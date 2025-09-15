EVNHCMC hướng dẫn thay đổi thông tin trên ứng dụng và trang web

Để hỗ trợ khách hàng trên địa bàn TPHCM trong việc gửi yêu cầu cập nhật lại các thông tin đã đăng ký trên Hợp đồng mua bán điện trước đây đã ký giữa khách hàng và các công ty điện lực khu vực, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã triển khai bổ sung trên ứng dụng và web EVNHCMC tiện ích “Thay đổi thông tin đã đăng ký”.

Chức năng mới này ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng khi cần cập nhật lại thông tin phát sinh như mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, email… do thay đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp lại địa giới hành chính của TPHCM.

Chức năng “Thay đổi thông tin đã đăng ký được tích hợp trên ứng dụng EVNHCMC (Ảnh: EVNHCMC).

Việc khai báo thông tin trực tiếp trên chức năng “Thay đổi thông tin đã đăng ký” cũng tạo điều kiện cho khách hàng cung cấp thông tin được nhanh chóng, tiện lợi, không phải mất thời gian liên hệ đến Trung tâm chăm sóc khách hàng hay các công ty điện lực để cập nhật lại thông tin mới. Bên cạnh đó, thông tin của khách hàng khi đăng ký trên ứng dụng và web cũng được bảo mật. Các thông tin sau tiếp nhận được ngành điện thành phố nhanh chóng xử lý và cập nhật lại cho khách hàng.

Khi có nhu cầu thay đổi thông tin, khách hàng sử dụng điện của trên địa bàn TPHCM cần truy cập vào ứng dụng EVNHCMC hoặc website: evnhcmc.vn trên thiết bị di động thông minh và nhấn chọn mục “Thay đổi thông tin đã đăng ký”. Tiếp theo chọn hợp đồng mua bán điện cần thay đổi thông tin thông qua mã khách hàng đã liên kết (PE/PB…). Sau đó nhập thông tin cần điều chỉnh. Trong mục “Nội dung” khách hàng nên ghi rõ tiêu đề và thông tin muốn thay đổi, đính kèm giấy tờ chứng minh (nếu có). Cuối cùng người dùng nhấn nút gửi yêu cầu đến điện lực.

Để hỗ trợ thêm thông tin khách hàng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực TPHCM với số hotline 1900545454 hoặc email cskh@hcmpc.com.vn hoặc website evnhcmc.vn hoặc ứng dụng EVNHCMC hoặc fanpage https://www.facebook.com/evnhcmc1900545454.