EVNHCMC nêu loạt giải pháp đảm bảo an toàn điện ở nhà cao tầng

Khảo sát, tư vấn sử dụng điện gần 55.000 hộ gia đình

Theo ông Luân Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc EVNHCMC, công ty đã và đang triển khai, tăng cường các biện pháp an toàn điện, phòng chống cháy nổ do điện trong các khu nhà cho thuê, nhà cao tầng. Ngoài ra, EVNHCMC đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra gần 1.601 điểm ở khu dân cư, cơ sở trọng điểm, cơ sở sản xuất có quy mô lớn.

Cụ thể, EVNHCMC đã khảo sát tư vấn sử dụng điện cho các hộ gia đình trên địa bàn TPHCM từ năm 2017. Trong năm 2022, đơn vị tư vấn 92.539 hộ gia đình, trong 8 tháng đầu năm 2023, con số đạt được là 54.577 hộ gia đình.

Theo ghi nhận, các lỗi về an toàn sử dụng điện chủ yếu do hệ thống điện sau công tơ như dây dẫn điện không đặt trong ống bảo vệ, mối nối không được bọc cách điện bằng băng keo cách điện, các thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn sử dụng chung một ổ cắm điện cùng một thời điểm hoặc để các thiết bị điện sinh nhiệt gần các vật dụng dễ cháy.

Công ty Điện lực Tân Phú (TPHCM) phối hợp với các đơn vị kiểm tra công tác an toàn điện, PCCC khu nhà trọ, nhà cao tầng (Ảnh: EVNHCMC).

Ông Nguyễn Thành - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tân Phú - năm 2023, đơn vị tổ chức kiểm tra, tư vấn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy nổ cho 5.000/5.000 hộ dân trên địa bàn quận Tân Phú, đạt 100% chỉ tiêu năm 2023. Từ ngày 15/9 đến ngày 12/10, công ty đã kiểm tra 238 cơ sở (theo kế hoạch của quận).

Qua các đợt kiểm tra, EVNHCMC đã kịp thời tư vấn các trường hợp hệ thống điện gia đình, hệ thống điện nội bộ có nguy cơ mất an toàn để sửa chữa, khắc phục ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ do điện. Đồng thời, đơn vị báo cáo kết quả và gửi danh sách các hộ gia đình, chung cư... có nguy cơ mất an toàn trong sử dụng điện đến UBND các cấp và cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) để theo dõi, kiểm tra, phúc tra nhằm ngăn ngừa các trường hợp tái diễn.

Đối với hệ thống điện phía trước công tơ do ngành điện quản lý, việ kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng được thực hiện theo đúng các quy trình, quy định. Đối với hệ thống điện phía sau công tơ do khách hàng, hoặc do chung cư quản lý, các đơn vị điện lực phối hợp với chính quyền địa phương, cảnh sát PCCC tổ chức kiểm tra, có phối hợp kiểm tra về an toàn điện và khuyến cáo nguy cơ mất an toàn về điện cho đơn vị quản lý chung cư, kết hợp tuyên truyền phát "Cẩm nang sử dụng điện an toàn" và "Sổ tay PCCC điện gia đình".

Hiện nay, theo ông Luân Quốc Hưng, thực hiện kế hoạch của UBND TPHCM, EVNHCMC cử cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia đoàn tổng rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ trên địa bàn TPHCM do thành phố và các quận huyện, phường xã tổ chức.

Ngành điện TPHCM tiến hành kiểm tra và tư vấn sử dụng điện tại các chung cư mini trên địa bàn (Ảnh: EVNHCMC).

Khuyến cáo các biện pháp để ngăn ngừa cháy nổ ở chung cư

Để ngăn ngừa các vụ cháy nổ do sử dụng điện tại các chung cư, EVNHCMC khuyến cáo đến các khách hàng sử dụng điện như sau:

- Tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, tính toán, lựa chọn dây dẫn điện phù hợp với khả năng phụ tải tiêu thụ điện.

- Hệ thống điện trong nhà cần có thiết bị bảo vệ (aptomat) tổng, thiết bị bảo vệ cho từng khu vực, cho từng thiết bị sử dụng điện; không câu, mắc dây điện tùy tiện, sai kỹ thuật.

- Các mối nối dây dẫn phải đảm bảo đúng kỹ thuật - nối so le và được quấn bằng băng cách điện; nên đặt dây dẫn trong ống, hộp bảo vệ, lựa chọn thiết bị điện có chất lượng tốt, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Sử dụng các thiết bị điện đúng yêu cầu, quy định kỹ thuật, không đặt các thiết bị điện gần các đồ dùng dễ cháy, không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn trên cùng một ổ cắm.

- Tắt thiết bị điện khi không sử dụng; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, sửa chữa, thay thế dây dẫn, thiết bị điện bị hư hỏng; đối với các thiết bị có công suất lớn được lắp đặt thêm như máy lạnh, máy nước nóng, bếp điện… phải kiểm tra tiết diện dây dẫn điện trước khi lắp đặt để tránh quá tải hệ thống lưới điện.

- Không tự ý sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện, thiết bị điện khi không có chuyên môn về điện, thực hiện sạc pin, ắc quy cho xe điện đúng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Đơn vị cũng thường xuyên rà soát vị trí có đặt trụ sạc/trạm sạc có công suất lớn trên địa bàn quản lý, lập danh sách (gồm địa chỉ lắp đặt, công suất, đơn vị chủ quản trạm sạc….).

Đối với khách hàng lẻ có sử dụng sạc tại nhà, ngành điện thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn cho người dân, khách hàng sử dụng điện, đảm bảo an toàn trong việc sạc pin, ắc quy đối với xe điện, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện sạc pin, ắc quy cho xe điện đúng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.