eBay đua Net Zero 2045: Lời giải cho "tảng băng chìm" gần 90% khí thải

Thương mại điện tử toàn cầu đang chứng kiến một cuộc chuyển dịch âm thầm nhưng quyết liệt không kém gì cuộc đua về thị phần, đó là cuộc đua xanh hóa chuỗi cung ứng.

Giữa bối cảnh đó, eBay, một trong những "cây đa cây đề" của làng thương mại trực tuyến thế giới, vừa chính thức công bố Kế hoạch chuyển đổi khí hậu đầu tiên, đặt cược tương lai của mình vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2045.

Theo thông tin từ Reuters và ESG Today, kế hoạch tham vọng này vừa được công bố vào giữa tháng 1 và quan trọng hơn, nó đã vượt qua vòng thẩm định khắt khe của Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Cơ sở Khoa học (SBTi). Đây được xem là "tấm vé thông hành" uy tín nhất hiện nay để xác nhận một doanh nghiệp có thực sự nghiêm túc với cam kết khí hậu hay chỉ là lời hứa suông.

Thực tế, eBay không phải là cái tên mới trong nỗ lực bền vững. Năm 2024, doanh nghiệp này đã hoàn thành sớm mục tiêu sử dụng 100% điện năng từ nguồn tái tạo cho các cơ sở vận hành, vượt kế hoạch ban đầu một năm. Bà Renee Morin, Giám đốc Phát triển Bền vững của eBay, chia sẻ rằng so với mức nền năm 2019, công ty đã cắt giảm được tới 92% lượng phát thải từ hoạt động vận hành trực tiếp.

Tuy nhiên, thách thức thực sự của một sàn thương mại điện tử không nằm ở văn phòng hay máy chủ, mà nằm trên những cung đường giao nhận.

Bài toán hóc búa mang tên Phạm vi 3

Khác với Amazon - đối thủ đã cam kết trung hòa carbon vào năm 2040 và sở hữu đội bay cùng dàn xe giao hàng hùng hậu, eBay hoạt động thuần túy như một nền tảng kết nối. Điều này tạo ra một bài toán cực khó về quản trị, đó là eBay không sở hữu xe tải hay máy bay, nhưng vận chuyển (thuộc Phạm vi phát thải số 3) lại chiếm tới 84% tổng lượng khí thải trên toàn chuỗi giá trị của họ.

Trong cuộc trao đổi với báo giới, bà Renee Morin thừa nhận đây là thách thức lớn nhất. Để giải quyết, eBay buộc phải chọn cách tiếp cận "mềm nắn rắn buông" thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác logistics. Chiến lược của họ tập trung vào việc chuyển dịch phương thức vận chuyển từ đường hàng không sang đường bộ, đồng thời thúc đẩy các đối tác sử dụng xe điện và nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Đáng chú ý, eBay đã bắt đầu lồng ghép các tiêu chuẩn xanh vào hợp đồng thương mại. Họ khuyến khích, thậm chí là yêu cầu các hãng vận chuyển phải tối ưu hóa tuyến đường, sử dụng bao bì thân thiện môi trường và đầu tư vào phương tiện không phát thải. Điển hình như DHL, một đối tác lớn của eBay, đang hướng tới mục tiêu 66% xe giao hàng chặng cuối là xe điện và 30% sử dụng nhiên liệu SAF vào năm 2030.

Đánh thức "mỏ vàng" kinh tế tuần hoàn

Bên cạnh áp lực lên chuỗi cung ứng, eBay quay trở lại với thế mạnh cốt lõi của mình, đó là thương mại tái sinh. Việc mua bán hàng đã qua sử dụng, hàng tân trang không chỉ là một mô hình kinh doanh sinh lời mà còn là giải pháp khí hậu tự nhiên nhất. Kéo dài vòng đời sản phẩm đồng nghĩa với việc giảm rác thải và giảm nhu cầu sản xuất mới, từ đó cắt giảm carbon.

Trong lộ trình đến năm 2030, eBay đặt mục tiêu giảm 90% phát thải trực tiếp (Phạm vi 1 & 2) và giảm 27,5% phát thải từ vận chuyển. Đây là những con số đầy tham vọng khi đặt cạnh các đối thủ sừng sỏ khác như Alibaba (tuyên bố trung hòa carbon vào cuối thập kỷ này) hay Amazon.

Giới quan sát nhận định, động thái của eBay là tín hiệu rõ ràng cho thấy áp lực ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) đang lan tỏa mạnh mẽ xuống toàn bộ chuỗi cung ứng.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam đang tham gia vào mạng lưới logistics toàn cầu hoặc bán hàng xuyên biên giới, thông điệp rất rõ ràng, đó là xnh hóa không còn là lựa chọn mà đang dần trở thành tiêu chuẩn bắt buộc để tham gia cuộc chơi lớn.