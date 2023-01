FE CREDIT lan tỏa yêu thương, sẻ chia Tết ấm với hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình hoàn cảnh khó khăn của FE CREDIT (Ảnh: FE CREDIT).

Sẻ chia Tết ấm, lan tỏa yêu thương

Dù 60 năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau da cam vẫn còn dai dẳng. Theo thống kê, có đến 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân của chất độc da cam. Hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết, hàng trăm nghìn người đang vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo. Ở Việt Nam, di chứng da cam đã truyền sang thế hệ thứ 4.

Riêng tại huyện Bình Lục, Hà Nam có gần 600 nạn nhân da cam, trong đó có 343 nạn nhân trực tiếp, 242 người gián tiếp. Huyện Bình Lục cũng ghi nhận có trường hợp di truyền đến đời cháu, chắt, thậm chí, nhiều gia đình còn mất giống nòi.

Là nạn nhân chất độc dioxin, ông Đinh Phúc Thể (huyện Bình Lục) cho biết thế hệ thứ hai của ông cũng được xác định "mang nỗi đau da cam". Anh Đinh Văn Bá ngay từ khi sinh ra đã dị tật chân tay, mắt trái thị lực giảm. Sau nhiều năm đấu tranh cùng bệnh tật, hiện tại anh Bá phải ngồi trên xe lăn. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải trông cậy vào người cha già ốm yếu.

Cách nhà cha con ông Thể không xa là trường hợp của bà Bồ Thị Gái (84 tuổi) khi hai mẹ con đều nhiễm chất độc màu da cam. Bà Gái chia sẻ: "Toàn bộ cuộc sống của hai mẹ con trông chờ vào khoảng hơn 2 triệu tiền trợ cấp. Nhiều lúc, nhìn con mà tôi chảy nước mắt, nghĩ dại nếu sau này lỡ nằm xuống, không biết nó sẽ tự xoay xở ra sao. Suốt mấy năm qua, ước mơ duy nhất của tôi là xây được một căn nhà lành lặn, nhỏ thôi để cho con tôi sau này có thể tự chăm sóc được mình".

Thấu hiểu những nỗi đau về thể xác và tinh thần mà những nạn nhân da cam và gia đình của họ phải chịu đựng, FE CREDIT đã phối hợp cùng báo Nhân Dân trao tặng 4 ngôi nhà tình nghĩa và hỗ trợ sửa chữa, cải tạo lại nhà ở cho các nạn nhân chất độc da cam tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Sau hơn 1 tháng xây dựng, ngày 11/1/2023, những căn nhà mới đã được trao tận tay các nạn nhân. Tổng giá trị gói tài trợ là 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng dành tặng thêm đồ gia dụng cho các hộ gia đình trong dịp này.

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho người dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (Ảnh: FE CREDIT).

Đại diện các nạn nhân, ông Dương Đình Lam bày tỏ niềm xúc động, vui mừng khi được đón nhà mới ngay trước thềm Tết cổ truyền đồng thời khẳng định, sự động viên to lớn về cả vật chất lẫn tinh thần chính là nguồn động lực lớn để các hộ nạn nhân tiếp tục chiến đấu vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Chia sẻ về cảm xúc khi có cơ hội trao đi những căn nhà tình nghĩa cho bà con nơi đây, đại diện FE CREDIT cho biết: "Mỗi căn nhà được trao đến các hộ gia đình là sự gửi gắm tình cảm, sự quan tâm của FE CREDIT với mong muốn bà con đón Tết ấm áp, ổn định chỗ ở và tạo điều kiện cho gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thấy bà con ai nấy rất phấn khởi và cảm động vì được hỗ trợ kịp thời thì chúng tôi cũng an tâm và vui lây".

Trước đó không lâu, công ty đã tổ chức chương trình chăm lo Tết cho người dân nghèo tại doi Mỹ Khánh, huyện Cần Giờ với chủ đề "Xuân chia sẻ - Tết yêu thương". Chương trình này đặc biệt hơn khi có sự tham gia của nhiều nhân viên FE CREDIT để trao gửi những phần quà ý nghĩa, cùng chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường, hy vọng người dân đón một mùa xuân trọn vẹn.

FE CREDIT đồng hành cùngchương trình chăm lo Tết cho người nghèo tại doi Mỹ Khánh, huyện Cần Giờ với chủ đề "Xuân chia sẻ - Tết yêu thương". (Ảnh: FE CREDIT).

Sát cánh cùng hàng ngàn công nhân, người lao động

Không chỉ dừng lại ở đó, công nhân luôn là đối tượng mà FE CREDIT ưu tiên với mong muốn đồng hành, sát cánh và chia sẻ khó khăn cùng họ. Bên cạnh việc triển khai gói vay 10.000 tỷ đồng cho công nhân với lãi suất ưu đãi, công ty đã đồng hành cùng Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An triển khai gian hàng tại phiên chợ công đoàn với chủ đề "Xuân trao thành ý, Tết gửi an tâm". Cụ thể, FE CREDIT đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí thú vị mang đến hơn 1.000 phần quà. Đặc biệt trong khuôn khổ chương trình, 200 người lao động, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được các công đoàn cơ sở bình xét đã nhận được các phần quà Tết từ FE CREDIT.

FE CREDIT triển khai gian hàng tại phiên chợ công đoàn với chủ đề "Xuân trao thành ý, Tết gửi an tâm" (Ảnh: FE CREDIT).

Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An cho biết: "Tôi mong rằng công đoàn ngành và công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục tạo điều kiện để công ty tài chính FE CREDIT có thể tiếp cận và hỗ trợ các gói vay ưu đãi kịp thời đến tay công nhân địa phương, góp phần mang đến cái tết ấm no, sung túc cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

Chia sẻ về các hoạt động vì cộng đồng trong những ngày cận tết này, đại diện FE CREDIT cho biết: "Mỗi phần quà tuy nhỏ nhưng chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng khi được sẻ chia phần nào khó khăn với người dân, giúp họ hiện thực hóa những mong muốn. Trong thời gian tới, FE CREDIT sẽ tiếp tục nỗ lực, triển khai nhiều chương trình thiết thực hơn nữa để lan tỏa tinh thần yêu thương, chia sẻ vì cộng đồng trong cả nước".