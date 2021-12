Duy Mạnh trở thành người đại diện cho thương hiệu kẹo thạch ZaiZai

Dân trí Mới đây, kẹo thạch ZaiZai chính thức công bố cầu thủ Duy Mạnh trở thành đại sứ thương hiệu cho hãng kẹo thạch với thông điệp "Tiếp năng lượng - Khơi nguồn sức trẻ".

Thành công của đội tuyển U23 Việt Nam trong đấu trường bóng đá thế giới đã mang về cho các cầu thủ những giá trị thương mại nhất định. Tháng 11 vừa qua, Đỗ Duy Mạnh đã trở thành đại sứ thương hiệu của hãng kẹo thạch ZaiZai nhằm đốt cháy ngọn lửa đam mê, nuôi dưỡng ước mơ bóng đá của nhiều thế hệ trẻ.

Duy Mạnh - bản lĩnh sân cỏ và niềm đam mê với trái bóng vượt trội

Duy Mạnh là chàng cầu thủ được đánh giá cao bởi tài năng và những cống hiến cho nền bóng đá Việt Nam. Chàng trung vệ tài năng này là đại diện cho thế hệ những bạn trẻ Việt luôn khát khao được khẳng định mình, sẵn sàng chinh phục mọi khó khăn, thử thách để chạm đến ước mơ. Người hâm mộ không chỉ khen ngợi, đánh giá cao từ những thành tích xuất sắc qua các trận đấu mà chính bởi ý chí và sự chân thành trong lối sống thường ngày của anh đã khiến người hâm mộ thêm quý mến và dành nhiều tình cảm.

Đại diện của kẹo thạch ZaiZai tiết lộ, hình ảnh và video của Duy Mạnh hoàn toàn phù hợp với câu chuyện mà thương hiệu muốn truyền tải đến người tiêu dùng và giới trẻ Việt Nam. Việc mời cầu thủ Đỗ Duy Mạnh làm đại sứ thương hiệu cho sản phẩm kẹo thạch ZaiZai nhằm mang đến hình ảnh mới, trẻ trung, năng động và tràn đầy nhiệt huyết của chính thương hiệu. Trong năm 2021, tiền vệ Đỗ Duy Mạnh sẽ trở thành người đại diện cho các sản phẩm kẹo thạch ZaiZai Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đức Hạnh.

Bên cạnh đó, thông qua cuộc hợp tác này ZaiZai muốn đồng hành và ủng hộ tinh thần thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ sẵn sàng chiến đấu.

Nhà sáng lập kẹo thạch ZaiZai - ông Ngô Văn Trọng Hài.

Kẹo thạch ZaiZai - Duy Mạnh và sứ mệnh muốn truyền tải đến cộng đồng

ZaiZai là sản phẩm kẹo thạch truyền thống tồn tại và phát triển gần 20 năm qua. Đây là món ăn vặt lạ miệng được phủ sóng trên thị trường với nhiều loại sản phẩm như thạch cốc, thạch đóng túi. Tuy nhiên để tạo ra sự khác biệt với nhiều thương hiệu khác, Công ty Chế Biến Thực Phẩm Đức Hạnh đã quyết định đầu tư lớn cho dây chuyền sản xuất với công nghệ khép kín, hiện đại. Sản phẩm thay đổi từ những chi tiết nhỏ nhất từ bao bì đến hương vị, ZaiZai là sản phẩm mang cả sự tâm huyết, nỗi trăn trở của người làm nghề suốt bao năm qua.

ZaiZai là những miếng thạch dẹp, trẻ em sử dụng hết sức an toàn và tránh tình trạng bị hóc. Sản phẩm được bao bọc bởi giấy gói bảo vệ môi trường cũng như an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Ở sản phẩm thạch zai zai, không chỉ là một sản phẩm thạch đơn thuần, vượt trên đó là một sản phẩm mang chữ "Tâm" và chữ "Đức". Đến thời điểm này, kẹo thạch ZaiZai đã có mặt trên 62 tỉnh thành và tất cả các hệ thống siêu thị trên cả nước, trở thành món ăn vặt hot nhất năm 2020. Chất lượng khác biệt, bao bì sản phẩm lạ mắt, thạch kẹo ZaiZai tạo nên chỗ đứng vững vàng trên thị trường dù có mức giá khá cao so với các thương hiệu kẹo khác.

Để chứng minh cho sự uy tín, đại điện thương hiệu ZaiZai đã công bố gương mặt đại diện cho những hoạt động phát triển lâu dài của doanh nghiệp trong tương lai là tiền vệ Đỗ Duy Mạnh.

Nhà sáng lập ZaiZai - ông Ngô Văn Trọng Hài chia sẻ về hành trình bén duyên hợp tác với Duy Mạnh rằng: "Từ lâu tôi đã có niềm đam mê với môn thể thao vua nước nhà và thường xuyên dành thời gian theo dõi các trận đấu. Đồng thời trước đó, ZaiZai cũng đã từng nhiều lần tài trợ cho bóng đá nước nhà."

Bên cạnh đó, nhà sáng lập ZaiZai cũng chia sẻ thêm về sự phù hợp của tuyển thủ Duy Mạnh với những giá trị cốt lõi và sứ mệnh mà doanh nghiệp muốn truyền tải.

Cùng Duy Mạnh thưởng thức Zaizai plus phiên bản mới với thiết kế ấn tượng.

Việc lựa chọn Duy Mạnh làm người đại diện cho hãng kẹo thạch được xem như là mối lương duyên bắt nguồn từ tình yêu thể thao, tinh thần trẻ trung, năng động, không ngừng sáng tạo và bứt phá. Đó cũng là những yếu tố mà kẹo thạch ZaiZai muốn truyền cảm hứng đến các bạn trẻ.

Kẹo thạch ZaiZai tin rằng, với những cam kết về chất lượng sản phẩm cũng như sự đồng hành của cầu thủ Duy Mạnh sẽ góp phần lan tỏa đến các bạn trẻ thông điệp dám nghĩ, dám làm cùng đam mê tuổi trẻ.

Trường Thịnh