EVNSPC khởi công, khánh thành hàng loạt công trình

Khởi công 2 công trình trọng điểm tăng năng lực cấp điện tại các đặc khu

Một trong những sự kiện tiêu biểu của EVNSPC nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là khởi công công trình Trạm biến áp (TBA) 220kV Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng bảo đảm cung cấp điện ổn định, lâu dài, đáp ứng sự tăng trưởng phụ tải ngày càng cao, tạo nền tảng hạ tầng điện vững chắc, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, thu hút đầu tư và khẳng định vai trò, vị thế của đặc khu Phú Quốc trong thời gian tới; đồng thời góp phần đảm bảo điện an toàn, tin cậy cho Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027.

Tại lễ khởi công công trình TBA 220kV Phú Quốc sáng ngày 20/12, ông Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh An Giang - cho biết, ngày 15/12, Phú Quốc ghi dấu nhiều cột mốc quan trọng.

Cụ thể, Phú Quốc trở thành điểm đến của vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu của Việt Nam; thu hút nhiều dự án đầu tư quy mô lớn; từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị, cảng biển, sân bay, sẵn sàng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư Trạm biến áp 220kV Phú Quốc là yêu cầu tất yếu, mang tính chiến lược và cấp bách.

Khởi công công trình Trạm biến áp 220kV tại đặc khu Phú Quốc vào sáng 20/12 (Ảnh: EVNSPC).

Công trình có quy mô công suất là 3x250MVA; chiều dài tuyến cáp ngầm 2,65km (2 mạch) và 15,5km đường dây trên không, với tổng mức đầu tư 877,61 tỷ đồng. Khi đi vào vận hành, TBA 220kV Phú Quốc sẽ tiếp nhận điện từ đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc và chuyển từ vận hành cấp điện áp 110kV thành 220kV, hoàn thiện đấu nối lưới điện 110kV trên toàn đặc khu bảo đảm cấp điện trong vận hành bình thường với tiêu chí N-1.

Cũng trên địa bàn tỉnh An Giang, ngày 17/12, EVNSPC đã khởi công công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn (đặc khu Kiên Hải).

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 101,4 tỷ đồng, khi đóng điện đưa vào vận hành, TBA 110kV Lại Sơn sẽ khai thác hiệu quả đường dây 110kV An Biên - Lại Sơn đã được đầu tư và đang vận hành cấp điện áp 22kV, cung cấp điện ổn định liên tục, giảm bán kính cấp điện 22kV, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất, du lịch của các hộ dân, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính, lực lượng biên phòng, cảnh sát biển trên đảo Lại Sơn và các đảo lân cận.

Khởi công công trình Trạm biếp áp 110kV Lại Sơn, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang vào ngày 17/12 (Ảnh: EVNSPC).

Dự án được kỳ vọng tạo động lực cho việc phát triển các ngành nghề công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ, hậu cần nghề cá, phục vụ phát triển kinh tế biển và các hoạt động du lịch biển.

TBA 110kV Lại Sơn sẽ là nơi cung cấp điện cho đảo An Sơn, đảo Nam Du từ lưới điện quốc gia thông qua Dự án cấp điện cho đảo An Sơn - Nam Du, dự kiến sẽ khởi công trong năm 2026, thay cho các trạm phát điện diesel hiện nay.

Tại lễ khởi công TBA 110kV Lại Sơn, ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Sở Công Thương An Giang - khẳng định, các công trình đầu tư đưa điện lưới quốc gia ra các đảo, đặc khu của ngành điện đã mang lại hiệu quả rất tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế - chính trị - xã hội địa phương.

Sau khi có điện, nhu cầu và công suất sử dụng điện của người dân tăng gấp đôi, gấp ba lần so với thời điểm sử dụng máy phát. Đến nay, đời sống kinh tế xã hội các đảo đã phát triển vượt bậc. Hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng được khai thác mạnh, nhu cầu đi lại tăng đột biến.

