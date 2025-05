Dự báo sốc 330.000 USD cho 1 bitcoin: Viễn cảnh bùng nổ hay cú lừa thế kỷ?

Thị trường tiền điện tử, với bitcoin (BTC) là đầu tàu, chưa bao giờ thiếu những cung bậc cảm xúc. Giữa lúc giá đang "nhảy múa" quanh các mốc quan trọng, giới đầu tư lại được một phen xôn xao trước những dự báo giá gây sốc, song hành cùng những tín hiệu cảnh báo không thể bỏ qua từ các diễn biến thị trường và kinh tế vĩ mô.

Dự báo "trên trời"

Nhà phân tích Sminston With đang gây chú ý khi đưa ra dự báo rằng đồng tiền số này có thể đạt đỉnh trong khoảng 220.000 đến 330.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc. Phân tích này, được chia sẻ trên nền tảng X, dựa trên đường trung bình động đơn giản 365 ngày (SMA) kết hợp với mô hình "định luật lũy thừa" (power law) có độ chính xác R² = 0,96.

Theo Sminston With, giá bitcoin không di chuyển ngẫu nhiên mà tuân theo một xu hướng có thể dự đoán, khác biệt với các mô hình tăng trưởng theo cấp số nhân thường thấy ở thị trường chứng khoán. Biểu đồ của ông cho thấy đường SMA 365 ngày của bitcoin thường đạt đỉnh gấp 2 đến 3 lần so với đường xu hướng của mô hình định luật lũy thừa trong mỗi chu kỳ. Với mức giá tham chiếu 110.000 USD (ghi nhận ngày 27/5 trong bài phân tích gốc), mô hình này mở ra một viễn cảnh tăng trưởng từ 100% đến 200% so với mức đó.

Điều đáng chú ý là Sminston With từng đưa ra dự báo khá chính xác vào quý III/2024 rằng bitcoin sẽ vượt mốc 100.000 USD vào tháng 1/2025, khi giá BTC chỉ loanh quanh 60.000 USD. Ông cũng lưu ý rằng bitcoin vẫn duy trì mức độ biến động theo chu kỳ rất mạnh, thách thức giả định rằng các biến động giá đang dần "êm đềm" hơn. Điều này ngụ ý rằng những đợt dao động mạnh hoàn toàn có thể xuất hiện trong những tháng tới.

Tuy nhiên, chính Sminston With cũng cảnh báo rằng phân tích của ông chỉ dựa trên dữ liệu từ 4 chu kỳ thị trường và cần được nhìn nhận một cách thận trọng. Ông cũng đề cập đến lý thuyết "đỉnh chu kỳ suy yếu" (decaying peaks), cho rằng đà tăng sẽ yếu dần khi thị trường trưởng thành hơn và thu hút nhiều người tham gia.

Phân tích mô hình định luật lũy thừa của bitcoin do Sminston With thực hiện (Nguồn: X).

Những rủi ro ngắn hạn đang rình rập

Dù triển vọng dài hạn đầy hứa hẹn, thị trường bitcoin hiện tại lại đang đối mặt với hàng loạt thách thức.

"Cá voi" bắt đầu chốt lời?

Dữ liệu từ Glassnode cho thấy một diễn biến đáng lưu tâm: các nhà đầu tư dài hạn (Long-Term Holders – LTHs) đã dịch chuyển một lượng BTC trị giá lên tới 4,02 tỷ USD. Đây là khối lượng lớn nhất được ghi nhận từ các nhóm nắm giữ BTC từ 1 - 5 năm kể từ tháng 2/2025. Đáng chú ý, nhóm nắm giữ từ 3 - 5 năm đóng góp 2,16 tỷ USD. Lịch sử cho thấy hành vi chi tiêu của LTH thường trùng khớp với các đỉnh giá, ngụ ý hoạt động chốt lời đang gia tăng, đặc biệt khi bitcoin chật vật giữ vững các mốc hỗ trợ quan trọng.

Tuy nhiên, một số phân tích gần đây lại cho thấy LTH đang có dấu hiệu tích lũy mạnh mẽ, với việc thêm 300.000 BTC trong 20 ngày và hoạt động chi tiêu giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, báo hiệu niềm tin vào tiềm năng tăng giá trong tương lai. Sự mâu thuẫn này cho thấy sự phức tạp trong hành vi của LTH và cần được theo dõi sát sao.

