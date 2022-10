Farmers Market và định hướng trở thành doanh nghiệp vì cộng đồng

Farmers Market là một trong những chuỗi cửa hàng cung cấp thực phẩm sạch tại TPHCM, kinh doanh các sản phẩm đa dạng, từ trái cây tươi, rau củ quả thịt cá, cho đến bánh kẹo, nước giải khát, đồ chăm sóc cá nhân...

Theo đại diện thương hiệu, trái cây nhập khẩu là điểm mạnh của Farmers Market với các sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc..., trong đó có cả loại hiếm như nho mẫu đơn, nho Ruby Roman, đào tiên Momo Yamanashi...

Trái cây nội - ngoại nhập đầy đủ, tươi ngon tại Farmers Market.

Farmers Market đang thực hiện kế hoạch mở rộng cửa hàng offline và online tại địa bàn TPHCM, giúp khách hàng dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc mua sắm hàng hóa. Từ con số gần 10 cửa hàng online và offline đang hoạt động hiện tại, chuỗi này dự kiến nâng con số lên mức 18 cửa hàng trong năm tới, đồng thời mở rộng thêm nhiều mặt hàng, nâng cao trải nghiệm tiêu dùng.

Cửa hàng thứ 5 mở tại ngã 4 Hai Bà Trưng và Nguyễn Thị Minh Khai phục vụ hơn 1.000 đơn mỗi ngày.

Đại diện Farmers Market cho biết công ty đang nâng cao giá trị của thương hiệu thông qua việc thực hiện các hoạt động cộng đồng. Farmers Market hiểu rằng thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sẽ giúp xây dựng hình ảnh tốt về thương hiệu, xây dựng được sự yêu mến, tin tưởng và gắn bó của khách hàng với thương hiệu.

Các khía cạnh trách nhiệm xã hội mà Farmers Market đang thực hiện gồm cung cấp cung cấp sản phẩm an toàn, chất lượng, đặt sức khỏe khách hàng lên hàng đầu; bảo vệ môi trường; thực hiện trách nhiệm trong Covid-19; mở rộng cơ hội việc làm và xây dựng môi trường làm việc cho nhân viên.

Trái cây sạch rõ nguồn gốc, xuất xứ - cam kết chất lượng.

Theo đó, Farmers Market hoạt động dựa trên phương châm "Healthy Food - Healthy You" (Thực phẩm an toàn - Cho bạn sức khỏe), do đó, thương hiệu cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng đúng công bố, đảm bảo sức khỏe cho khách hàng.

Farmers sử dụng túi giấy giúp bảo vệ môi trường.

Farmers Market ý thức và đặt mục tiêu bảo vệ môi trường vào trong kinh doanh sản xuất bằng việc ưu tiên sử dụng túi giấy và khuyến khích khách hàng hạn chế sử dụng túi nilon khi mua sắm. Không những thế, Farmers Market còn có nhiều chương trình khuyến mãi tặng túi giấy cho khách hàng giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Farmers Market chung tay góp lương thực cho Liên đoàn Lao Động quận Bình Thạnh trong những ngày Covid-19.

Trong Covid-19, ngoài thực hiện công tác chống dịch, phía Farmers Market cho hay chuỗi cửa hàng cũng duy trì việc cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân với giá bình ổn. Công ty này đồng thời duy trì việc làm, trả lương và hỗ trợ thực phẩm cho nhân viên.

Farmers Market hỗ trợ thực phẩm cho nhân viên trong đợt dịch.

Không chỉ tập trung mở rộng số lượng cửa hàng, Farmers Market cũng hướng đến xây dựng một môi trường làm việc cho nhân viên, đảm bảo điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ lợi ích và quyền lợi cho người lao động.