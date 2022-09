EVN vượt tiến độ kết nối, chia sẻ dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày 9/12/2019, EVN là một trong số ít các doanh nghiệp Nhà nước kết nối vào Cổng dịch vụ công quốc gia trong ngày khai trương. Đến ngày 24/12/2019, EVN đã hoàn thành việc đưa toàn bộ 12 dịch vụ điện mà tập đoàn cung cấp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cùng trong năm này, EVN đã phối hợp cùng với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các Cục An ninh mạng để kết nối kỹ thuật, kiểm tra các điều kiện về an toàn, bảo mật thông tin, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ của EVN từ năm 2021.

Nhờ đó, khi "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" được ban hành, EVN đã cùng tham gia chuyển đổi hệ thống kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia trên môi trường kiểm thử sang môi trường thật. Qua đó sẵn sàng đưa vào cung cấp 2 dịch vụ gồm cấp điện mới từ lưới điện hạ áp và thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện, sớm 4 tháng so với tiến độ đề ra.

Toàn bộ các dịch vụ điện được EVN cung cấp trực tuyến đã đạt mức độ 4, là mức cao nhất của Chính phủ điện tử (Ảnh: EVN).

Theo đánh giá của EVN, với việc các dịch vụ điện lực của Tập đoàn Điện lực được thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ giúp mang lại sự thuận lợi, đơn giản cho khách hàng thông qua việc thay thế các loại hồ sơ, giấy tờ cá nhân kèm theo Giấy đề nghị mua điện.

99,65% số hộ dân trên toàn quốc là khách hàng mua điện của EVN, trong đó, khách hàng ký hợp đồng mua điện sinh hoạt là 26,69 triệu, chiếm 89,91%. Trung bình mỗi năm, tập đoàn này có thêm 1 triệu khách hàng mới và gần 1 triệu yêu cầu thay đổi các nội dung trong hợp đồng mua bán đã ký. Nhờ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, EVN đã giảm được tối đa chi phí đi lại, không phải in ấn, bảo quản, lưu trữ tài liệu giấy với gần 20 triệu trang hồ sơ cho các hợp đồng ký mới và thủ tục thay đổi thông tin hợp đồng.

Hiện toàn bộ các dịch vụ điện được EVN cung cấp trực tuyến đã đạt mức độ 4, là mức cao nhất của Chính phủ điện tử. EVN đã, đang chủ động trong việc hướng dẫn người dân và doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tính đến tháng 7/2022, số yêu cầu dịch vụ điện chiếm hơn 50% tổng số yêu cầu của tất cả các bộ, ngành, địa phương trên cổng.