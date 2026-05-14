EVN giảm lỗ gần 40.000 tỷ đồng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương kiến nghị cập nhật số liệu tài chính EVN đến hết năm 2025. Trước đó, trong hồ sơ thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Bộ Công Thương cho biết đến hết năm 2024, dù hoạt động kinh doanh của EVN đã có lãi, Công ty mẹ EVN vẫn còn lỗ lũy kế khoảng 44.792 tỷ đồng.

Để đảm bảo thông tin, số liệu được cập nhật kịp thời tới dư luận nói chung và các cấp có thẩm quyền nói riêng, EVN kiến nghị cơ quan quản lý cập nhật số liệu tài chính đến hết năm 2025.

Theo đó, tập đoàn này cho biết trong các năm 2024 và 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn này được cải thiện đáng kể, đến hết năm 2025 số lỗ luỹ kế của Công ty mẹ - EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỷ đồng.

Trong dự thảo sửa đổi Luật Điện lực, Bộ Công Thương đã đề xuất bổ sung trường hợp, chi phí hợp lý, hợp lệ phục vụ cho việc sản xuất, cung ứng điện của đơn vị bán lẻ điện chưa được bù đắp đầy đủ trong các lần tính toán, điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân thì được phân bổ tính toán trong các lần tính toán, điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo.

Nhân viên điện lực kiểm tra hệ thống điện (Ảnh: EVN).

Đơn vị bán lẻ có trách nhiệm công khai minh bạch các cấu phần hình thành giá bán lẻ điện bình quân, trong đó bao gồm chi phí từ các khâu (phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, dịch vụ phụ trợ hệ thống điện và điều hành - quản lý ngành) và các yếu tố đầu vào có tác động lớn đến giá điện.

Bộ Công Thương cho biết các khoản chi phí hợp lý phục vụ sản xuất, cung ứng điện chưa được tính đủ vào giá bán lẻ điện trước khi luật có hiệu lực sẽ được xử lý theo cơ chế chuyển tiếp, phân bổ vào các kỳ điều chỉnh giá điện tiếp theo.

Theo cơ quan này, việc sửa đổi quy định nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp điện lực thu hồi đủ chi phí hợp lý, đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch trong tính giá điện, kể cả với các chi phí phát sinh khách quan chưa được tính đầy đủ trước đó.

Bộ Công Thương cho biết việc phân bổ các khoản chi phí này sẽ được cân nhắc theo từng thời điểm, có thể phân bổ toàn bộ hoặc một phần, phù hợp với tình hình kinh tế và mục tiêu điều hành giá điện ổn định, tránh biến động mạnh. Trong điều kiện thuận lợi về thủy văn, việc phân bổ chi phí có thể không làm phát sinh nhu cầu tăng giá điện.