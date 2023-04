EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 30/4-1/5

Thực hiện chỉ đạo của Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc đảm bảo cung cấp điện trong thời gian nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4, 1/5, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đưa ra yêu cầu cụ thể với các đơn vị thành viên.

Theo đó, trước dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2023, các công ty truyền tải điện (PTC) chủ động lập phương án đảm bảo điện và triển khai thực hiện phương án nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định và tin cậy lưới điện truyền tải. Các đơn vị phối hợp với cấp chính quyền, công an tại địa phương xây dựng, triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng.

Truyền tải điện Lâm Đồng phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra vị trí 834 đường dây 500kV Di Linh - Tân Định trước dịp lễ 30/4 và 1/5 (Ảnh: EVNNPT).

Các đơn vị cũng cần tổ chức kiểm tra kỷ cương, kỷ luật vận hành; bố trí tăng cường thực hiện chế độ trực vận hành để kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục; cần thiết tái lập ca trực đối với trạm biến áp vận hành không người trực trong các thời điểm quan trọng.

Các đơn vị báo cáo phương án đảm bảo cung cấp điện, kết quả thực hiện nội dung công việc đã triển khai để đảm bảo điện và lịch trực lãnh đạo về EVNNPT 5 ngày trước dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2023.

Các ban quản lý dự án được yêu cầu rà soát, chỉ đạo các nhà thầu xây lắp không thực hiện công tác gây ngừng, giảm cung cấp điện cho khách hàng dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2023.

Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị, phương tiện và nhân lực, sẵn sàng xử lý nhanh nhất các sự cố, khiếm khuyết phát sinh, đồng thời báo cáo phương án đảm bảo cung cấp điện, lịch trực lãnh đạo về EVNNPT 5 ngày trước dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2023.

Riêng trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, các đơn vị truyền tải được yêu cầu không thực hiện cắt điện làm mất điện khách hàng trong thời gian nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5 (từ ngày 29/4đến ngày 3/5), trừ trường hợp xử lý sự cố.

Các đơn vị được khuyến nghị tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời khiếm khuyết của thiết bị lưới điện, phát quang hành lang đảm bảo an toàn tuyến đường dây xong trước ngày 24/4.

Các công ty truyền tải điện làm việc với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương và nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện. Các đơn vị rà soát, xây dựng, triển khai phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho công trình điện, địa điểm điều hành lưới điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, bố trí trực lãnh đạo và lực lượng trực tăng cường từ 0h đến 24h các ngày 29/4 đến hết ngày 3/5.