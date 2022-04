EVN "sốt ruột" vì thiếu than nhưng năm nay vẫn không lo thiếu điện?

Ngày 1/4, Bộ Công Thương có cuộc họp khẩn với 3 tập đoàn lớn gồm Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng các đơn vị liên quan về tình hình cung ứng đủ than cho sản xuất điện.

Theo báo cáo của EVN, do tình hình cung cấp than cho sản xuất điện của TKV và Tổng công ty Đông Bắc chưa đủ theo hợp đồng mua bán than đã ký nên dự báo có thể thiếu hụt khoảng 3.000 MW nhiệt điện than trong năm nay. Trước đó, tập đoàn này cũng cho biết lượng than được cung cấp đã thiếu hụt 1,36 triệu tấn so với khối lượng trong hợp đồng.

EVN đang "sốt ruột" vì nguồn cung than cho sản xuất điện còn các bên khẳng định năm nay không thiếu điện cho sản xuất, sinh hoạt (Ảnh: EVN).

Đáng chú ý, do lượng than cung cấp thiếu và tồn kho ở mức thấp nên đến cuối tháng 3 năm nay, nhiều tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống đã phải dừng và giảm phát. Cụ thể, các nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, Vũng Áng 1, Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1 hiện chỉ đủ than vận hành 1 tổ máy ở mức 60 - 70% công suất còn nhà máy nhiệt điện Hải Phòng chỉ đủ than vận hành cho 1 trong 4 tổ máy.

Tuy nhiên, các bên liên quan khẳng định năm nay không thiếu điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt theo Kế hoạch huy động và vận hành hệ thống điện quốc gia đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Báo cáo với Bộ trưởng, đại diện các tập đoàn cho biết có thể huy động bổ sung khoảng 3.700 MW để bù đắp vào sản lượng nhiệt điện than thiếu hụt. Trong đó, nguồn năng lượng tái tạo khoảng 1.000 MW, nguồn thủy điện khoảng 300 MW, nguồn điện khí khoảng 1.200 MW, nguồn nhiệt điện than khoảng 1.200 MW.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các tập đoàn thực hiện ngay các giải pháp nhằm huy động bổ sung sản lượng phát điện từ các nguồn bổ sung.

Trong đó, các đơn vị sản xuất than (TKV và Tổng công ty Đông Bắc), khí (PVN) được yêu cầu nâng cao năng lực sản xuất nhiên liệu sơ cấp trong nước; tăng cường ký kết các hợp đồng mua bán than, khí với các đối tác truyền thống và các đối tác mới.

Bộ trưởng cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong việc hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để bảo đảm huy động tối đa các nguồn điện. Việc giải quyết ngay những vướng mắc trong hợp đồng mua bán nhiên liệu sơ cấp, mua bán điện giữa các bên cũng được nêu.

Về dài hạn, Bộ trưởng yêu cầu các tập đoàn phối hợp chặt chẽ để báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính và cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến giá điện, giá nhiên liệu sơ cấp, vướng mắc trong thanh quyết toán liên quan đến sản xuất điện.