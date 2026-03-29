EVNSPC tổ chức Lễ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; lãnh đạo EVNSPC, Công ty Điện lực Vĩnh Long…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Quốc Hoan - Phó tổng giám đốc EVNSPC cho biết, EVNSPC cam kết đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Sáng 28/3, EVNSPC tổ chức Giải chạy bộ hưởng ứng Giờ Trái đất 2026, thu hút gần 800 vận động viên tham gia (Ảnh: EVNSPC).

Song song đó, tổng công ty kêu gọi khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả như: Lắp đặt điện mặt trời mái nhà, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức 26-27°C, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng…

Cảm ơn sự đồng hành của chính quyền và người dân tỉnh Vĩnh Long trong Chiến dịch Giờ Trái đất 2026, Phó tổng giám đốc EVNSPC Bùi Quốc Hoan hy vọng những hành động nhỏ hôm nay sẽ trở thành thói quen hàng ngày, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - nhấn mạnh biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Hưởng ứng Giờ Trái đất không chỉ dừng lại ở hành động tắt đèn trong 60 phút mà còn là lời kêu gọi mỗi người dân duy trì thói quen tiết kiệm điện, hướng đến lối sống xanh, bền vững.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã trao tặng 260 đèn năng lượng mặt trời, 260 cây xanh cho ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long và 5.000 quyển tập cho học sinh, góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

EVNSPC phối hợp với Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Vĩnh Long) phát động phong trào Trồng cây xanh hưởng ứng Giờ Trái đất 2026 (Ảnh: EVNSPC).

Cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, EVNSPC cũng đã tổ chức trồng cây xanh và trao tặng đèn năng lượng mặt trời cho các trường học trên địa bàn.

Không chỉ ở tỉnh Vĩnh Long, trong ngày 28/3, tại 7 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, các Công ty Điện lực trực thuộc EVNSPC cũng đã phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026.

Đông đảo người dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã tắt các thiết bị điện không cần thiết hưởng ứng Giờ Trái đất, diễn ra từ 20h30 đến 21h30, hưởng ứng chiến dịch.

Trước đó, từ đầu tháng 3 đến nay, EVNSPC và các đơn vị thành viên đã tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng phong trào “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026”.

Cụ thể, EVNSPC đã vận động cán bộ, công nhân viên, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia Lễ phát động toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tham gia Giải chạy trực tiếp và trực tuyến hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026; tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Đồng thời, EVNSPC tăng cường phối hợp tuyên truyền tới người lao động và khách hàng, khuyến khích thay đổi thói quen sử dụng điện theo hướng văn minh, tiết kiệm.

Tại các địa phương, các công ty điện lực phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền, lồng ghép nội dung sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong các buổi sinh hoạt dưới cờ.

Song song đó, phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể, xã hội, các công ty điện lực phối hợp với phòng văn hóa xã hội địa phương; tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản tuyên truyền tới các tổ chức, cơ quan, khách hàng, người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả, đúng lúc, đúng chỗ, thông qua hệ thống loa phát thanh phường, xã, các cuộc họp tổ dân phố, tổ tự quản...

Gắn hoạt động tiết kiệm điện với mục tiêu phát triển bền vững, EVNSPC cũng triển khai nhiều công trình ý nghĩa như hệ thống điện mặt trời “Năng lượng xanh - Thắp sáng ước mơ học đường” tại các trường học, công trình thắp sáng đường quê bằng năng lượng tái tạo, cùng các chương trình trồng cây xanh tại địa phương.

EVNSPC tổ chức Lễ hưởng ứng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 (Ảnh: EVNSPC).

Thời gian qua, tình hình chính trị, kinh tế và an ninh trên thế giới có nhiều biến động phức tạp, xung đột quân sự và căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới gia tăng, nhất là tại một số khu vực sản xuất và trung chuyển năng lượng lớn của thế giới.

Điều này tác động trực tiếp đến nguồn cung dầu mỏ, khí đốt và than trên thị trường quốc tế, làm đứt gãy nguồn cung và gây biến động mạnh về giá năng lượng, tạo nhiều thách thức đối với các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, làm gia tăng rủi ro đối với an ninh năng lượng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Do đó, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Với các hoạt động thiết thực, EVNSPC đã và đang nỗ lực lan toả các thông điệp, giải pháp tiết kiệm điện đến đông đảo khách hàng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.