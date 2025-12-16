Nồi chiên không dầu SUNHOUSE là “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2025”

Đây là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất 100% tại Việt Nam, trực tiếp tại nhà máy SUNHOUSE trên dây chuyền đạt chuẩn xuất khẩu sang Mỹ.

Trong bối cảnh lối sống của người Việt đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng ăn uống lành mạnh hơn, sinh hoạt tiện lợi hơn, các thiết bị gia dụng không chỉ cần “nấu ngon” mà còn phải phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Giữa hàng loạt sản phẩm nồi chiên không dầu trên thị trường, việc nồi chiên không dầu SUNHOUSE đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2025” cho thấy một điểm khác biệt rõ ràng: sản phẩm được tạo ra từ sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu thực tế của người Việt.

Nồi chiên không dầu SUNHOUSE đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2025”.

Tiên phong công nghệ vì sức khỏe của người Việt

Ứng dụng công nghệ Rapid Air 360 độ, sản phẩm giúp thực phẩm chín đều bằng luồng khí nóng đối lưu, giảm đến 85% lượng dầu mỡ so với phương pháp chiên truyền thống. Nhờ vậy, các món ăn quen thuộc như gà rán, khoai tây chiên, nem, cá nướng… vẫn giữ được độ giòn ngon tự nhiên.

Không dừng lại ở công nghệ, SUNHOUSE còn chú trọng an toàn tiếp xúc thực phẩm, với lòng nồi phủ chống dính Whitford (USA) giúp hạn chế bám dính, dễ vệ sinh và đảm bảo độ bền lâu dài trong quá trình sử dụng hằng ngày.

SUNHOUSE nghiên cứu và phát triển nồi chiên không dầu dựa trên thói quen nấu nướng của người Việt

Không chỉ nấu ngon hơn mà còn tiện dụng hơn - đúng nhịp sống hiện đại của gia đình Việt

Với nhiều gia đình trẻ, người đi làm bận rộn hay các hộ gia đình đa thế hệ, việc nấu ăn nhanh gọn nhưng vẫn đủ chất lượng là ưu tiên hàng đầu. Nồi chiên không dầu SUNHOUSE được thiết kế để giải quyết trọn vẹn bài toán “tiện dụng” trong căn bếp hiện đại.

Sở hữu dung tích lớn 9 lít, nồi chiên không dầu SUNHOUSE đáp ứng linh hoạt nhu cầu nấu nướng cho gia đình đông người, các bữa tiệc nhỏ hay những dịp sum họp cuối tuần. Công suất 1.800W giúp rút ngắn thời gian chế biến, trong khi bảng điều khiển dễ sử dụng cho phép người dùng nhanh chóng làm quen, kể cả người lớn tuổi.

Sản phẩm trang bị nhiều tính năng an toàn: tự ngắt khi quá nhiệt, tự động ngắt khi kéo lòng nồi ra và tự hoạt động trở lại khi đẩy lòng nồi vào... Mặt trước nồi có cửa sổ trong suốt, bên trong lòng nồi có đèn chiếu sáng nên người dùng có thể theo dõi quá trình nấu.

Từ chiên, nướng, quay đến hâm nóng thực phẩm, chỉ với một thiết bị, người nội trợ có thể giảm bớt thời gian đứng bếp, dành nhiều hơn quỹ thời gian cho bản thân và gia đình - một giá trị ngày càng được đề cao trong lối sống hiện đại.

Nồi chiên không dầu SUNHOUSE với dung tích tổng 9 lít có thể chiên được gà nguyên con khoảng 1,5kg.

Sự thấu hiểu nhu cầu và thói quen nấu nướng của người Việt đến từ năng lực tự chủ nghiên cứu và sản xuất của SUNHOUSE

Nồi chiên không dầu SUNHOUSE được nghiên cứu và phát triển dựa trên thói quen nấu nướng của người Việt. Từ dung tích phù hợp, cách bố trí khay nướng, nhiệt độ chế biến cho đến khả năng xử lý các món ăn đặc trưng trong bữa cơm gia đình Việt, tất cả đều được đội ngũ kỹ sư SUNHOUSE tối ưu trong quá trình nghiên cứu và phát triển.

Nồi chiên không dầu SUNHOUSE được nghiên cứu và sản xuất 100% tại Việt Nam.

Năm 2025, SUNHOUSE ghi dấu mốc quan trọng khi xác lập kỷ lục là “Đơn vị sở hữu hệ thống nhà máy sản xuất và lắp ráp hàng gia dụng, thiết bị nhà bếp, điện gia dụng nhiều nhất tại Việt Nam”, với năng lực sản xuất hơn 80 triệu sản phẩm mỗi năm.

Trên nền tảng đó, các sản phẩm SUNHOUSE đã hiện diện tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, chinh phục nhiều thị trường khó tính hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, đồng thời được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á” (APEA 2025).

Dây chuyền sản xuất nồi chiên không dầu theo tiêu chuẩn xuất khẩu Mỹ đã được SUNHOUSE đầu tư và vận hành từ năm 2021, thể hiện rõ năng lực làm chủ công nghệ và sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế.

Dây chuyền sản xuất nồi chiên không dầu SUNHOUSE theo tiêu chuẩn xuất khẩu Mỹ.

Với chiến lược đầu tư bài bản vào công nghệ, con người và hệ thống nhà máy quy mô lớn, SUNHOUSE không chỉ đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trong hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống bằng những sản phẩm an toàn - tiện dụng - bền bỉ, mà còn từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong ngành gia dụng Việt Nam.

Kiên định với định vị “Thương hiệu quốc gia - Chuẩn quốc tế”, SUNHOUSE tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng đưa gia dụng Việt vươn tầm thế giới, góp phần định hình vị thế mới cho hàng Việt trên bản đồ toàn cầu khi được vinh danh giải “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” (APEA) của Enterprise Asia.