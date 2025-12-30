Eurowindow được vinh danh Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

Năm 2025 đánh dấu năm thứ tư liên tiếp Chương trình Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (VBW10) được tổ chức và công bố rộng rãi.

Đây là chương trình thường niên nhằm tìm kiếm và tôn vinh những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất, đồng thời ghi nhận vai trò của các doanh nghiệp tuyển dụng hàng đầu trong việc tạo cơ hội việc làm và đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Đại diện Công ty Cổ phần Eurowindow nhận giấy chứng nhận Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025 - Ngành vật liệu xây dựng (Ảnh: Eurowindow).

Trong danh sách VBW10 năm nay, Eurowindow được ghi nhận là đơn vị tiên phong ngành cửa ở Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành vật liệu xây dựng, nhóm vật liệu xây dựng hoàn thiện.

Kết quả này phản ánh quá trình đánh giá toàn diện, dựa trên hệ thống tiêu chí bao gồm: các chỉ tiêu tài chính; quy mô và chất lượng lao động; chính sách lao động; môi trường làm việc; năng lực lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp; cùng các giải thưởng, thành tích và hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với người lao động.

Theo Ban tổ chức, các doanh nghiệp góp mặt trong VBW10 không chỉ đạt kết quả tích cực về tài chính như tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, doanh thu và lợi nhuận, mà còn thể hiện rõ năng lực quản trị nguồn nhân lực, sự ổn định về lao động, mức thu nhập bình quân và chính sách phúc lợi ngày càng hoàn thiện. Đây là những yếu tố then chốt tạo nên sức hấp dẫn của doanh nghiệp trên thị trường lao động trong bối cảnh cạnh tranh nhân sự ngày càng gay gắt.

Với Eurowindow, môi trường làm việc được xác định là nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn. Doanh nghiệp xây dựng hệ thống chính sách lao động đồng bộ, từ tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng đến chế độ phúc lợi và điều kiện làm việc linh hoạt, phù hợp với từng nhóm nhân sự.

Không gian làm việc, văn hóa doanh nghiệp và các chương trình đào tạo nội bộ được đầu tư bài bản, hướng tới việc khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo và gắn bó lâu dài của người lao động.

Đại diện lãnh đạo Eurowindow cho biết, việc được ghi nhận trong Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là kết quả của một quá trình đầu tư nghiêm túc và có chiều sâu cho nguồn nhân lực.

“Chúng tôi coi việc tạo dựng môi trường làm việc tốt không chỉ là trách nhiệm với người lao động, mà còn là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững. Khi người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, công bằng và có cơ hội phát triển, họ sẽ tạo ra giá trị thực chất cho doanh nghiệp và xã hội”, đại diện Eurowindow chia sẻ.

Trên thực tế, Eurowindow đã không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng điều kiện làm việc tại các nhà máy, văn phòng và hệ thống phân phối trên toàn quốc. Doanh nghiệp chú trọng đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, đồng thời tạo điều kiện để người lao động tiếp cận các chương trình nâng cao năng lực, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới công nghệ trong ngành vật liệu xây dựng.

Từ góc nhìn của người lao động, môi trường làm việc tại Eurowindow được đánh giá cao ở tính ổn định và cơ hội phát triển lâu dài. Một cán bộ kỹ thuật gắn bó nhiều năm với doanh nghiệp cho biết, điểm khác biệt lớn nhất là sự rõ ràng trong định hướng và chính sách nhân sự.

“Chúng tôi nhìn thấy lộ trình nghề nghiệp cụ thể, được đào tạo bài bản và có cơ hội thử thách ở nhiều vị trí khác nhau. Điều đó tạo động lực để người lao động yên tâm cống hiến và gắn bó lâu dài”, người lao động này chia sẻ.

Ở góc độ chuyên môn, nhiều chuyên gia nhân sự nhận định, việc các doanh nghiệp sản xuất như Eurowindow được vinh danh trong VBW10 cho thấy xu hướng thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận nguồn nhân lực của ngành vật liệu xây dựng.

Theo một chuyên gia nghiên cứu thị trường lao động, môi trường làm việc đang trở thành yếu tố cạnh tranh ngày càng quan trọng, bên cạnh quy mô hay kết quả kinh doanh. “Những doanh nghiệp đầu tư bài bản cho con người sẽ có lợi thế lớn trong việc thu hút và giữ chân nhân sự chất lượng cao, đặc biệt trong giai đoạn thị trường lao động có nhiều biến động như hiện nay”, chuyên gia này nhận định.

Việc Eurowindow góp mặt trong Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành vật liệu xây dựng là sự ghi nhận cho nỗ lực nội tại của doanh nghiệp. Khi môi trường làm việc được đặt đúng vị trí trung tâm, doanh nghiệp không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn đóng góp tích cực vào việc nâng tầm chất lượng thị trường lao động quốc gia.