Hà Nội nắng nóng sớm có khi vượt 38 độ C, EVN phát đi thông báo quan trọng

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mùa hè năm nay ghi nhận xu hướng nắng nóng gia tăng sớm ngay từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4.

Đặc biệt, các đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ dự kiến sẽ xuất hiện với cường độ mạnh, nhiều thời điểm nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 38 độ C. Diễn biến này kéo theo nguy cơ nhu cầu tiêu thụ điện tại các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tăng cao nếu không có biện pháp sử dụng hợp lý.

Đơn vị này khuyến cáo người dân điều chỉnh thói quen sử dụng điện, đặc biệt lưu ý hạn chế dùng thiết bị công suất lớn trong khung giờ cao điểm từ 12-15h và 21-23h mỗi ngày.

Đồng thời, đơn vị điện lực khuyến khích người dân tận dụng ánh sáng, gió tự nhiên ban ngày, trồng thêm cây xanh tại ban công, cửa sổ để làm mát không gian sống. Khi dùng điều hòa, nên đặt từ 26 độ C trở lên, kết hợp quạt để tiết kiệm điện và tránh quá tải.

Nhiệt độ cao ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của hệ thống điện (Ảnh: EVN Hà Nội).

Người dân cũng được đề nghị tắt thiết bị khi không dùng, hạn chế dùng công suất lớn giờ cao điểm để giảm áp lực lưới điện, tránh quá tải. Đồng thời, theo dõi điện năng tiêu thụ theo ngày trên website, app, chatbot…

Theo đơn vị điện lực, nhiệt độ môi trường là yếu tố tác động mạnh nhất đến nhu cầu điện. Vào mùa nắng nóng, việc sử dụng điều hòa, quạt, tủ lạnh tăng mạnh, khiến sản lượng điện toàn thành phố có thể lập đỉnh.

Thống kê cho thấy, nhiệt độ tăng lên 1 độ C có thể làm điện tiêu thụ tăng 2-3%; nếu tăng khoảng 5 độ C, tổng nhu cầu điện có thể tăng tới 10% do thiết bị làm mát phải hoạt động nhiều hơn.

Đáng chú ý, dù thời gian sử dụng không đổi, điện năng tiêu thụ khi nền nhiệt 35-40 độ C vẫn cao hơn rõ rệt so với mức 30-35 độ C do thiết bị phải hoạt động tải lớn, thậm chí quá tải cục bộ một số thời điểm.