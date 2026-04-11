Fahasa muốn Bắc tiến

Ghi nhận tại tài liệu họp cổ đông 2026 cho thấy năm 2025, chuỗi nhà sách Fahasa không còn tăng trưởng hai chữ số khi doanh thu khoảng 4.228 tỷ đồng - tăng 5,6% so với cùng kỳ. Tương đương, mỗi ngày chuỗi thu gần 12 tỷ đồng. Trừ các chi phí, lợi nhuận công ty tăng nhẹ lên 73 tỷ đồng.

Được biết, Fahasa là chuỗi nhà sách lâu đời tại TPHCM đã 50 năm hoạt động, quy mô bỏ xa các đơn vị còn lại như Phương Nam, Alpha Books…

Theo kế hoạch công bố, từ năm nay, công ty sẽ lên kế hoạch đẩy mạnh Bắc tiến. Thực tế, chuỗi có mặt tại thị trường ngoài Bắc từ năm 2010, nhưng do thị trường này có những điểm khác biệt và cần rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Hiện khi thị trường miền Nam đã vững vàng, công ty tự tin đủ khả năng quản trị tốt để mở rộng ra ngoài Bắc,

Trao đổi thêm với phóng viên báo Dân trí, ông Phạm Nam Thắng, quyền Tổng giám đốc Fahasa, cho biết với thể chế mới, thời kỳ mới, khi kinh tế phát triển sẽ là tiền đề cho các chuỗi nhà sách phát triển.

"Bởi, muốn bán được sách cần hai điều kiện: tri thức phát triển và kinh tế phát triển. Hiện, cả hai điều kiện này đều có, quan trọng là doanh nghiệp nào biết nắm bắt được”, ông nói.