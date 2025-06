EVNCPC chủ động đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng

Nỗ lực thực hiện các giải pháp cung ứng điện mùa nắng nóng

Miền Trung - Tây Nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô với thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 38 độ C. Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Trong 5 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm toàn EVNCPC đạt 10.649,89 triệu kWh, tăng 3,38% so với cùng kỳ năm trước; công suất cực đại đạt 4.072,5 MW, tăng 1,36% so với công suất cực đại năm 2024.

Để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đời sống và sản xuất của dân, EVNCPC đã thực hiện đồng bộ các giải pháp cấp bách và dài hạn để bảo đảm cung ứng điện. Đối với các công tác sửa chữa, bảo dưỡng, EVNCPC yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ phương án, bố trí thời gian thi công hợp lý và tuân thủ nghiêm túc thời gian khôi phục điện đã thông báo.

EVNCPC đẩy mạnh công tác sửa chữa, bảo dưỡng đường điện (Ảnh: EVNCPC).

Các Công ty Điện lực thành viên tăng cường lực lượng ứng trực, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, sẵn sàng xử lý nhanh mọi tình huống sự cố, giảm thiểu tối đa thời gian mất điện. Khi xảy ra sự cố, việc điều hành phải có sự tham gia trực tiếp của Giám đốc Điện lực, Đội trưởng đội quản lý vận hành lưới điện cùng các bộ phận kỹ thuật, điều độ, an toàn để đảm bảo xử lý hiệu quả và tuyệt đối an toàn cho người lao động.

EVNCPC cũng tăng cường kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp; đo nhiệt độ tại các điểm tiếp xúc của thiết bị có tải cao để phát hiện sớm các hiện tượng phát nhiệt bất thường, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố. Các trạm biến áp, đường dây hạ thế, cầu dao tự động (aptomat), mối nối... đều được kiểm tra thường xuyên nhằm chủ động phòng ngừa các tình huống phụ tải tăng cao bất thường trong những ngày cao điểm nắng nóng.

Ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó tổng giám đốc, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cung ứng điện EVNCPC - cho biết: “Đảm bảo cung ứng điện là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. EVNCPC chú trọng cả đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện, quản lý kỹ thuật lẫn điều hành phụ tải một cách đồng bộ, hiệu quả”.

Điều hành sát sao từng đầu mối vận hành

Để ứng phó linh hoạt với diễn biến phụ tải và thời tiết, EVNCPC đã thành lập Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2025 do Tổng giám đốc làm Trưởng ban. Các công ty điện lực thành viên cũng lập ban chỉ đạo riêng tại đơn vị. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành và triển khai toàn diện các giải pháp, đặc biệt trong các tình huống thời tiết khó lường.

EVNCPC tăng cường kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp.

Các đơn vị theo dõi sát sao dự báo khí tượng thủy văn, đánh giá tốc độ tăng trưởng phụ tải theo từng nhóm khách hàng và khả năng đáp ứng của nguồn điện tại địa phương để kịp thời điều chỉnh phương án vận hành. EVNCPC cũng đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.

Cụ thể, EVNCPC đã thực hiện việc áp dụng các phương pháp bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị (CBM), bảo trì theo độ tin cậy (RCM) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác bảo dưỡng - sửa chữa. Qua đó, chất lượng và hiệu quả công tác được nâng cao, thiết bị vận hành an toàn hơn và nguy cơ sự cố được giảm thiểu.

EVNCPC đề nghị các đơn vị lập kế hoạch vận hành chi tiết theo tháng và theo năm, tập trung vào các tháng mùa khô và thời điểm phụ tải có nguy cơ tăng đột biến. Đồng thời, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương địa phương để báo cáo phương án cấp điện, kịp thời nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ chính quyền.

Với khách hàng, EVNCPC tích cực tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, khuyến khích dịch chuyển phụ tải ra ngoài khung giờ cao điểm. Đối với khách hàng lớn, các công ty điện lực trực tiếp làm việc để ký phụ lục hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) tự nguyện phi thương mại, nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện trong các giờ cao điểm.

EVNCPC đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm cung ứng điện.

Theo đó, đối với các khách hàng công nghiệp - xây dựng có sản lượng trên 1 triệu kWh/năm, đã có 1.054 khách hàng ký thỏa thuận, đạt tỷ lệ 100%, với tiềm năng dịch chuyển phụ tải lên tới 95,91 MW. Chương trình DR có 1.827 khách hàng ký thỏa thuận tham gia, đạt tỷ lệ 100%, với tổng công suất điều chỉnh tiềm năng lên đến 335 MW.

EVNCPC phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng đến từng tổ dân phố, doanh nghiệp và hộ dân về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Cán bộ công nhân viên ngành điện gương mẫu thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, gia đình, nhất là trong các tháng cao điểm nắng nóng như tháng 5, 6 và 7.