Đóng điện, khánh thành 3 công trình đảm bảo điện các địa phương

Cùng với các công trình khởi công, EVNSPC đã đóng điện, khánh thành 3 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, sáng 19/12 tại tỉnh Tây Ninh, EVNSPC phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khánh thành công trình Trạm biến áp 110kV Tầm Vu 2 và đường dây đấu nối. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 147 tỷ đồng, khi đi vào hoạt động đáp ứng kịp thời nhu cầu phụ tải khu vực các xã Thuận Mỹ, An Lục Long, Tầm Vu và khu vực lận cận.

Công trình góp phần cải thiện chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng trên lưới phân phối khu vực, giảm tải cho TBA 110kV Tầm Vu hiện hữu.

Khánh thành công trình Trạm biến áp 110kV Tầm Vu 2 và đường dây đấu nối, tỉnh Tây Ninh vào ngày 19/12 (Ảnh: EVNSPC).

Cũng trong ngày 19/12, tại tỉnh Cà Mau, EVNSPC tổ chức đóng điện công trình Trạm 110kV Thới Bình và nhánh rẽ trạm 110kV Thới Bình. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 120 tỷ đồng, quy mô công suất 2x40MVA, khi đưa vào vận hành sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm tải, giảm bán kính cấp điện cho Trạm biến áp 110kV An Xuyên và Trạm biến áp 110kV Khánh An hiện hữu.

Trạm biến áp 110kV Thới Bình và nhánh rẽ trạm 110kV Thới Bình, tỉnh Cà Mau nhìn từ trên cao (Ảnh: EVNSPC).

Dự án đồng thời đảm bảo nhu cầu phụ tải cho khu vực, tăng cường cung cấp điện cho xã Thới Bình trong các năm tới; tăng cường khả năng kết nối lưới 110kV khu vực, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực, đáp ứng tiêu chí N-1.

Đóng điện hoàn thành công trình Trạm biến áp 110kV Thới Bình và nhánh rẽ trạm 110kV Thới Bình, tỉnh Cà Mau vào ngày 19/12 (Ảnh: EVNSPC).

Còn tại tỉnh Đồng Nai, công trình Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối với tổng mức đầu tư hơn 158 tỷ đồng cũng được tổ chức khánh thành vào sáng ngày 16/12, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hạ tầng điện phục vụ Cảng hàng không Quốc tế Long Thành - công trình trọng điểm quốc gia.

Các hạng mục chính của công trình bao gồm: đường dây 110kV kết cấu 2 mạch dài 3,8km; 2 máy biến áp 40MVA (tổng công suất 80MVA) cùng 6 xuất tuyến 22kV cấp điện trực tiếp cho phụ tải sân bay.

Trước đó, Công ty Điện lực Đồng Nai và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đấu nối thành công các lộ ra 22kV của Trạm biến áp 110 kV Long Thành, chính thức hòa lưới điện quốc gia vào hệ thống phân phối nội bộ của sân bay quốc tế Long Thành.

Khánh thành công trình Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối, tỉnh Đồng Nai vào ngày 16/12 (Ảnh: EVNSPC).

Công ty Điện lực Đồng Nai sẵn sàng đảm bảo điện an toàn, tin cậy nguồn điện khi Sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động và đón các chuyến bay đầu tiên; sẵn sàng các phương án kịch bản nguồn điện cho giai đoạn khai thác thương mại và mở rộng tiếp theo của sân bay với công suất lên đến 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành nhìn từ trên cao (Ảnh: EVNSPC).

Các trạm biến áp 110kV, 220kV do EVNSPC đầu tư đều được thiết kế theo tiêu chí trạm không người trực, tích hợp đầy đủ các chức năng điều khiển, giám sát từ xa.

EVNSPC và Tập đoàn KN Holdings trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cấp điện cho KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp, tỉnh Đồng Nai vào sáng 19/12 (Ảnh: EVNSPC).