Biến động kỹ thuật cảnh báo điều chỉnh

Về mặt kỹ thuật, bitcoin đang trong mô hình "tăng - tích lũy - tăng" kể từ khi chạm đáy 74.500 USD, với các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước.Đợt điều chỉnh hiện tại dường như lặp lại mô hình này. Tuy nhiên, nhà giao dịch ẩn danh TXMC cảnh báo Bitcoin đang tiến gần đến điểm kết thúc của chuỗi tuần tăng giá liên tiếp, dựa trên dữ liệu lịch sử từ năm 2013.

Theo Binance Market Data, vào ngày 28/5, bitcoin đã có lúc giảm xuống dưới 107.000 USDT. Hiện tại, giá bitcoin đang dao động quanh mốc 108.000 - 109.000 USD. Investing.com cũng ghi nhận bitcoin đang giao dịch quanh mức đỉnh lịch sử 112.000 USD và thị trường vẫn duy trì tâm lý tích cực.

Fed chưa có dấu hiệu “nới lỏng”

Một “cơn gió ngược” khác đến từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thị trường hiện ngày càng giảm kỳ vọng vào việc Fed sẽ hạ lãi suất sớm.

Theo công cụ FedWatch, khả năng Fed cắt giảm lãi suất trước tháng 9 đang tụt dốc. Nền tảng Kalshi thậm chí chỉ còn kỳ vọng 2 lần giảm lãi suất trong cả năm 2025, thay vì 4 lần như dự báo đầu tháng 4.

Lãi suất cao khiến các tài sản rủi ro như bitcoin mất sức hút. Tuy nhiên, một tia hy vọng le lói: niềm tin người tiêu dùng đang suy giảm, nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng, Fed có thể buộc phải “xoay trục” sớm hơn dự kiến - điều sẽ có lợi cho bitcoin.

Thị trường thiếu “cú hích”

Trader nổi tiếng TheKingfisher cảnh báo việc bitcoin xuyên qua vùng thanh khoản mua có thể là "ngòi nổ" cho một đợt giảm sâu hơn. Ngược lại, một "bức tường" thanh lý vị thế bán (short) khổng lồ đang chờ đợi ở phía trên, bắt đầu từ mốc 108.900 USD.Công ty giao dịch QCP Capital nhận định rằng bitcoin hiện vẫn bị mắc kẹt trong vùng giao dịch quanh mức đỉnh lịch sử và sẽ khó có một cú bứt phá nếu không xuất hiện chất xúc tác rõ ràng.

Thị trường dường như đang rơi vào trạng thái trầm lắng, phần nào "miễn nhiễm" với các tin tức tiêu cực vốn trước đây có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ hơn.

Dù triển vọng dài hạn đầy hứa hẹn, thị trường bitcoin hiện tại lại đang đối mặt với hàng loạt thách thức (Ảnh: Shutterstock).

Cơ hội có thật, nhưng rủi ro không nhỏ

Bức tranh tổng thể cho thấy thị trường đang giằng co giữa lạc quan dài hạn và thận trọng ngắn hạn.

Mô hình của Sminston With và nhiều chuyên gia khác đưa ra kịch bản đầy kỳ vọng cho năm 2025. Một số dự báo thậm chí cho rằng BTC có thể lên tới 700.000 USD, nếu dòng vốn tổ chức đổ vào mạnh mẽ, đặc biệt sau sự kiện ETF Bitcoin giao ngay và sự chấp nhận rộng rãi từ phố Wall.

Tuy nhiên, các tín hiệu trong ngắn hạn, từ áp lực bán, phân tích kỹ thuật chưa rõ xu hướng, đến bất định vĩ mô, đều là những yếu tố có thể “dội gáo nước lạnh” vào kỳ vọng tăng giá.

Trong bối cảnh khó lường hiện tại, điều quan trọng nhất là giữ cái đầu lạnh, bám sát các chỉ báo kỹ thuật, tín hiệu vĩ mô và hành vi của nhóm nhà đầu tư lớn.

Liệu bitcoin sẽ thật sự “lên mặt trăng” như kỳ vọng, hay sẽ lại là một cú “xả hàng” hoành tráng như từng thấy trong các chu kỳ trước? Dù kịch bản nào xảy ra, thị trường tiền số chắc chắn vẫn sẽ là mảnh đất của những bất ngờ và cả cơ hội lẫn rủi ro luôn song hành.