân hàng tư nhân cũng ghi nhận diễn biến tương tự, với mức cao nhất là 23.530-23.950 đồng/USD (mua - bán).

Trên thị trường "chợ đen", giá USD sáng ngày 22/9 giao dịch ở mức 24.060-24.130 đồng/USD (mua - bán), tăng 10 đồng ở chiều mua và giảm 10 đồng ở chiều bán.